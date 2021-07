Daily Schmankerl : Chelsea prêt à faire sauter la banque pour Erling Haaland ; La star du Bayern Munich Manuel Neuer ne vieillit pas; Franck Ribéry a de nombreux prétendants ; Kylian Mbappe repousse le PSG ; et plus!

Cherchant à tirer parti de COVID-19, Chelsea ferait une forte pression pour Erling Haaland, cible présumée du Bayern Munich. Haaland, l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, pourrait être disponible si Chelsea décidait de « casser la tirelire » pour la jeune star :

Haaland a également fait des choix audacieux avec sa tenue vestimentaire ces derniers temps. Sa dernière tenue a maintenu la tendance :

L’Allemagne a été expulsée de l’Euro aux mains de l’Angleterre et maintenant Bavarian Football Works se concentrera sur la prochaine saison 2021/2022 du Bayern Munich. Cela aurait été bien de voir l’Allemagne continuer, mais ce n’était pas dans les cartes pour une multitude de raisons.

Voici ce dont nous avons discuté dans l’épisode de cette semaine : un regard sur comment et pourquoi l’Allemagne a vacillé face à l’Angleterre. Le système des jeunes du Bayern Munich et pourquoi il doit s’améliorer. Le prêt de Lars Lukas Mai au Werder Brême. Prêt de Fiete Arp à Holstein Kiel. Un dernier regard sur le goût troublant de Timo Werner pour le ketchup sur les pâtes.

Franck Ribéry est un joueur autonome et plusieurs clubs sont impatients de le recruter. Sampadoria, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Galatasaray et Karagumruk sont dans le mix pour le Français :

Quittant la Fiorentina en transfert gratuit, après deux saisons à l’intérieur, l’ancien ailier vedette du Bayern Munich et français du NT Franck Ribéry, qui a fêté ses 38 ans le 7 avril dernier, vient de se voir proposer, via le travail de son entourage (dirigé par Davide Lippi, fils de Inter Milan et entraîneur-chef de l’Italie Marcello Lippi), à la Sampdoria, selon Il Secolo XIX.

Viable également en tant que milieu de terrain large et, surtout en ce moment, en tant que deuxième attaquant, Ribéry a été fortement lié à un retour en Bundesliga, plusieurs clubs souhaitant signer, notamment le SC Freiburg, l’Eintracht Frankfurt et Stuttgart, ainsi que le Turc. clubs tels que Galatasaray et Karagumruk.