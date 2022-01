Daily Schmankerl : Donny van de Beek préfère le Bayern Munich au FC Barcelone ; Manchester United entre dans la mêlée pour Boubacar Kamara ; Le Bayern et le PSG envisagent le jeune de Man City; Lucas Hernandez et un requin baleine ; Jonathan Burkardt à la Lazio ? ; et plus!

Le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek a besoin d’un nouveau départ – et le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann pense qu’il connaît le bon endroit :

Le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek préférerait rejoindre le Bayern Munich au milieu du vif intérêt des gros bonnets de la Liga Barcelone. Selon un rapport d’El Nacional, le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek serait prêt à rejoindre le Bayern Munich alors qu’il cherche à relancer sa carrière. Le Néerlandais courtise également l’intérêt de Barcelone. Le Bayern Munich est récemment entré en scène pour signer van de Beek de Manchester United. Les champions d’Allemagne sont à la recherche de renforts au milieu du parc car Corentin Tolisso sera en fin de contrat à la fin de la saison, date à laquelle il quittera l’Allianz Arena. Fait intéressant, le Français est également sur les radars de Barcelone. Et le Bayern Munich envisage désormais de le remplacer par van de Beek. Le rapport affirme que le manager Julian Nagelsmann a recommandé de signer l’international néerlandais, dont la valeur marchande aurait chuté à 25 millions d’euros.

Manchester United est maintenant dans le mix pour Boubacar Kamara de l’Olympique de Marseille, qui serait sur le radar du Bayern Munich :

Quittant peut-être l’Olympique de Marseille, puisqu’il n’a conclu un accord avec le club français que jusqu’en juin 2022, le milieu défensif international français des moins de 21 ans Boubacar Kamara, selon La Repubblica, a été visé par Manchester United. En vente contre 22 millions d’euros de frais de transfert, le né en 1999, viable en tant que défenseur central également, est toujours suivi par un tas d’autres clubs, dont le Bayern Munich, le RB Leipzig, Newcastle et l’AS Roma.

Kamara n’a vraiment pas beaucoup de sens pour les Bavarois, mais son statut d’agent libre pourrait amener les Bavarois à rester au courant du milieu de terrain. Hasan « Brazzo » Salihamidzic ne peut pas refuser une bonne affaire même si cela n’a pas nécessairement de sens pour la liste (voir Nübel, Alexander).

Le Bayern Munich et le Paris Saint Germain pourraient viser la star de Manchester City U-16 Joel Ndala :

BOOM TSS comprend que le #PSG et le #FCBayern ont récemment eu des entretiens avec l’U16 de Manchester City Joel Ndala et ses représentants. City espère pouvoir le garder et ne voudra pas répéter Jamie Bynoe-Gittens qui est parti pour #BVB – TheSecretScout (@TheSecretScout_) 31 décembre 2021

La grande nouvelle a surtout tourné autour du marché des transferts, mais aussi avec un ancien manager. Voici ce que nous avons sur le robinet pour l’épisode:

Chuck et Tom réunis… et c’était si bon ! Un aperçu de certains des plus grands noms liés au Bayern Munich, notamment Raphinha, Donny van de Beek, Denis Zakaria, Matthias Ginter, etc. Retour sur la situation malheureuse de Niko Kovac avec l’AS Monaco. Une appréciation d’une autre saison fantastique de Curb Your Enthusiasm. Sérieusement, c’était génial du début à la fin.

L’un des meilleurs jeunes attaquants allemands pourrait-il se rendre en Italie ? La Lazio montre de l’intérêt pour le jeune de Mayence 05 Jonathan Burkardt, qui est déjà sur le radar de l’équipe nationale allemande :

La Lazio est intéressée par l’attaquant de Mayence Jonathan Burkardt, selon la Gazzetta dello Sport. #SSLazio #M05 – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 1er janvier 2022