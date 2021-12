Daily Schmankerl: Chelsea lorgne à nouveau Niklas Süle du Bayern Munich; Le FC Barcelone veut Corentin Tolisso du Bayern Munich ; Matthias Ginter reste sur place pour le moment ? ; Manchester United, Manchester City lié à Frenkie de Jong ; et plus!

Le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle est à nouveau dans le collimateur des transferts du Chelsea FC :

Chelsea surveillerait de près Niklas Süle du Bayern Munich et Jules Kounde de Séville, au milieu des suggestions selon lesquelles Antonio Rudiger quittera Stamford Bridge l’année prochaine. Le contrat de Rudiger avec les Bleus doit expirer en juin 2022, et l’international allemand aurait pris la décision de chercher de nouveaux pâturages, le Real Madrid étant le favori pour sa signature. Selon football.london, Chelsea a déjà identifié deux remplaçants possibles, l’arrière central du Bayern Süle étant une cible, car l’avenir du joueur de 26 ans continue d’être remis en question.

Dans mon esprit, le Bayern Munich doit prolonger Süle. Ce n’est même pas une question… cela doit juste arriver.

Le FC Barcelone est le dernier club à s’intéresser au milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso :

Barcelone envisagerait la possibilité de s’assurer les services du milieu de terrain du Bayern Munich, 27 ans, Corentin Tolisso lors d’un transfert gratuit. Selon le journaliste réputé Gerard Romero sur sa chaîne Twitch, relayé par le média espagnol Fichajes, Corentin Tolisso est devenu une cible pour Barcelone suite à un transfert de Bosman dans la fenêtre de transfert de l’été prochain. Le joueur de 27 ans est destiné à quitter le Bayern Munich en tant qu’agent libre en juin.

Bien que le Barça puisse sembler être une excellente destination pour Tolisso, je ne le comprends pas du point de vue du personnel. Il semble qu’il y ait trop de trafic dans le milieu de terrain central pour le FC Barcelone en ce moment.

Salut tout le monde! Nous sommes de retour pour un autre podcast d’échauffement du week-end ! Il s’agit de la dernière édition avant la pause de l’équipe, mais rassurez-vous, nous continuerons à avancer péniblement pour vous apporter notre marque de folie BFW même pendant que le Bayern Munich est au maximum et se détend.

En raison de la semaine condensée d’Uber, j’ai combiné l’émission d’avant-première de Wolfsburg dans le podcast d’échauffement du week-end. Je crois que c’est ce qu’on pourrait appeler « Plus de Chuck pour votre argent ! »

Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un rapide coup d’œil sur Bayern Munich contre Wolfsburg. Retour sur le fiasco du tirage au sort de la Ligue des champions. Un examen des plans A, B et C du Bayern Munich pour l’été. Quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles le Bayern Munich doit vraiment mettre le timing au bord du chemin et s’en prendre à Erling Haaland.

Les joueuses du Bayern Munich Frauen Marina Hegering et Giulia Gwinn ont été nommées dans l’équipe de la semaine de l’UEFA Women’s Champions League :

ÉQUIPE DE LA SEMAINE C’est notre équipe de la semaine de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les équipes allemandes dominent

Wolfsburg écrase Chelsea et passe à travers

Hoffenheim choque Arsenal Faites-nous part de vos impressions sur l’équipe! pic.twitter.com/lS2XfoOk3d – Moteur de football (@FootballEngine1) 17 décembre 2021

Le FC Barcelone semble prêt à décharger Frenkie de Jong… au juste prix :

Barcelone pourrait vendre Frenkie de Jong l’été prochain, selon des informations. Les géants catalans ont toujours des difficultés financières et doivent se débarrasser des joueurs s’ils veulent signer. De Jong, 24 ans, était auparavant considéré comme intouchable, mais son déclin de forme signifie que Barcelone pourrait être plus ouverte à une vente, rapporte Fichajes. Et étant donné que le Néerlandais est l’un des salariés les mieux rémunérés de l’équipe, le vendre ouvrirait une grande partie de la masse salariale. Le Barça pense également qu’il pourrait vendre De Jong pour un prix considérable, étant arrivé au camp Nou pour 65 millions de livres sterling il y a à peine deux ans. Et étant donné qu’il existe un certain nombre de prétendants potentiels, Barcelone pourrait utiliser cet intérêt pour augmenter son prix demandé. Manchester United a été lié à une décision du milieu de terrain qui pourrait remplacer Paul Pogba. Pep Guardiola pourrait également attirer De Jong à l’Etihad avec Manchester City, l’un des rares clubs à pouvoir se permettre son prix de 75 millions de livres sterling.

Bien que le Bayern Munich n’ait pas été mentionné, De Jong a également été lié aux Bavarois.

Un autre match, trois autres points pour le Bayern Munich alors que les Bavarois écrasaient Wolfsburg 4-0 dans une performance dominante qui aurait pu être plus sur la malchance des Wolves que sur l’impressionnante équipe à domicile.

Le premier but de Thomas Müller a semblé dégonfler Wolfsburg et les choses ne se sont pas améliorées pour l’équipe de Florian Kohfeldt. De toute évidence, les Wolves ont BEAUCOUP de travail à faire s’ils veulent sauver leur saison.

Voici ce que nous avons en attente :

Un résumé du match. La domination du Bayern Munich et le jeu édenté de Wolfsburg n’ont permis aucun concours. L’effet Nagelsmann. Müller poursuit son excellente saison. Heureusement, Robert Lewandowski a marqué ou il aurait pu exploser (c’est un thème récurrent).

La star du Borussia Mönchengladbach et international allemand Matthias Ginter ne semble pas vouloir quitter Die Fohlen cet hiver :

Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach a parlé de sa situation de contrat ouvert. Après le match contre le TSG Hoffenheim (1:1), Ginter, dont le contrat expire à la fin de la saison, a déclaré au micro de Sky : « Je pense qu’aujourd’hui n’était pas le dernier match pour moi ». Le défenseur central ne révèle pas si Ginter prolongera son contrat ou effectuera un transfert gratuit cet été. Le joueur de 27 ans est sous contrat avec les poulains depuis 2017 et a jusqu’à présent joué 165 matchs pour l’équipe de Gladbach.

Ginter a été lié au Bayern Munich, mais ces rumeurs sont essentiellement restées silencieuses. En fait, alors que Ginter pourrait avoir des fans dans le front office du Bayern Munich, le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic n’en fait pas partie.