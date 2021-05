Daily Schmankerl: Chelsea veut vraiment Robert Lewandowski; Le Bayern Munich, Manchester United, Man City et le PSG poursuivent Carney Chukwuemeka d’Aston Villa; Sergio Aguero au FC Barcelone; et plus!

Malgré les nombreuses histoires et déclarations disant le contraire, Chelsea semble toujours croire que l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est disponible.

Le patron allemand serait désireux de déménager pour Robert Lewandowski et, selon Sky Germany, ils ont pris contact avec la star du Bayern Munich lors d’un déménagement estival. Une décision de Lewandowski suggérerait que le deuxième attaquant devrait être quelqu’un prêt à jouer au deuxième violon, l’ancien as de Dortmund n’étant pas prêt à s’asseoir sur le banc s’il veut passer en Premier League.

Le Bayern Munich serait toujours en lice pour le milieu de terrain d’Aston Villa Carney Chukwuemeka. À deux ans de son contrat, le jeune ne sera pas bon marché … et le Bayern Munich ne pourra peut-être pas égaler les poches profondes de Manchester United, Manchester City ou Paris Saint-Germain si cela se transforme en une guerre d’enchères:

L’ancien espoir du Bayern Munich, Niklas Dorsch, pourrait se retrouver en Bundesliga la saison prochaine:

Il semble que Sergio Aguero déménagera au FC Barcelone:

Sebastian Rudy n’a aucune idée s’il devra retourner à Schalke … et même s’il le fait, il n’a aucune idée de ce que cela signifie pour sa carrière – bien que l’on suppose qu’il acceptera une résiliation de contrat:

Si Cristiano Ronaldo quitte la Juventus, les géants italiens pourraient chercher à faire venir Antoine Griezmann:

Selon Sport, Antoine Griezmann pourrait être une cible pour la Juventus. Tout dépend de la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Sans finir dans le top quatre, Cristiano Ronaldo pourrait décider de prendre un changement d’air en quittant la Juventus. Et l’attaquant français pourrait être une option parfaite pour la vieille dame. Les managers barcelonais ne croient pas qu’un échange entre le Français et Joao Felix de l’Atletico Madrid soit possible et sont convaincus que la Juve couvrira l’éventuelle absence de CR7 avec un autre joueur de premier plan.

Mais il y a beaucoup de points négatifs, des difficultés économiques de la Juventus et de la volonté du Petit Diable, qui a un contrat jusqu’en 2024 et n’a pas montré de mauvaise humeur à propos de son séjour au Barça. Au cours de la saison, le joueur de 30 ans a récolté 50 apparitions avec 19 buts et 12 passes décisives.