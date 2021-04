Daily Schmankerl: cadrage de Liverpool Florian Neuhaus; Plus de rumeurs entre Julian Draxler et le Bayern Munich; Arjen Robben veut toujours jouer; Jesse Marsch pense à RB Leipzig; et plus!

Il semble que Liverpool pourrait envisager une course sérieuse contre la cible présumée du Bayern Munich, Florian Neuhaus:

Liverpool a reçu un coup de pouce majeur dans ses efforts pour signer un international allemand après l’explication de la sortie du Bayern Munich de la course aux transferts. Les Reds étaient fortement liés en février pour un swoop d’été pour l’international allemand, Florian Neuhaus. Une bataille à trois entre les géants de Liverpool et de la Bundesliga, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, aurait été en cours pour le milieu de terrain par l’éminent journaliste de BILD, Christian Falk. Désormais, selon France Football (via l’Echo de Liverpool), le chemin de Liverpool est devenu plus clair après le retrait du Bayern de la course. Ils rapportent que les frais de 45 millions d’euros recherchés par Monchengladbach ont été jugés trop élevés au goût du Bayern. Si Liverpool le désire, Neuhaus – qui était auparavant enclin à un changement d’Anfield – pourrait aider à mettre en œuvre cette refonte.

Cela vaut quelques minutes de votre temps:

On y va … les chuchotements de Julian Draxler au Bayern sont de plus en plus forts.

Julian Draxler a pris une décision sur son avenir et souhaite l’annoncer après la #UCL. Il est susceptible de quitter le PSG. Draxler n’a pas été proposé activement au FC Bayern, mais le joueur n’est pas sans intérêt car il est un agent libre et très polyvalent [ Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/C4vmSHUeev – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 23 avril 2021

Je veux dire … ça pourrait marcher? Pour une équipe qui veut économiser de l’argent, un transfert gratuit pour un joueur polyvalent pourrait être une bonne solution.

Si vous avez manqué notre aperçu de podcast, écoutez-le pour vous préparer pour le match:

Arjen Robben, ancien du Bayern Munich, a hâte de poursuivre sa carrière, même après une autre saison criblée de blessures:

En 2019, Arjen Robben a quitté le FC Bayern après dix années extrêmement réussies et a en fait mis fin à sa carrière, mais le Néerlandais n’a duré qu’un an à la retraite du football. L’été dernier, il est retourné sur le terrain pour son club de jeunes, le FC Groningen, mais la saison n’a pas été satisfaisante pour le joueur de 37 ans en raison de problèmes de blessures. Le 11 avril, Robben a célébré son retour avec sa troisième apparition en Eredivisie. Et le joueur de 37 ans en veut plus. «J’ai reçu de très, très nombreux courriels et lettres. Cela m’a beaucoup touché », a déclaré Robben au botteur à propos des derniers mois en cure de désintoxication. «Je ne peux pas m’arrêter maintenant, pas pour les gens, mais pas pour moi non plus.» À l’origine, Robben n’avait signé que jusqu’à la fin de la saison, mais une prolongation de contrat ne semble pas être exclue si sa forme physique joue le jeu.

Robben est une légende et joue pour son club d’enfance … pourquoi pas? Vas-y mon homme!

La star du Werder Brême, Milot Rashica, suscite à nouveau l’intérêt d’Aston Villa:

Déjà refusée plus d’une fois, la direction d’Aston Villa s’en prend toujours à l’ailier international kosovar Milot Rashica (24 ans). Laissant le Werder Brême après trois saisons et demie, l’ancien prometteur de Vitesse a déjà été approché également par RB Leipzig, Lazio et Naples.

Il est encore tôt dans son mandat en Autriche, mais le manager du RB Salzburg, Jesse Marsch, a déjà l’idée de déménager un jour au RB Leipzig. Avec Julian Nagelsmann fortement lié au Bayern Munich, Marsch pourrait avoir cette opportunité le plus tôt possible:

Jesse Marsch adorerait entraîner le RB Leipzig, disant à Sky: “Si vous me demandez: quelle est l’idée, quelle est la meilleure solution? Alors Leipzig est une excellente idée. Mais Nagelsmann fait un excellent travail et il n’y a aucune raison pour Leipzig avoir un nouvel entraîneur. ” #RBL #RBS – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 23 avril 2021

Lorsqu’on lui a posé la question sur une rumeur le liant au Bayern Munich il y a quelques années, la star de Séville Ivan Rakitic a admis qu’il n’aurait pas été dérangé par un sort avec le Bayern Munich:

“Honnêtement? Je n’en savais vraiment rien », a déclaré Rakitic, qui jouait pour le FC Barcelone à l’époque. «Je pense que c’est dommage que mon pote Brazzo ait pris la décision qu’il a prise. J’aurais aimé jouer à nouveau avec Manu (Manuel Neuer, ndlr). Blague à part, nous en avons parlé, mais c’est tout. Faire partie du FC Bayern est certainement un immense honneur. Ce que le club a construit ces dernières années est incroyable. On ne peut que féliciter les responsables. Le Bayern est toujours le plus grand club d’Europe, même s’il a été éliminé de la Ligue des champions.

Pour faire bonne mesure, nous avons trouvé la rumeur ici.