Daily Schmankerl: Chelsea zoné sur Niklas Süle du Bayern Munich; West Ham United rejoint le casting des clubs lorgnant Corentin Tolisso; Arsenal revient sur Julian Brandt; Le mulet sucré de Julian Nagelsmann; et plus!

Chelsea semble se préparer à faire une offre pour le défenseur central du Bayern Munich Niklas Süle:

Chelsea serait prêt à faire un pas pour le défenseur central du Bayern Munich Niklas Sule dans un transfert qui pourrait déclencher un manège. Le Bayern serait réticent à décharger Sule, en particulier avec les agents libres Jerome Boateng et David Alaba déjà en route cet été. Selon El Gol Digital, cependant, Chelsea mettra à l’épreuve la détermination des géants bavarois en faisant un geste pour le joueur de 25 ans à l’ouverture de la fenêtre de transfert. Le même rapport suggère que, si Sule arrive à Stamford Bridge, Chelsea donnera le feu vert au défenseur de longue date Cesar Azpilicueta pour rejoindre l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord de 15 millions de livres sterling.

West Ham United rejoint la Juventus, l’Inter Milan, Naples, l’Atletico Madrid, Arsenal et Manchester United à la recherche de Corentin Tolisso du Bayern Munich:

Susceptible de quitter le Bayern Munich après quatre saisons, le milieu de terrain international français Corentin Tolisso (26 ans) est en train de devenir une cible majeure de West Ham. L’ancien meneur de jeu lyonnais a récemment été interrogé par un tas d’autres clubs: Juventus, Inter Milan, Naples, Atletico Madrid, Arsenal et Manchester United.

Je l’ai déjà dit et je le répète, Tolisso a besoin de changer de décor et d’être dans un club où il peut être un partant incontesté. En ce moment, après quelques années à lutter contre de graves blessures, le Français a besoin de confiance et il a besoin d’un temps de jeu constant.

Le site Chasing a Cup a dressé une liste des 50 meilleurs joueurs candidats éligibles U-20 pour les États-Unis et de nombreux noms liés au Bayern Munich ont fait la coupe:

8. Malik Tillman – Centre Mid, Bayern Munich, 2002

18. Justin Che – Défenseur central, Bayern Munich, 2003 (prêté par le FC Dallas)

31. Taylor Booth – Defensive Mid, Bayern Munich, 2001 (prêté à SKN St. Pölten).

Pour la liste complète, qui compte un certain nombre de joueurs jouant actuellement en Allemagne, cliquez ici.

Il semble que le Bayern Munich soit sur le point de conclure un accord Julian Nagelsmann, mais Fabrizio Romano a quand même rejeté ces rumeurs de Massimiliano Allegri:

La priorité du Bayern Munich en tant que prochain entraîneur est Julian Nagelsmann, il veut rejoindre le Bayern en tant que premier choix – négociation toujours pas facile avec le RB Leipzig, le Bayern a l’intention de pousser dans les prochains jours. Pas de discussions avec Massimiliano Allegri. #FCBayern https://t.co/JzTTLOCvTl – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 avril 2021

Regardez … si vous n’êtes pas sûr du transfert de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich, alors peut-être avez-vous juste besoin de voir une photo de lui avec un mulet sucré:

Les gens oublient que ce dernier entraîneur vu arborer un mulet sur de vieilles photos a également remporté un sextuple au Bayern Munich.

Ivan Rakitic de Séville pourrait imaginer un retour à Schalke 04:

«Il faut toujours être ouvert à tout. Pas de blague », déclare Ivan Rakitic à propos d’un éventuel retour au FC Schalke 04 – mais dans quelle mesure le méga transfert est-il réaliste? Comme le rapporte wa.de, un changement pourrait effectivement se produire dans les bonnes circonstances.

Arsenal a eu un flirt de transfert récurrent avec Julian Brandt du Borussia Dortmund, mais maintenant cette parade nuptiale pourrait être de retour: