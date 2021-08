Daily Schmankerl: Brazzo du Bayern Munich parle de se racheter avec Hansi Flick; Jesse Marsch admet que Marcel Sabitzer pourrait partir ; Manchester City veut vraiment Harry Kane ; La Juventus poursuit toujours Manuel Locatelli ; et plus!

in

Le directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic et l’ancien entraîneur sextuple Hansi Flick ont ​​eu une éruption assez importante la saison dernière sur les transferts et la planification de l’équipe.

La rupture est devenue si grave que Flick a finalement quitté l’un des meilleurs emplois au monde. Salihamidzic, cependant, dit que les deux hommes ont arrangé les choses. Certains d’entre vous se demandent peut-être si un “câlin de frère” était impliqué, mais une chose que nous pouvons dire avec certitude a aidé à apaiser les choses, c’est un peu de vin :

Salihamidžić: “Hansi et moi avons travaillé ensemble avec succès. Nous avions nos différences – parce qu’il voulait gérer l’équipe différemment. Mais nous avons parlé autour d’un verre de vin, et tout est réglé. Nous resterons en contact, car nous avons beaucoup des joueurs de l’équipe nationale” pic.twitter.com/a4TXII72GA – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 8 août 2021

Le manager du RB Leipzig, Jesse Marsch, a l’air de savoir qu’il devra peut-être planifier sans Marcel Sabitzer :

Le manager du RB Leipzig, Jesse Marsch, a admis que Marcel Sabitzer pourrait quitter le club cet été. Le joueur de 27 ans a été fortement lié au Bayern Munich, et Marsch a fait le point sur sa situation après la victoire 4-0 de son équipe sur le DFB Pokal contre Sandhausen samedi. “Il est tout à fait possible que Sabi parte”, a déclaré le patron de Leipzig. “Il ne lui reste qu’un an de contrat – voyons ce qui lui arrive.”

Ce fut une semaine folle en termes d’actualités du Bayern Munich et nous parlons des plus grandes histoires absolues !

Que s’est-il passé, demandez-vous? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour le savoir. Les sujets brûlants que nous avons abordés cette semaine incluent :

La pré-saison de Joshua Zirkzee a été mauvaise, mais il aura une chance de recommencer avec un prêt au RSC Anderlecht. Joshua Kimmich et Leon Goretzka pourraient tous deux prolonger leurs contrats avec le club sous peu. La rumeur selon laquelle le Bayern Munich poursuit le milieu de terrain vedette du RB Leipzig, Marcel Sabitzer.

Je suppose qu’il n’y a pas à tourner autour du pot avec cette rumeur de transfert alors que le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé l’intérêt de son club pour la star de Tottenham Hotspur, Harry Kane :

Pep Guardiola a confirmé vendredi l’intérêt de Manchester City pour Harry Kane (28 ans, contrat jusqu’en 2024). “Nous nous intéressons à lui”, a déclaré l’entraîneur. “Mais si Tottenham ne veut pas négocier, il n’y a plus rien à dire.” Le meilleur buteur anglais veut quitter les Spurs après huit ans et ne s’est apparemment pas présenté lundi contre les accords. On ne sait pas s’il réussira toujours: le patron de Tottenham, Daniel Levy, ne veut pas vraiment le vendre au sein de la Premier League.

La Juventus s’efforce toujours de signer Manuel Locatelli, mais les choses n’ont pas été faciles :

La Juventus n’abandonne pas pour Manuel Locatelli. Le milieu de terrain de Sassuolo est toujours sur le radar de la Juventus mais la situation n’est pas facile. Selon les informations de l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport, une nouvelle rencontre entre Cherubini et Carnevali est attendue en milieu de semaine, la quatrième depuis juin, pour tenter de trouver un accord. L’idée, c’est qu’ils veulent trouver un accord avec le club d’Andrea Agnelli pour faire un effort supplémentaire. En effet, l’offre de relance serait représentée par un prêt sur deux ans d’un montant total de 32 millions pour évaluation et remboursement obligatoire en cas de match de Ligue des champions.

La raison pour laquelle le statut de Locatelli est si important est que la Juventus – prétendument – ​​considère Corentin Tolisso du Bayern Munich comme l’un de ses choix de repli. Tolisso, bien sûr, a fait l’actualité ces derniers temps parce que si le Bayern Munich est en mesure de le vendre, le club aurait – apparemment – ​​les fonds nécessaires pour mettre en place un dossier de candidature compétitif pour Marcel Sabitzer du RB Leipzig.

Avez-vous déjà vu quatre personnes expulsées en amical ? Eh bien, si vous avez regardé l’AS Roma contre le Real Betis, vous l’avez fait :

Le patron de l’AS Roma, Jose Mourinho, a été expulsé alors que son équipe a terminé avec seulement huit joueurs lors de sa défaite amicale 5-2 contre le Real Betis samedi. Mourinho, qui a été nommé patron de la Roma en mai après avoir été limogé par Tottenham Hotspur, a été licencié à la 60e minute après avoir furieusement approché l’arbitre Jorge Figueroa après le troisième but du Betis. La star de Roma Lorenzo Pellegrini a reçu un deuxième carton jaune pour protester contre le troisième but de l’adversaire, tandis que les défenseurs Gianluca Mancini et Rick Karsdorp ont également été licenciés après deux incidents distincts plus tard dans le match.

Nous avons une pré-saison complète à discuter dans ce premier épisode phare de la nouvelle saison. Il y avait des gagnants, il y avait des perdants, et il y avait des joueurs qui étaient juste comme ça. Il y a également eu quelques rumeurs de transfert juteuses qui ont flotté quelques semaines seulement avant la fermeture officielle de la fenêtre, nous avons donc dû en parler. Il y avait beaucoup à démêler dans ce décollage phare de la saison 4 !

Encore une fois, nous vous offrons le meilleur contenu audio en vous donnant un résumé et un récapitulatif de ce match le plus récent. Dans cet épisode, nous discutons :

Pré-saison du Bayern Gagnants et perdants de la pré-saison du Bayern. Impressions à ce jour de Julian Nagelsmann L’avenir du combat Joshua Zirkzee et Michael Cuisance La rumeur de transfert de Marcel Sabitzer. Et bien sûr, nous nous sommes faufilés dans des plaisanteries de qualité!