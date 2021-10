Daily Schmankerl : Erling Haaland va avoir un impact sur les plans du Bayern Munich avec Robert Lewandowski ? Benjamin Pavard a mis un expert en colère; Le Real Madrid et Liverpool vont échanger Eden Hazard et Mo Salah ?; Le PSG veut Sergio Agüero ; et plus!

Selon un rapport de Sport Bild (via le compte Twitter @iMiaSanMia), si Erling Haaland du Borussia Dortmund se montre intéressé par un transfert au Bayern Munich, les Bavarois pourraient potentiellement ajuster leurs plans sur une éventuelle prolongation de l’attaquant vedette Robert Lewandowski :

S’il n’y a pas de signal clair d’Erling Haaland qu’il voudrait déménager à Munich, le Bayern est très susceptible de prolonger le contrat de Robert Lewandowski au-delà de 2023 [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 19 octobre 2021

Wow… parler d’un choix difficile. Rester avec le meilleur joueur actuel du jeu – ou investir dans un joueur qui pourrait un jour être à ce niveau et qui est beaucoup plus jeune ?

Comme je le dis toujours, pourquoi pas les deux ?

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco ne pense pas que le Bayern Munich Benjamin Pavard aurait dû plaider sa cause devant les médias pour essayer de convaincre les gens qu’il est un bon joueur :

Ce week-end, Benjamin Pavard a profité d’une interview à Canal + pour exprimer son mécontentement face au traitement qu’il reçoit du public français. Lassée d’être critiquée, la championne du monde 2018 a exigé plus de respect. Mais pour Eric Di Meco, le défenseur du Bayern Munich n’aurait pas dû répondre aux critiques. Et voici pourquoi : « Je me souviens de ses débuts à Lille. Il est champion du monde, il joue pour le Bayern et il s’arrêtera aux critiques quand il aura un manager qui lui fait confiance. Il doit être au top et surtout, il doit être conscient que lorsqu’il fait ce genre de sortie, il prête une crique. Quand il fait la comparaison avec Hakimi et Alexander-Arnold, il souffre de la comparaison. Nous devons être conscients que nous avons depuis longtemps une pénurie de latéral droit en France. Sachez simplement à quel point vous êtes chanceux, à quel point vous êtes générationnel. Il bénéficie d’un manque d’arrière droit dans sa génération et d’un entraîneur qui n’hésite pas à jouer des défenseurs centraux dans les couloirs. Profitez-en », a-t-il déclaré à RMC Sport.

Je suis minoritaire ces temps-ci, mais je ne pense pas que Pavard soit un mauvais joueur. Le Français, cependant, ne s’est pas aidé en accordant cette longue interview à Canal+. Je comprends ce qu’il essayait de dire et le point qu’il essayait de faire valoir, mais cela ne s’est pas déroulé comme il l’avait prévu et il empestait simplement «malheur à moi» – ce qui est un regard horrible pour tout athlète professionnel.

Certes, Pavard n’a pas l’air aussi mauvais que Ben Simmons à Philadelphie (quel bébé pétulant, veule et doux il est) en ce moment, mais Pavard a juste besoin de laisser son jeu sur le terrain parler pour lui. Tant qu’il n’aura pas réglé tout cela sur le terrain, parler est bon marché.

En fait, j’aime le jeu de Pavard et ce qu’il peut apporter à une équipe, mais il n’a pas été génial cette saison et il semble que les choses lui soient un peu entrées dans la tête. Si je devais choisir un résultat pour lui, je dirais presque qu’il a juste besoin de changer de décor et d’aller dans un club qui le jouera au poste de défenseur central. J’aimerais que le Bayern Munich le garde (surtout si Niklas Süle s’enfuit), mais il vaudrait peut-être mieux qu’il recommence.

Quoi qu’il en soit, si vous avez raté notre couverture de l’histoire – ou si vous voulez juste plus d’une raison pour empiler sur Pavard – consultez la couverture complète de l’interview par Ineednoname dans les histoires connexes ci-dessous.

Je n’ai peut-être aucune affinité pour le Real Madrid ou Liverpool, mais cela m’a semblé amusant en tant qu’étranger aux deux clubs. Mo Salah de Liverpool connaît une saison fantastique, tandis qu’Eden Hazard ne s’est jamais retrouvé après avoir déménagé au Real Madrid. Naturellement, ils sont liés dans une rumeur d’échange :

Les rumeurs d'Eden Hazard ne refluent pas. De semaine en semaine, il semble plus clair que l'avenir du Belge n'appartient pas au Real Madrid. Derniers commentaires dans la presse britannique : un méga échange entre Los Blancos et Liverpool FC. Comme le rapporte le Sun, Real prévoit d'offrir le club de Jürgen Klopp Hazard ainsi que des millions supplémentaires à Mo Salah. Le Salah égyptien est l'une des principales cibles de transfert. Hazard est venu à Madrid à l'été 2019 pour les honoraires record du club de 115 millions d'euros, mais n'a pas encore été en mesure de répondre aux attentes élevées de la capitale espagnole.

