Daily Schmankerl : Erling Haaland semble imparable ; Le Bayer Leverkusen bat le Bayern Munich pour deux défenseurs (et ça va !) ; Plus de drame avec James Rodriguez à Everton; et plus!

Alors que le Bayern Munich se prépare pour la DFL-Supercup, on peut supposer que l’accent sera mis sur la manière exacte d’essayer d’arrêter de ralentir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Sur la base de deux buts, deux (aurait pu être trois) passes décisives contre l’Eintracht Frankfurt hier, ce n’est peut-être pas si facile.

| CONCENTRER Erling Haaland a lancé la nouvelle campagne de Bundesliga avec une brillante performance contre l’Eintracht Frankfurt : 51 touches

⚽️ 2 buts

6 coups/3 cadrés

️ 2 passes décisives

3 passes clés

3/4 dribbles réussis

⚔️ 6/9 duels gagnés

Die Adler n’est peut-être pas à son apogée, mais cela n’a peut-être pas eu d’importance ; rien n’arrêtait l’offensive de Dortmund samedi.

Si les fans du Bayern Munich cherchent un peu de consolation, la défense du BVB semblait parfois extrêmement suspecte sans Mats Hummels. Axel Witsel a joué le défenseur central ; donc il y a ça.

Nous pourrions être dans un festival de buts en Supercoupe.

Quoi qu’il en soit, Haaland aura fière allure en rouge la saison prochaine…

Il semble que de nombreux fans du Bayern Munich espèrent que le Bayer Leverkusen se faufile et éloigne le défenseur du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer du Bayern Munich :

Selon Goal.com, le Bayer Leverkusen a fait une offre de 12 millions d’euros pour Thilo Kehrer du PSG, mais le club français veut 25 millions d’euros pour le défenseur. Le défenseur allemand de 24 ans est passé en Ligue 1 en 2018 pour 37 millions d’euros. Il a commencé la semaine dernière contre Troyes lors d’une victoire 2-1 lors de sa 4e saison et a remporté 6 trophées en son temps en France. Le PSG, qui a déjà signé les meilleures signatures, envisage désormais de vendre des joueurs pour éviter toute pénalité conformément à la réglementation financière. Kehrer est susceptible de partir et est lié à divers clubs, mais il semble que Leverkusen fasse pression pour un accord pour lui. Il a 9 sélections en Allemagne et a passé 2 saisons en Bundesliga avec le FC Schalke où il a été promu au niveau senior en 2016 avant d’être signé par le PSG sous Tuchel. Il a impressionné en Bundesliga et a fait 45 apparitions en Ligue avec 4 buts. C’est un joueur polyvalent qui peut jouer en tant que CB, RB et même DMF.

Kehrer n’est pas nécessaire au Bayern Munich, alors ayez Die Werkself.

Le Bayer Leverkusen pourrait également battre le Bayern Munich dans sa poursuite du défenseur équatorien Piero Hincapie :

Quittant l’équipe argentine du CA Talleres après seulement un an, le défenseur central international équatorien Piero Hincapié, 19 ans, est sur le point d’être signé par le Bayer Leverkusen. Déjà sélectionneur à cinq reprises pour son équipe nationale senior, dont il a fait ses débuts lors de la récente campagne de la Copa America, le né en 2002 se dirige vers l’Allemagne et sera examiné et annoncé comme un nouvel ajout à l’équipe avant la fin de la semaine prochaine. . Toujours en accord avec Tallarín jusqu’en décembre 2025, les anciens de l’Independiente del Valle, qui sont devenus au cours des deux dernières années l’un des jeunes joueurs les plus intéressants d’Amérique centrale et du Sud, ont été suivis par Napoli, et n’ont été interrogés par rien. court que le Bayern Munich. Selon CM.com, Hincapié, non doté à ce jour d’une double nationalité européenne, va être échangé contre 8 millions d’euros de frais, avec des ajouts en plus.

Bien que sécuriser un jeune défenseur soit apparemment toujours une bonne idée, le Bayern Munich est surchargé à ce poste, donc Hincapie serait simplement un autre jeune corps entassé dans le tableau de profondeur organisationnel qui est déjà plein à craquer.

