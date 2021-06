Daily Schmankerl: Bayern Munich, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt œil Ivan Perisic de l’Inter Milan; Manchester United avance sur Jadon Sancho, tandis que Chelsea a besoin d’une offre folle pour Erling Haaland; Mises à jour sur Milot Rashica & Achraf Hakimi; et PLUS !

in

Le Bayern Munich pourrait s’intéresser à Ivan Perisic de l’Inter Milan, mais il en va de même de quelques autres clubs de Bundesliga. Hier, nous avons entendu dire que Hertha Berlin pourrait regarder la star croate, mais maintenant Eintracht Frankfurt et RB Leipzig pourraient également être dans le mix :

Se séparant de l’Inter Milan, avec une durée de contrat d’un an restante, l’ailier éminent croate Ivan Perisic, 32 ans, serait en train de devenir une cible majeure pour l’Eintracht Frankfurt. Rejoindre la Bundesliga en 2019/20 déjà – un mandat qui s’est avéré très réussi, conduisant Perisic à même remporter la Ligue des champions, en tant que joueur du Bayern Munich, bien qu’un remplaçant, – l’ancien Dortmund et Wolfsburg a également été brièvement interrogé par Hertha Berlin et RB Leipzig, selon les dernières nouvelles italiennes. Récemment lié à Tottenham également, Perisic, également adapté en tant qu’attaquant large, milieu de terrain large et même ailier, pourrait se retrouver dans le cadre d’un accord d’échange, avec Filip Kostic dans l’autre sens.

Perisic a joué un rôle inestimable dans le triplé du Bayern Munich et semble toujours avoir plus qu’assez d’essence dans le réservoir pour contribuer à l’un des clubs susmentionnés. Comme nous l’avons vu hier soir, le Bayern Munich n’a pas encore pris contact avec Perisic ou son agent.

L’expert de la Bundesliga Derek Rae a capturé une histoire de Sky Sport, qui indique que le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen sont tous deux intéressés à faire venir le défenseur du Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter :

Selon @SkySportNewsHD, il existe un intérêt considérable pour le défenseur de Gladbach Matthias Ginter de Leverkusen et Leipzig ainsi que pour les clubs potentiellement de Premier League. Cependant, la tendance la plus probable est une prolongation du contrat de Ginter à Mönchengladbach qui expire en 2022. – Derek Rae (@RaeComm) 9 juin 2021

Selon Fabrizio Romano, Manchester United n’a pas officiellement soumis d’offre au Borussia Dortmund pour Jadon Sancho, mais devra débourser beaucoup de pièces (95 millions d’euros) pour attirer l’attention du BVB.

Quant à Erling Haaland, Chelsea devra soumettre une “offre folle” pour débarquer le phénomène norvégien. Chelsea, bien sûr, est réellement capable de le faire :

Man United est en contact avec le camp de Sancho à des conditions personnelles mais toujours pas d’offre officielle. BVB veut 95 millions d’euros. #MUFC Le fort intérêt de Chelsea pour Haaland est confirmé – mais BVB n’a pas l’intention de vendre Erling cet été, surtout si Sancho part. ‘Crazy Bid’, seul moyen. #CFC – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 juin 2021

Malgré l’intérêt du Bayern Munich et d’une foule d’autres comme Aston Villa, RB Leipzig, Séville, Bayer Leverkusen, Lazio et AS Roma, l’Eintracht Frankfurt serait en tête pour faire venir l’attaquant du Werder Brême Milot Rashica :

Susceptible de se séparer du Werder Brême moyennant des frais de transfert d’environ 12 millions d’euros, avec seulement un an de contrat à égalité, l’ailier international kosovar Milot Rashica, qui aura 25 ans le 28 juin, se rapproche de plus en plus pour rejoindre l’Eintracht Francfort, selon le dernier nouvelles allemandes. Jouant au football allemand au cours des trois dernières années et demie, l’ancien joueur montant de Vitesse, a été fortement lié à un passage en Serie A ou en Premier League, ainsi qu’à une équipe de premier plan de la Bundesliga, à partir de l’été 2019. Convenant comme milieu de terrain offensif et comme deuxième attaquant, Rashica serait toujours suivi par un tas d’autres clubs, dont Aston Villa, RB Leipzig, Sevilla FC, Bayer Leverkusen, Lazio et AS Roma.

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est devenue l’un des rares joueurs de football/football à obtenir une couverture de Sports Illustrated :

Robert Lewandowski est le plus grand ambassadeur de Pologne et a validé l’intuition de ses parents en devenant une superstar mondiale avec @FCBayern. Mais son pays exige encore plus. @brianstraus sur la dynamique complexe entourant le meilleur joueur du monde https://t.co/D03D5uEMUx – Sports Illustrated (@SInow) 9 juin 2021

Le prix demandé par l’Inter Milan étant apparemment loin du seuil du Bayern Munich, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont prêts à se battre dans l’espoir de faire venir Achraf Hakimi :

Chelsea est en contact direct avec le camp d’Achraf Hakimi. L’Inter veut 80 millions d’euros pour le vendre sur un contrat permanent – le PSG a offert 60 millions d’euros et ils font toujours pression pour parvenir à un accord. #PSG #CFC Chelsea est également ouvert à proposer des joueurs dans le cadre de l’accord. #transferts https://t.co/vbBMTdYEvB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 juin 2021

L’état des affaires financières dans le football mondial est très révélateur lorsque l’un des 10 meilleurs clubs du monde (Bayern Munich) vit dans un monde financier totalement différent de celui de deux de ses principaux concurrents.

Le FC Barcelone aurait les yeux rivés sur quelques joueurs, dont İlkay Gündoğan de Manchester City :