Je ne vais pas mentir… une partie de moi veut que cela se produise juste pour voir la réaction de notre fan de Liverpool, Tommy Adams.

Le Paris Saint-Germain pourrait faire un effort pour faire venir Sergio Aguero du FC Barcelone … dans le but de garder Lionel Messi heureux. Mauro Icardi se dirigerait ensuite vers le Barça en retour :

Selon El Nacional, le Paris Saint-Germain a proposé à Barcelone un échange de joueurs afin de garder Lionel Messi heureux au club. Lionel Messi a quitté Barcelone pendant la fenêtre de transfert d’été après que la direction du club a affirmé qu’il serait impossible de le maintenir en raison de restrictions financières. L’Argentin s’est rapidement mis d’accord avec le Paris Saint-Germain, qui lui a non seulement confié un beau projet mais aussi plusieurs amis. Sergio Aguero sera transféré à Paris, tandis que Mauro Icardi reviendra à Barcelone, selon l’accord prévu. Les deux attaquants seraient échangés à égalité dans l’accord argentin.

Au contraire, une acquisition d’Aguero par le PSG pourrait potentiellement les rendre moins susceptibles de s’engager dans la poursuite de Robert Lewandowski du Bayern Munich. Alors… allez-y !

Parce que je suis stupide, j’ai oublié de lancer cette prédiction dans le dernier échauffement du week-end. Alors… voilà :

Benfica est une équipe forte, fière et chargée de vétérans qui ne sera pas facile, surtout à domicile. Le Bayern Munich, cependant, est tout simplement trop profond et trop talentueux pour l’équipe à domicile, même avec Alphonso Davies manquant et potentiellement sans Leon Goretzka.

Julian Nagelsmann aura des décisions d’alignement intéressantes à prendre, mais même s’il doit déplacer Lucas Hernandez vers l’arrière gauche et utiliser Marcel Sabitzer dans le onze de départ, l’équipe du Bayern Munich sera forte.

Prédiction: Benfica 0-3 Bayern Munich

Ah… la Ligue des Champions est de retour, bébé !

Le Bayern Munich se rendra à Lisbonne, au Portugal, pour affronter Benfica dans ce qui devrait être un match très divertissant entre une équipe extrêmement riche et talentueuse pour les visiteurs et une équipe expérimentée et vétéran à Benfica.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La forme récente des deux clubs. Quelques joueurs que les fans du Bayern Munich devraient surveiller : Darwin Nunez et Julian Weigl. Nunez a été vaguement lié aux Bavarois, tandis que Weigl est un ancien espoir du Borussia Dortmund et de l’équipe nationale allemande, qui semble avoir trouvé une zone de confort au Portugal. Une prédiction pour la formation et pourquoi nous pourrions voir Lucas Hernandez à l’arrière et Marcel Sabitzer remplacer Leon Goretzka. Un pronostic sur le score final.

Voir le magnifique but du talon arrière de Robert Lewandowski sous tous ces angles est tout simplement cool :

Reinier du Borussia Dortmund serait-il en route pour Benfica ? Il y a quelques murmures à propos d’un déménagement:

Le Brésilien de 19 ans, prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, serait en négociations concrètes avec le Benfica Lisbonne. Ceci est rapporté par l’AS espagnol. En conséquence, l’environnement du joueur offensif suppose que le contrat à Dortmund sera résilié en janvier. A Benfica, Reinier rencontrerait son ancien entraîneur Jorge Jesus, sous qui il a fait sa percée à Flamengo. Au BVB, cependant, l’ailier n’a jamais vraiment eu sa chance. « Il doit le montrer à chaque entraînement et à un haut niveau en Bundesliga et en Ligue des champions et pouvoir s’offrir durablement à l’entraînement, tous les jours pendant des semaines. Nous voyons tous à quel point il est un excellent footballeur », a déclaré l’entraîneur Marco Rose la dernière fois. Il pourra peut-être bientôt prouver ses qualités à Benfica.

Une pause internationale vient de se terminer et le Bayern Munich est revenu à l’action avec une victoire dominante 5-1 sur le Bayer Leverkusen. Ce match était censé être un test énorme pour Julian Nagelsmann, car Leverkusen était invaincu en Bundesliga et réalisait l’un de ses meilleurs départs en championnat. Sûr de dire, die Werkself ne s’est pas beaucoup battu.

Dans cet épisode, Tom et Ineednoname discutent :

Le résultat du match de Leverkusen et à quel point Nagelsmann semble convaincant jusqu’à présent. Les gros points positifs que l’on voit dans l’équipe. Quelles améliorations sont encore nécessaires. Comment les problèmes juridiques de Lucas Hernandez affectent l’image du Bayern Munich. Que se passe-t-il si Lucas va en prison ? Discuter de la question de la profondeur, en particulier des conséquences pour Alphonso Davies. Les carrières sans issue de Michael Cuisance et de Marc Roca.