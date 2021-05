Daily Schmankerl: Chelsea lorgne Robert Lewandowski du Bayern Munich et Harry Kane de Tottenham Hotspur; Josh Sargent à vendre ?; Le FC Barcelone prend un prêt; et plus!

Chelsea a peut-être quelques avant-centres sur la liste, mais cela ne les a pas empêchés de s’enquérir de Robert Lewandowski du Bayern Munich et de Harry Kane de Tottenham Hotspur:

Tammy Abraham a été en disgrâce sous Thomas Tuchel à Chelsea et a été exclue de l’équipe pour la défaite finale de la FA Cup samedi contre Leicester. Olivier Giroud devrait quitter les Bleus à la fin de son contrat cet été. Le départ d’Abraham et de Giroud laisserait Timo Werner comme le seul numéro 9 reconnu de l’équipe de Tuchel.

Il semble que Kane serait beaucoup plus facile à obtenir que Lewandowski en ce moment. Lewandowski ne va probablement nulle part de si tôt.

Selon ESPN, le Werder Brême pourrait être prêt à vendre la star de l’USMNT, Josh Sargent, si le jeune peut tirer une offre suffisamment grande:

Sargent serait également prêt à quitter le Weserstadion après trois saisons et préférerait rester en Allemagne, mais passer à un club dans la moitié supérieure du tableau de Bundesliga. L’Eintracht Francfort, le Borussia Monchengladbach, le VfB Stuttgart et le Bayer Leverkusen font partie des destinations possibles, ont déclaré des sources à ESPN.

C’est toujours ensoleillé à Philadelphie, la star Rob McElhenney et l’acteur de Deadpool Ryan Reynolds se sont associés pour acheter Wrexham et maintenant le club aura une émission «dans les coulisses» sur FX (un langage NSFW est dans le clip):

Le Bayern Munich a publié une vidéo hommage sur la carrière de Javi Martinez. Découvrez-le ci-dessous:

Le FC Barcelone contracte un prêt pour aider à payer la dette liée aux salaires de ses joueurs (entre autres probablement):

Plus de folie de 442oons pour vous:

L’attaquant du RB Leipzig, Alexander Sörloth, pourrait-il déjà sortir de la Bundesliga? Si Trabzonspor a quelque chose à dire à ce sujet, alors peut-être:

Chez Trabzonspor, l’équipe turque de première division, Alexander Sörloth a connu la meilleure saison de sa carrière jusqu’à présent en 2019/20, devenant vice-champion et meilleur buteur de la Süper Lig avec 24 buts. Puis RB Leipzig est entré en scène et a signé le Norvégien de 25 ans pour 20 millions d’euros auprès de Crystal Palace, que Sörloth avait précédemment prêté à la Turquie. Avec les Saxons, le joueur national à 30 reprises a jusqu’à présent eu du mal à démarrer, marquant six fois en 36 matchs de compétition. Le patron de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, a proposé à son club ce week-end d’aider Sörloth à se remettre sur les rails l’année prochaine.

«Alex n’était pas non plus de bonne humeur à Crystal Palace, alors nous l’avons installé ici. Nous pouvons le faire à nouveau », a déclaré le patron de Trabzonspor Ahmet Agaoglu (cité via« Bild »). Et plus loin (cité via «Gazete Futbol»): «Si cela continue comme ça, ils détruiront à nouveau sa valeur marchande. Renvoyez-le pour qu’il puisse bâtir sur ses vieux jours de gloire. Quand il est venu nous voir de Palace, nous avons dit que nous augmenterions sa valeur marchande. Pourquoi une constellation similaire avec Leipzig ne fonctionnerait-elle pas? «Selon Agaoglu, le club de Bundesliga a traité une Ferrari comme une« voiture normale ».