Daily Schmankerl: coup d’État de Manchester City pour Erling Haaland et Lionel Messi; Mino Raiola rencontre le FC Barcelone sur Haaland, mais ne rencontrera pas le Bayern Munich; La philosophie de Thomas Müller sur les blagues; et plus!

Alors que le Bayern Munich ne serait pas en lice pour Erling Haaland du Borussia Dortmund, Manchester City rêve de débarquer Haaland et la star du FC Barcelone Lionel Messi:

MANCHESTER CITY garde toujours un œil sur Lionel Messi – alors qu’ils se préparent à déménager pour Erling Haaland. Des rapports espagnols affirment que les dirigeants de la Premier League ont interrompu leur poursuite de la légende du Nou Camp.

Mais SunSport comprend que ce n’est pas le cas et Messi n’a pas non plus exclu un transfert vers l’Etihad. Il reste sur la liste des cibles potentielles du patron de la ville, Pep Guardiola, pour la saison serrée, avec le capitaine Jack Grealish, évalué à 100 millions de livres sterling, d’Aston Villa.

Le club de Haaland, le Borussia Dortmund, ne veut pas vendre et le directeur sportif Michael Zorc a déclaré: « Nous avons signé Erling il y a près d’un an et demi et nous planifions toujours fermement avec lui. » Parmi les autres noms liés à City, citons la star des Spurs Harry Kane et le couple de l’Inter Milan Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.