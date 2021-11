Daily Schmankerl : Erling Haaland préfère le transfert au Real Madrid ; Bild confirme l’intérêt du Bayern Munich pour Adam Hlozek ; Kylian Mbappe veut Jurgen Klopp au Real Madrid ; Newcastle United lorgne Christian Pulisic de Chelsea; et plus!

Selon Goal, l’attaquant du Borussia Dortmund – selon la rumeur, cible du transfert du Bayern Munich – Erling Haaland envisage un transfert au Real Madrid :

Le Real Madrid est la prochaine destination préférée d’Erling Haaland s’il quitte le Borussia Dortmund en 2022, peut confirmer Goal. Haaland s’est imposé parmi les attaquants d’élite européens depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en janvier 2020. Le joueur de 21 ans a marqué 70 buts lors de ses 69 premières apparitions pour le BVB, attirant ainsi un certain nombre de prétendants de haut niveau, dont Madrid. .

Sur le podcast Bayern Insider, Christian Falk et Tobi Altschäffl de Bild ont discuté des récentes rumeurs d’intérêt du Bayern Munich pour l’attaquant du Sparta Prague Adam Hlozek et ont confirmé que le club pourrait envisager le joueur de 19 ans.

Le duo dynamique de Bild affirme que l’attaquant pourrait être disponible pour 20 à 25 millions d’euros.

Un petit mot de remerciement à tous les auditeurs, lecteurs et membres du personnel de BFW qui ont travaillé ensemble pour faire de ce site le meilleur blog / fan zone / réunion des esprits du Bayern Munich sur Internet. Un regard sur l’impact de COVID-19 sur l’équipe et pourquoi cela pourrait s’avérer désastreux pour l’équipe cette saison. Pourquoi Joshua Kimmich doit trouver comment aller de l’avant. Pourquoi le Bayern Munich devrait se faire un devoir d’écraser le FC Barcelone. Un rapide coup d’œil sur les rumeurs de transfert liant Dusan Vlahovic, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri Bayern Munich.

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Arturo Vidal a décidé d’être un peu conservateur dans sa sélection de voitures ces jours-ci :

Si le Real Madrid veut convaincre la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe de faire un pas, il devra peut-être faire appel à un nouvel entraîneur : Jurgen Klopp de Liverpool. Mbappe voudrait que Klopp soit nommé manager pour son transfert en Espagne :

Kylian Mbappe aurait suggéré que ses prétendants potentiels, le Real Madrid, emploient Jurgen Klopp comme manager au Bernabeu s’ils veulent le persuader d’aller de Paris à Madrid. Selon El Nacional, le Français est toujours sceptique quant à la capacité de Carlo Ancelotti à mener les géants de la Liga au niveau supérieur et à tirer le meilleur de lui. Le contrat de l’Allemand ne devrait pas expirer avant 2024, et beaucoup s’attendent à ce que l’ancien entraîneur-chef de Mayence y parvienne, Mbappe dans la fenêtre de transfert était lié à un transfert au Real Madrid, mais cela a échoué car le PSG n’a pas accepté le prix qu’il a donné pour son joueur vedette. Mbappe a refusé de signer un nouveau contrat et son contrat actuel expirera à la fin de la saison.

Le Bayern Munich accueille Arminia Bielefeld à Munich en Bundesliga. Leur rencontre la saison précédente à Munich a été très divertissante et s’est soldée par un match nul 3-3. Julian Nagelsmann espère de meilleurs résultats après une victoire acharnée contre le Dynamo Kyiv en milieu de semaine en UEFA Champions League.

Le récent redressement de Bielefeld après un mauvais début de saison, les maux de tête du Bayern et encore plus de maux de tête liés au Covid-19 ! La liste des matches restants du Bayern avant les vacances d’hiver Quelques réflexions sur l’état d’esprit du Borussia Dortmund après sa sortie de la Ligue des champions aux mains du Sporting Lisbonne Quelques réflexions sur les performances du Bayern contre le Dynamo et Augsbourg

Newcastle United est un autre club qui serait prêt à faire une offre pour Christian Pulisic du Chelsea FC :

Comme le rapporte Calciomercato sur son site Internet, Newcastle United est intéressé par l’acquisition des services de Christian Pulisic, qui souhaite quitter Chelsea car il n’a pas de continuité avec Thomas Tuchel car il est loin du niveau de Kai Havertz, Mason Mount et Timo Werner. . Une sortie pratiquement forcée en raison de la situation compliquée qu’il vit au club. L’Américain veut atteindre la dernière étape de la saison dans les meilleures conditions pour être important avec l’équipe des États-Unis, qui est sur le point de devenir l’un des qualifiés à la Coupe du monde du Qatar 2022. Pulisic veut avoir à nouveau de la continuité pour aussi revenir. maintenir sa ligne de croissance, celle qu’il abandonne faute de minutes. Liverpool est un autre club qui a manifesté de l’intérêt, mais Newcastle le considère comme une option de croissance individuelle à ce stade de la saison de Premier League.