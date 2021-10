Daily Schmankerl : Danilo confirme son intérêt pour l’été pour le Bayern Munich ; Les dernières nouvelles sur Antonio Rüdiger et Chelsea ; Hansi Flick explique l’omission de Mats Hummels; et plus!

Au cours de l’été, nous avons vu des rumeurs liant le Bayern Munich à l’arrière droit de la Juventus Danilo.

Bien qu’il soit devenu clair que tout le monde au Bayern Munich n’est pas aligné sur le statut de Benjamin Pavard en tant qu’arrière droit, il aurait semblé étrange que les Bavarois déboursent jusqu’à 30 millions d’euros à la Juventus pour Danilo.

Peu importait cependant, car le joueur ne voulait pas déménager en Allemagne :

L’arrière droit de la Juventus Danilo : “C’est vrai que le Bayern me voulait (en été), mais je ne le voulais pas. Et heureusement, la Juventus n’en voulait pas non plus. C’est le bon endroit pour moi.” [@repubblica] pic.twitter.com/BqhvPRz67E – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 1er octobre 2021

Donny van de Beek envisage une sortie de Manchester United :

Donny van de Beek n’est toujours pas en forme à Manchester United et est une réserve à long terme. Par conséquent, le Néerlandais veut apparemment quitter le club dès que possible. Le Daily Mail rapporte que le jeune homme de 24 ans fait pression pour un changement en hiver. Van de Beek est venu de l’Ajax Amsterdam à l’été 2020 pour 39 millions d’euros, mais n’a pas encore fait la percée. Il n’a fait que trois apparitions en compétition cette saison. Mercredi, il était également sur le banc de la Ligue des champions contre Villarreal lors d’une victoire 2-1 pendant 90 minutes. Dans les phases finales, l’entraîneur Ole Gunnar Solkjsjaer a préféré remplacer Nemanja Matic, Fred et Jesse Lingard au milieu de terrain central. Le Néerlandais réagit alors avec un lancer de chewing-gum en direction de Solkjsaer.

Le Bayern Munich semble imparable et a remporté une nouvelle victoire déséquilibrée contre les champions ukrainiens Dynamo Kiev en Ligue des champions. Nagelsmann a fait tous les bons choix jusqu’à présent, et cette équipe a l’air vraiment formidable et est certainement un prétendant aux triples. Oui, le nouvel entraîneur n’a pas encore été testé par une opposition d’élite, mais les premiers signes sont très prometteurs.

Le Bayern affrontera ensuite l’Eintracht Francfort à domicile, et nous pouvons nous attendre à une victoire d’une équipe qui semble surpuissante en ce moment.

Et sur cette note, nous avons eu pas mal de choses à discuter sur ce pod, la plupart étant plutôt positives (halètement !). Voici quelques-uns des sujets que nous avons abordés :

La forme incroyable de Niklas Süle et le fiasco de WhatsApp (encore). La superbe forme récente du Bayern. Le manque d’action de Sabitzer en première équipe et ce que cela signifie pour lui d’aller de l’avant. Plus de plaisanteries de Bouna Sarr. La situation du contrat de Coman et s’il reste ou part. La calomnie de Michael Cuisance. Cobra Kai, Game of Thrones et d’autres trucs.

Antonio Rüdiger semble vouloir re-signer avec le Chelsea FC à ce stade… même s’il est encore tôt dans le processus. Rüdiger, bien sûr, a été lié au Bayern Munich :

Comme on le disait, l’entraîneur allemand Hansi Flick a omis Mats Hummels de sa sélection, mais ce n’était pas par manque de qualité. Hummels et Flick ont ​​mutuellement convenu que le défenseur pourrait utiliser le temps libre supplémentaire pour aider à faire face à l’usure:

Hansi Flick a expliqué pourquoi Mats Hummels est absent de l’équipe nationale allemande pour les matches internationaux contre la Roumanie et la Macédoine du Nord. Dans le cadre de l’annonce de l’équipe, l’entraîneur national a déclaré : « Nous savons tous ce qu’est la qualité de Mats lorsqu’il est en pleine forme. J’ai parlé à Mats au téléphone et nous avons tous les deux décidé qu’il pourrait utiliser les jours d’entraînement pendant son temps libre pour passer à l’étape suivante. Vous avez besoin « d’un Mats Hummels qui est à 100 pour cent », dit Flick. Le chef de la défense du Borussia Dortmund, âgé de 32 ans, a raté la préparation et le début de saison en raison de problèmes persistants au genou. Plus récemment, Hummels est revenu sur le terrain – avant de rejoindre l’équipe DFB, le défenseur central devrait travailler sur sa forme physique.

Le Bayern Munich affrontera l’Eintracht Frankfurt en Bundesliga ce week-end et les Bavarois chercheront à rester chauds.

Le Bayern Munich est sur une course incroyable où tout ce que Julian Nagelsmann a touché se transforme en or. Die Roten peut-il continuer? Je parierais pour dire qu’ils le peuvent.

Voici ce que nous avons en préparation pour l’épisode:

Un rapide coup d’œil à qui est sorti pour le Bayern Munich. La séquence de nuls folles dans laquelle l’Eintracht Frankfurt est mêlé. How Die Adler est moins talentueux que ces dernières saisons. Une appréciation de Filip Kostic. Qui pourrait commencer pour le Bayern Munich. Un pronostic sur le match.

Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka Leory Sane et Robert Lewandowski ont tous été récompensés pour leurs efforts ce mois-ci par @WhoScored :