Daily Schmankerl: Chelsea et Liverpool préparent un coup pour Kingsley Coman; Bayern Munich, FC Barcelone cadrant Luis Diaz; La Juventus, le Bayern veulent Antonio Rüdiger ; la clause libératoire de Matthijs de Ligt ; et plus!

Le Chelsea FC et le Liverpool FC sont prêts à faire un pas pour la star du Bayern Munich Kingsley Coman :

Chelsea et Liverpool ont été mis en alerte rouge après que l’ancien directeur sportif du Bayern Munich a soutenu Kingsley Coman pour quitter le club de Bundesliga. Coman a suscité l’intérêt de Chelsea et de Liverpool cet été, mais le Bayern est resté ferme avec son prix demandé de 86 millions de livres sterling. Coman, qui a remporté un titre de champion à chaque saison de sa carrière en club, a récemment subi une opération cardiaque après la découverte d’une irrégularité. L’ancien directeur sportif du Bayern, Christian Nerlinger, a demandé à l’international français de quitter Munich, affirmant que son ancien club “envisagerait de le vendre”. Il a déclaré à BILD TV (selon The Daily Mirror) : « Je ne pense pas qu’il restera à Munich. Récemment, le Bayern avait tendance à perdre des joueurs gratuitement.

Pour faire bonne mesure – et je n’arrive toujours pas à croire qu’ils fassent cela – Chelsea a mis la rumeur de Coman sur son site officiel :

Je ne comprends pas que Chelsea mette des rumeurs de transfert sur le site Web de son équipe. Quoi qu’il en soit, Coman a également été lié à Manchester United, Arsenal et Tottenham Hotspur à divers moments.

Deux clubs dirigés dans des directions opposées seraient à la poursuite du même joueur. Le Bayern Munich et le FC Barcelone lorgneraient l’attaquant de Porto Luis Diaz :

Barcelone envisagerait une décision pour l’attaquant colombien de 24 ans Luis Diaz, qui est également une cible pour le Bayern Munich. Selon un rapport du média espagnol Fichajes, la liste des admirateurs de Luis Diaz ne cesse de s’allonger chaque semaine. L’attaquant du FC Porto, 24 ans, est maintenant devenu le sujet d’intérêt de Barcelone, le Bayern Munich envisageant également de déménager pour lui. Luis Diaz a progressé rapidement dans sa carrière depuis qu’il a rejoint le FC Porto en provenance du Junior FC à l’été 2019. Habitué des géants portugais, l’international colombien a bien entamé la saison 2021/22, avec cinq buts et une passe décisive à montrer. pour ses efforts en seulement sept sorties jusqu’à présent.

La semaine de matchs a été difficile après la fin de la trêve internationale, mais Julian Nagelsmann et le Bayern Munich les ont brillamment surmontés. Les Bavarois ont marqué 14 buts et n’ont encaissé qu’une seule fois depuis leur retour de service international, qui comprenait des matchs contre des joueurs comme RB Leipzig et Barcelone. Maintenant, avec une semaine de pause à espérer, nous pouvons enfin nous arrêter et faire le point sur le chemin parcouru par l’équipe depuis que Julian Nagelsmann a pris le relais.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Leroy Sané est-il réparé ? Que lui a fait Nagelsmann ? Comment les ailiers du Bayern s’améliorent sous le nouvel entraîneur. Ce que signifient les prolongations de contrat de Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour le Bayern (et l’Allemagne). Parlons de la défense remaniée du Bayern, y compris de notre meilleure ligne de fond. Les nouvelles règles FFP de l’UEFA, et pourquoi elles sont affreuses. Pourquoi la règle des 50+1 doit faire face à un autre défi.

Avec la nouvelle que Chelsea et Antonio Rüdiger ne peuvent probablement pas trouver un accord (du moins pour le moment), le Bayern Munich et la Juventus réfléchissent à une décision pour l’international allemand :

La Juventus et le Bayern Munich ont tous deux rejoint la course pour recruter le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger, selon un rapport. L’international allemand n’a pas encore engagé son avenir envers les détenteurs de la Ligue des champions au-delà de 2022 et devrait partir en tant qu’agent libre à la fin de la campagne en cours. Thomas Tuchel garde espoir que le club trouvera une solution concernant le contrat de Rudiger, mais Chelsea pourrait soi-disant encaisser le défenseur central au milieu des souhaits de son compatriote.

L’arrière central de la Juventus Matthijs de Ligt a une clause libératoire exorbitante de 150 millions d’euros, mais son agent ne pense pas que cela empêchera le joueur de partir :

Matthijs de Ligt peut apparemment quitter la Juventus Turin cet été pour un montant fixe. Selon ‘Rai Sport’, le joueur de 22 ans bénéficiera d’une clause libératoire de 150 millions d’euros des champions italiens du record à partir de l’été prochain. Selon le conseiller Mino Raiola, un changement est possible. De Ligt a déménagé de l’Ajax Amsterdam à la Vieille Dame en 2019, où il fait partie du personnel permanent. Le Néerlandais reçoit un salaire opulent à la Juventus. L’équipe turinoise veut toujours garder son défenseur central. Le contrat de De Ligt court jusqu’en 2024. Le 18 juillet 2019, De Ligt a signé pour la Juventus, championne de Serie A, un contrat de cinq ans pour un montant de 75 millions d’euros, à payer en cinq versements annuels, avec des coûts supplémentaires de 10,5 millions d’euros. Il a fait ses débuts officiels pour le club lors d’une victoire à domicile 4-3 contre Naples en Serie A le 31 août.

De Ligt était autrefois considéré comme le meilleur espoir de défenseur central au monde, mais son stock a plongé avec la Juventus. Même s’il était étroitement lié au Bayern Munich à un moment donné, ses frais de sortie et la profondeur actuelle de l’équipe bloqueraient probablement tout ravivement d’anciens désirs.

Valence pourrait planifier un déménagement pour Andre Kramaric de Hoffenheim :

Le club espagnol traditionnel du FC Valence souhaite recruter l’attaquant international croate Andrej Kramaric du TSG Hoffenheim l’été prochain, ont rapporté lundi les médias espagnols. Le joueur de 30 ans a marqué 20 buts pour Kraichgauer en Bundesliga la saison dernière. Le contrat de Kramaric avec TSG expire le 30 juin 2022, il serait donc disponible gratuitement. Par le passé, le Croate était déjà en conversation avec le FC Bayern Munich. Valence, sextuple champion, a terminé 13e de la Liga la saison dernière.

Le Bayern Munich a ajouté le VfL Bochum à la liste des cibles ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais plusieurs autres sujets brûlants sont à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.