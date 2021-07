Daily Schmankerl : Bayern Munich, PSG, Manchester United, Real Madrid, Chelsea rivalisent tous pour Eduardo Camavinga ; Naples lorgne Florian Grillitsch et Denis Zakaria ; Le RB Leipzig veut Maxence Lacroix ; et plus!

Les informations selon lesquelles le Bayern Munich scrutait le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga ont commencé à couler il y a quelques mois, mais il semble maintenant que le Français de 18 ans a attiré l’attention de certains prétendants aux poches très profondes.

Manchester United, Chelsea, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain garderaient tous un œil sur le jeune :

Le milieu de terrain d’Hoffenheim, Florian Grillitsch, serait encadré par Napoli :

Selon Transfer Market Web, Napoli ne se contente pas de regarder Grillitsch en Bundesliga. Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach serait également sur le radar de Naples :

La direction de Partenopei envisage d’y aller tant qu’elle en laissera sortir un de Kalidou Koulibaly et Fabiàn Ruiz. Se distinguant des rangs du Borussia Mönchengladbach depuis 2017/18, les anciens des Young Boys Bern et Servette sont toujours en contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2022 et devraient être sur le point de sortir avec des frais de transfert d’environ 32 millions d’euros.

Poursuivi par de nombreux grands clubs européens au cours des dernières années, notamment Arsenal, Chelsea, les deux géants de Manchester, Tottenham, l’Inter Milan, le Bayern Munich, le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, défenseur central international suisse de 24 ans et demi -back Denis Zakaria, selon les dernières nouvelles italiennes, est en train de devenir une cible majeure du marché de Naples.

Le mandat de Sergio Ramos avec le Real Madrid a officiellement pris fin lorsqu’il a signé un accord avec le Paris Saint-Germain :

L’ancien espoir du Bayern Munich Niklas Dorsch a signé un accord avec le FC Augsburg et retournera en Allemagne pour la saison à venir :

Le RB Leipzig pourrait chercher à renforcer davantage son équipe déjà solide en signant Maxence Lacroix de Wolfsburg :

Maxence Lacroix, courtisé par le RB Leipzig, a été autorisé à porter le brassard de capitaine au VfL Wolfsburg lors du test contre la deuxième division Aue (2 : 1). Un signe visible de l’entraîneur Mark van Bommel que le joueur de 21 ans est l’un des plus performants. Mais cela ne change rien aux faits : le joueur (sous contrat jusqu’en 2024) aimerait déménager à Leipzig, ont annoncé le RB et le VfL. Wolfsburg a jusqu’à présent rejeté deux offres de la Saxe d’un peu plus de 20 millions d’euros. Et que dit Lacroix ? VfL a annoncé qu’il ne voulait pas parler pour le moment.