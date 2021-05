Daily Schmankerl: Chelsea poursuit Kingsley Coman du Bayern Munich; Callum Hudson-Odoi au Borussia Dortmund ?; Lars Lukas Mai reçoit l’appel de l’Allemagne U-21; Robert Lewandowski honoré par ses coéquipiers; Nouvelles de Paulo Dybala et Luka Modric; plus PLUS!

Ce n’est pas seulement Manchester United qui veut l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman. Chelsea serait également prêt à faire une offre pour la flotte française:

Il a été affirmé que Pini Zahavi, l’agent chargé de déplacer Coman, avait des “ liens très étroits ” avec la moitié bleue de Londres. Plus intéressant encore, Coman et son père ont donné à Zahavi un “ mandat ” pour sonner un déménagement dans un club anglais.

L’accord actuel de l’ailier français expire à l’été 2023 et sans accord pour prolonger son contrat, l’attaquant passionnant pourrait très bien passer à autre chose une fois la fenêtre de transfert de cet été ouverte.

L’ailier du Bayern Munich, Kingsley Coman, serait à la recherche d’un nouveau club dans l’élite de l’Angleterre et son agent, qui a des liens étroits avec Chelsea, devrait essayer de sceller son client pour un déménagement à Stamford Bridge.

Coman est certainement un joueur intrigant pour de nombreux clubs, mais le Bayern Munich ne semble pas désireux de se séparer du joueur de 24 ans, même s’ils sont très éloignés du salaire que Coman veut pour son prochain contrat.

L’ancien cible du transfert du Bayern Munich, Callum Hudson-Odoi, pourrait-il se diriger vers le Borussia Dortmund?

On pense qu’ils ont fait des recherches provisoires sur les conditions qu’il pourrait prendre pour signer Hudson-Odoi en remplacement; bien qu’il y ait d’autres options à explorer également, y compris Jonathan Ikone de Lille et Raphinha de Leeds United.

Il n’a pas été à la hauteur du battage médiatique qui a poussé Chelsea à lui remettre un contrat de 120000 £ par semaine pour le tenir éloigné du Bayern Munich et il est maintenant indiqué qu’ils sont ouverts à son départ la saison prochaine.

Chelsea est prêt à laisser Callum Hudson-Odoi partir cet été et le Borussia Dortmund pourrait s’ouvrir comme une destination potentielle.

Lars Lukas Mai n’a pas fait la sélection initiale pour l’équipe allemande U-21, qui participera aux Championnats d’Europe U-21, mais une blessure à Maxim Leitsch du VfL Bochum a ouvert la porte au jeune défenseur pour rejoindre l’alignement:

Mai a joué quatre matchs pour l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans jusqu’à présent, le dernier en novembre 2020 pour l’équipe de l’entraîneur de la DFB Stefan Kuntz. Il fait désormais partie de l’équipe de 23 U21 qui affrontera le Danemark lundi prochain (à partir de 21 heures, en direct sur ProSieben) en quarts de finale de la ME. L’équipe s’y prépare actuellement au camp d’entraînement du Tyrol du Sud.

Le défenseur central Maxim Leitsch (VfL Bochum) est hors de combat pour la phase finale du Championnat d’Europe U21 en raison d’une blessure. A été nominé pour ce Lars Luke May (SV Darmstadt 98, prêté par le Bayern Munich).

L’équipe complète est détaillée dans ce graphique ci-dessous (moins l’échange Mai contre Leitsch):

Robert Lewandowski a été honoré par ses coéquipiers de l’équipe nationale de Pologne pour sa performance record en Bundesliga cette saison:

La Juventus prévoit une extension avec Paulo Dybala – un joueur qui a été lié au Bayern Munich environ 50 fois au fil des ans:

Les négociations de contrat pour Dybala sont actuellement au point mort et la Juventus risque de perdre Dybala pour rien.

Pirlo a choisi Morata et Dybala dès le départ la dernière fois à Bologne et en vérité, la combinaison n’était pas facilement disponible cette saison avec des blessures aux deux attaquants.

La Juventus a de nombreux sujets à l’ordre du jour en ce moment avec un changement de direction potentiel ainsi que des renouvellements de contrat pour le responsable du football Fabio Paratici, mais comme l’écrit Sandro Bocchio ce matin à Tuttosport, ils doivent également se concentrer sur la première équipe.

Les demandes faites par Dybala, une augmentation de la valeur du contrat à 10M par an sont restées les mêmes et la position du club également. Les pourparlers entre la Juventus et l’agent de Dybala, Jorge Antun, doivent sûrement commencer bientôt s’ils veulent garder la Joya.