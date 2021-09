Daily Schmankerl : Brazzo annule le retour de Franck Ribéry au Bayern Munich ; Taylor Booth et Callum Hudson-Odoi restent, tandis qu’Antoine Griezmann déménage ; Les joueuses de Frauen Lina Magull et Hanna Glas remportent des éloges ; et PLUS !

La légende du Bayern Munich Franck Ribery jouait avec l’idée de revenir au club, mais le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic n’était pas favorable à l’accord, qui aurait de toute façon été tué par le PDG Oliver Kahn.

Cela a marqué l’une des rares fois où Brazzo a été en désaccord avec son mentor, Uli Hoeneß :

Franck Ribéry a confié à Uli Hoeneß qu’il pouvait imaginer un retour au Bayern. Hoeneß a dit à Ribéry qu’il s’en occuperait. Cependant Hasan Salihamidžić, qui n’est pas souvent en désaccord avec Hoeneß, n’a pas vu le besoin de signer Ribéry. Oliver Kahn a ensuite officiellement mis fin au sujet [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 31 août 2021

Le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg a annoncé que le milieu de terrain du Bayern Munich Taylor Booth resterait sur place. Le joueur de 20 ans a été extrêmement impressionnant tout au long de l’été et s’efforcera, sans aucun doute, de poursuivre sa montée en puissance en Bavière :

Mise à jour Taylor Booth : Il restera au #FCBayern ! Il y a eu quelques demandes mais pas d’accord. Et plus de discussions dans les deux prochaines heures. Il espère toujours une prolongation de contrat. Sa gestion aussi. Mais le club veut attendre et voir. @SPORT1 pic.twitter.com/RWxPK2CiDw – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 31 août 2021

Le Borussia Dortmund n’était pas le seul club à vouloir faire venir Callum Hudson-Odoi du Chelsea FC. Leicester City a jeté son chapeau sur le ring, mais le jeune a fini par rester à Londres :

Leicester City a demandé un déménagement pour Callum Hudson-Odoi, selon football.london. C’est quoi l’histoire? L’ailier de Chelsea a été au centre des spéculations sur les transferts de masse ces derniers jours. Il a été lié à un transfert dans l’équipe de Bundesliga du Borussia Dortmund et aurait convenu de conditions personnelles avec les Allemands. Maintenant, les Renards sont entrés dans la mêlée pour un déménagement permanent. Cependant, le patron des Blues Thomas Tuchel souhaite que l’ailier reste et se batte pour sa place plutôt que de partir.

L’une des histoires les plus folles des dernières heures du mercato a été l’enquête de dernière minute du FC Barcelone sur la star du RB Leipzig, Dani Olmo. Bien que rien ne se soit finalement passé, le Barça a au moins lancé l’appel pour ressentir les choses:

La décision du club du RB Leipzig de ne pas laisser partir Dani Olmo est définitive ! ⛔️ Le milieu de terrain espagnol de 23 ans reste à 100% du côté de la Bundesliga. Confirmé! Il n’y a jamais eu d’offre officielle (75 millions d’euros) du FC Barcelone mais une demande informelle, selon des sources à @SPORT1. – Patrick Berger (@berger_pj) 31 août 2021

Le Bayern Munich a finalement terminé sa première série de matchs avec quatre victoires et un nul. La trêve internationale étant sur le point de commencer, il est temps de revenir sur certaines des histoires clés de la semaine dernière et sur ce que nous pouvons espérer dans les prochaines semaines de football.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Leroy Sane se fait huer par les fans du Bayern Munich – est-ce justifié ? Les dépenses de transfert insensées en Europe et ce que cela signifie pour les propres transactions de transfert du Bayern. Marcel Sabitzer arrive au Bayern après 30 ans (en fait des jours) de rumeurs. Quels trous le Bayern doit encore combler + ce qui doit être fait dans la fenêtre de transfert. Ce que l’on veut voir de Hansi Flick pendant cette trêve internationale.

C’est toujours génial quand des photos émergent de joueurs du Bayern Munich lorsqu’ils étaient jeunes et portaient des kits du Bayern. On peut ajouter Marcel Sabitzer à la liste avec Thomas Müller et Corentin Tolisso (on ne parlera pas de la photo de Joshua Kimmich dans un kit du Borussia Dortmund) :

Hanna Glas et Lina Magull ont vu leurs buts contre le Werder Brême nommés parmi les 5 meilleurs buts de la semaine par Magenta Sport. Le Bayern a détruit le Werder 8-0 lors du premier match de la saison :

La date limite de transfert d’Antoine Griezmann était absolument dingue. Le Français est retourné à l’Atletico Madrid sur une mission de prêt du FC Barcelone – ce qui est complètement fou de penser que le Barça vient d’aider l’un de ses principaux concurrents pour la couronne de la Liga.

L’Atletico Madrid, bien sûr, a remporté le matériel de la ligue la saison dernière :

Antoine Griezmann de retour à l’Atletico Madrid, C’EST PARTI ! Accord désormais conclu avec Barcelone. Prêt jusqu’en juin 2022 avec option d’achat pour 40 M€. ⚪️ #Atleti #DeadlineDay Griezmann a un accord pour un contrat de deux ans plus une option. Il est de RETOUR à l’Atléti. Coup choquant du jour. pic.twitter.com/kBQAkgQyLt – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 août 2021

Le FC Barcelone a cruellement besoin de réduire sa masse salariale et le prêt de Griezmann aide au moins à atteindre cet objectif.