Thomas Tuchel a plaisanté sur son désir que le Chelsea FC fasse appel à Romelu Lukaku, Erling Haaland et… Robert Lewandowski :

Les Blues ont signé un attaquant superstar mais leur manager a déclaré qu’il ne suffisait pas – avec la langue fermement dans la joue, Thomas Tuchel a plaisanté sur les efforts de Chelsea pour signer un attaquant cet été après avoir été interrogé sur Erling Haaland du Borussia Dortmund, après avoir vu le club faire venir Romelu Lukaku. Cependant, pendant une grande partie de l’été, Chelsea était lié à la signature de Haaland, qui devrait rester au club de Bundesliga. Interrogé sur Haaland, Tuchel a commencé à critiquer en plaisantant les efforts de son club sur le marché des transferts. Qu’a t’il dit? “Oui, nous avons essayé de signer les deux et voulions Lewandowski comme n ° 10 derrière”, a plaisanté Tuchel avant un match contre Crystal Palace en Premier League. “Malheureusement, le conseil d’administration n’a pas écouté et nous n’avons que Romelu.” “Oui, nous avons raté beaucoup d’opportunités”, a-t-il poursuivi sarcastiquement lorsque Lionel Messi a été élevé. « C’est pourquoi vous me trouvez très contrarié et ne voulant pas continuer. “Non! Nous avions un certain profil et nous sommes très contents de la mentalité et de l’attitude du groupe. Nous voulions que ça reste comme ça. Ce n’est pas une évidence d’avoir ça dans un groupe. elle est précieuse et peut être décisive dans le football.

Je veux dire… certains d’entre nous n’auraient pas été choqués si cela se produisait réellement… ils ont plus qu’assez d’argent pour y arriver.

L’Américain Joe Scally a officiellement fait irruption sur la scène de la Bundesliga. Le joueur de 18 ans a réalisé un effort spectaculaire contre le Bayern Munich et voici les chiffres :

Joe Scally (18 ans) contre Bayern : ☑️ 90 minutes

4 dégagements

3 interceptions

⚔️ 8 duels gagnés

✈️ 2/2 duels aériens

‍♂️ 2/2 plaqués gagnés

2/3 dribbles gagnés

4/5 balles longues

59 touches

Garder Sané tranquille Des débuts absolument impressionnants en Bundesliga de l’ancien espoir du NYCFC. pic.twitter.com/2sBJlhLOAV – Football Wonderkids (@fbwonderkids) 13 août 2021

Une autre semaine est dans les livres pour le Bayern Munich et quelle semaine ce fut.

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que l’équipe ne prolonge officiellement le contrat de Joshua Kimmich, mais la rumeur selon laquelle le club poursuit Marcel Sabitzer aurait pu se heurter à un barrage routier.

Quoi qu’il en soit, voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Le chaos au milieu de terrain avec des prolongations de contrat potentielles pour Kimmich et Leon Goretzka, la poursuite de Sabitzer et la vente possible de Corentin Tolisso. Le cas curieux de Leroy Sane et pourquoi cette année est si importante pour Sane et Hasan « Brazzo » Salihamidzic – malgré le fait que l’ancien homme de Manchester City ne veuille pas être jugé sur ses buts ou ses passes décisives. La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

Selon la liste croate de Večernji, le défenseur du Bayern Munich Josip Stanisic a choisi de jouer pour l’équipe croate des moins de 21 ans. Stanisic avait déjà joué deux matchs avec les U-19 allemands, mais a pris la décision de changer.

Stanisic est né en Allemagne de parents croates :

Stanisic est né en Allemagne et ses parents sont croates, il peut donc jouer pour les équipes nationales croate et allemande. Nous avons appris qu’il a décidé de jouer pour la Croatie et qu’il fera ses débuts le 2 septembre contre l’Azerbaïdjan, puis le 7 septembre contre la Finlande.

Stanisic aurait-il pu aider Hansi Flick à résoudre le problème de l’arrière droit allemand ?

Alors… James Rodriguez quittera Everton ; c’est juste une question de quand :

James Rodriguez quittera Everton. Le Colombien, comme le rapporte Mundo Deportivo, a déjà eu un entretien avec l’entraîneur Rafa Benitez et saluera très probablement les caramels dans cette fenêtre de transfert en cours. De plus, le joueur ne sera pas disponible pour la première journée du championnat en raison du Covid-19.

Ce fut un désastre lors de la première journée du Bayern Munich, car il n’a pas réussi à battre le Borussia Mönchengladbach à l’extérieur. D’accord, peut-être que “désastre” est un peu fort, mais la performance n’était pas si bonne. Le mandat de Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur a commencé sous de mauvais auspices, il n’a pas réussi à gagner un seul match jusqu’à présent. Est-ce un signe des choses à venir ?

Points de discussion du jeu :

À quel point Alphonso Davies est-il bon ? Josip Stanisic est prometteur. Gnabry et Sane laissent tomber l’équipe pour le moment. Thomas Muller était-il moins impliqué ? Nagelsmann doit s’adapter au Bayern, et non l’inverse. Les problèmes d’Upamecano avec les attaquants physiques.