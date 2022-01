Daily Schmankerl : Bonne année de BFW ; Manchester United a poussé pour obtenir Robert Lewandowski; Le Bayern Munich cible Konstantinos Mavropanos ? ; Les meilleurs buts d’entraînement du Bayern ; L’Inter Milan veut Matthias Ginter ; et plus!

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, est poussé à se lancer à la poursuite de la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski :

L’ancien entraîneur anglais Fabio Capello a exhorté Manchester United à signer Robert Lewandowski pour résoudre leurs problèmes de buts. Il y a eu des rumeurs sur une décision de Robert Lewandowski, 33 ans, qui continue de susciter l’intérêt des plus grandes équipes du football mondial. Il y a eu des rumeurs d’une sortie imminente du Bayern Munich à la fin de la saison, ce qui pourrait attirer l’attention des équipes de Premier League, dont Manchester United. L’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Fabio Capello, a maintenant exhorté Manchester United à remplacer l’attaquant polonais. Il a dit : « J’espère que Lewandowski gagnera. Je suis un fan de Messi mais je ne l’aurais pas voté. Je pense que le Polonais mérite le prix. Je pense qu’il est toujours le meilleur attaquant même si Neymar, Haaland et Mbappe seront ses concurrents à l’avenir. Lewa pourrait quitter le Bayern. Je sais qu’il y a des rumeurs, je le verrais bien faire partout, mais en Premier League, il y a une équipe qui manque d’un vrai avant-centre et c’est Manchester United qui utilise désormais Cristiano Ronaldo à ce poste.

Faire équipe entre Lewandowski et Cristiano Ronaldo semble intrigant, mais aussi hautement improbable.

Quatre joueurs du Bayern Munich ont été honorés par WhoScored.com dans le cadre de l’équipe du mois de la Bundesliga. Robert Lewandowski, Benjamin Pavard, Serge Gnabry, Leroy Sane ont tous été reconnus pour leur grand jeu :

Le Bayern Munich n’est pas sur le terrain, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas grand-chose à dire.

La grande nouvelle a surtout tourné autour du marché des transferts, mais aussi avec un ancien manager. Voici ce que nous avons sur le robinet pour l’épisode:

Chuck et Tom réunis… et c’était si bon ! Un aperçu de certains des plus grands noms liés au Bayern Munich, notamment Raphinha, Donny van de Beek, Denis Zakaria, Matthias Ginter, etc. Retour sur la situation malheureuse de Niko Kovac avec l’AS Monaco. Une appréciation d’une autre saison fantastique de Curb Your Enthusiasm. Sérieusement, c’était génial du début à la fin.

Si Niklas Süle quitte le Bayern Munich, Die Roten envisagerait de courir contre l’arrière central du VfB Stuttgart Konstantinos Mavropanos :

Le FC Bayern pourrait perdre un grand défenseur à Niklas Süle lors d’un transfert gratuit cet été – un Grec serait-il le bon remplaçant ? Au moins, Argirios Giannikis est convaincu que Konstantinos Mavropanos du VfB Stuttgart a ce qu’il faut pour jouer pour les champions du record ou BVB. Giannikis a terminé la formation d’entraîneur il y a cinq ans avec l’entraîneur actuel du Bayern Julian Nagelsmann et maintenant l’entraîneur de l’AEK Athènes. Dans une interview avec Sport Bild, il a fait l’éloge de son compatriote au service du VfB : « Mavropanos a tout ce dont un défenseur de classe a besoin : un corps fort et bien entraîné, une force de duel exceptionnelle, une vitesse énorme, une grande compréhension tactique, un but dangereux. Après l’ancienne star du BVB Sokratis, il est le prochain Grec qui a ce qu’il faut pour un grand club de Bundesliga comme le Bayern et Dortmund. Mavropanos peut devenir la superstar de la Grèce. Le joueur de 24 ans est prêté par l’Arsenal FC à Stuttgart jusqu’à l’été 2022. Avec les Gunners, Mavropanos a un contrat jusqu’en 2023 – mais le VfB a toutes les rênes en main : si Stuttgart parvient à rester en championnat, un l’obligation d’achat s’applique ; en cas de relégation, cela devient une option d’achat. Le défenseur central de 1,94 mètre a inscrit cinq buts et une passe décisive en 17 matchs de compétition pour le VfB.

Mavropanos est certainement un nom intéressant. Le joueur de 24 ans est l’un des rares défenseurs centraux à pouvoir physiquement se rapprocher des attributs de Süle.

Nous voyons également les grands buts qui se produisent dans les jeux, mais qu’en est-il des joyaux de l’entraînement ? Eh bien, le Bayern Munich vous a couvert :

Il semble que les rumeurs liant Matthias Ginter de Gladbach à l’Inter Milan prennent vraiment de l’ampleur :

L’Inter Milan progresse dans son transfert de Matthias Ginter au milieu de l’intérêt pour l’Allemand de plus près de chez lui alors que le Bayern Munich continue de surveiller la situation. Cela vient selon le toujours fiable Fabrizio Romano, qui a également mentionné que les champions de Serie A sont sur le point de conclure un accord pour signer Andre Onana sur un transfert gratuit à la fin de la campagne.

Agréable! Le Bayern Munich a également compilé les 69 buts de Robert Lewandowski à partir de 2021 :

