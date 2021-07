Daily Schmankerl : Chelsea veut Erling Haaland en ce moment ; Manchester United évite de parler de Harry Kane ; Manchester City veut Antoine Griezmann du FC Barcelone ; Mario Götze satisfait du PSV Eindhoven ; Le PSG veut Paul Pogba ; et plus!

in

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, ne veut pas attendre l’été prochain pour faire une offre pour le phénomène du Borussia Dortmund – et la rumeur du transfert du Bayern Munich cible – Erling Haaland ; il veut maintenant obtenir l’attaquant norvégien :

Comme le rapporte le journal anglais “Mirror”, l’ancien entraîneur du BVB Thomas Tuchel (47 ans), veut surtout attirer l’attaquant de Dortmund Erling Haaland (20 / contrat jusqu’en 2024) sur l’île cette saison. En conséquence, le vainqueur de la Ligue des champions devrait être prêt à débourser 175 millions d’euros pour le Norvégien. Un transfert qui ferait de Haaland le deuxième joueur le plus cher du monde après la superstar parisienne Neymar (pour 222 millions d’euros en 2018 depuis Barcelone)…

Haaland-à-Chelsea serait un coup dur pour les espoirs du Borussia Dortmund en Bundesliga et en Ligue des champions cette saison, mais c’est BEAUCOUP d’argent à refuser.

Dortmund vendrait-il Haaland tôt afin d’obtenir plus du double de ce qu’ils feraient l’été prochain?

Les prochaines semaines pourraient être intéressantes.

Haaland, quant à lui, travaille à la ferme :

L’ère Julian Nagelsmann au Bayern Munich est officiellement lancée et le nouveau patron a pris son envol. Au bout d’une semaine, nous avons déjà eu un aperçu de ses plans et avons même commencé à entendre des rumeurs sur des joueurs que le manager aimerait faire venir. Voici de quoi nous parlons dans cet épisode :

Des nouvelles de la première semaine de Nagelsmann à la barre. Une folle rumeur impliquant Dani Olmo et le souhait secret de Nagelsmann de faire atterrir Federico Chiesa. Espoir pour Michaël Cuisance et PLUS !

Si Harry Kane quitte Tottenham Hotspur, ce ne sera probablement pas pour Manchester United :

Les Red Devils n’offriront pas de joueurs pour la star des Spurs. Manchester United ne cherche pas à conclure un accord d’échange partiel avec Tottenham contre Harry Kane, affirme Express Sport. Il avait été suggéré que les Red Devils chercheraient à inclure des joueurs déjà inscrits dans leurs livres en tant qu’édulcorants dans le but d’attirer un leader prolifique loin du nord de Londres.

Le héros de la Coupe du monde 2014 Mario Götze est content du PSV Eindhoven ne pense pas à quitter le club :

Mario Götze (29 ans) peut imaginer une autre année au PSV Eindhoven. “Je ne pense pas à dire au revoir pour le moment”, a déclaré le champion du monde 2014 dans une interview sur le site du PSV. Rétrospectivement, Götze a qualifié le déménagement à Eindhoven de “très bonne décision pour moi et pour ma famille”.

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, tente de convaincre Antoine Griezmann du FC Barcelone de le rejoindre en Angleterre, mais le club catalan pourrait vouloir discuter d’un accord d’échange avec l’Atletico Madrid pour Saul Niguez :

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a lancé un appel personnel à l’attaquant de Barcelone Antoine Griezmann concernant un éventuel transfert au stade Etihad cet été. Cela a été rapporté dans le titre français Footmercato, qui indique que City est en “bon contact” avec l’agent de l’international français. Mais Mundo Deportivo rapporte que Barcelone envisage un échange avec l’Atletico Madrid pour Saul Niguez. L’accord de swap proposé profiterait aux deux parties et n’en est qu’à ses débuts.

Ces vieilles rumeurs liant le Bayern Munich à Saul semblent de jour en jour plus folles.

Est-ce la NBA ou le football européen ? Il semble que le Paris Saint-Germain vise à construire une super équipe :