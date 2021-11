Daily Schmankerl : Frenkie de Jong du FC Barcelone à Manchester City au lieu du Bayern Munich ? Le Barca revient chasser l’Allemand Karim Adeyemi; Callum Hudson-Odoi impliqué dans le drame Three Lions; et plus!

La nouvelle a été annoncée dimanche que le Bayern Munich était – prétendument – ​​déjà en pourparlers avec le FC Barcelone pour Frenkie de Jong et que les Bavarois reprendraient ces discussions le mois prochain.

Maintenant, cependant, Manchester City serait prêt à participer aux enchères pour De Jong. L’équipe de Pep Guardiola, cependant, pourrait proposer un accord d’échange attrayant pour De Jong qui inclurait vraisemblablement Raheem Sterling :

Manchester City veut utiliser Raheem Sterling pour libérer Frenkie de Jong du FC Barcelone. Le top club espagnol est à la recherche d’un nouvel attaquant depuis un certain temps, mais dispose de trop peu de ressources financières pour frapper sur le marché des transferts. Manchester City est prêt à réfléchir, mais nécessite alors l’arrivée du meneur de jeu néerlandais. C’est ce qu’écrit El Nacional. Après avoir signé le contrat, le nouvel entraîneur Xavi a exigé que le FC Barcelone vienne avec un attaquant cette trêve hivernale. Raheem Sterling est sur la liste de souhaits depuis un certain temps. L’attaquant ultra-rapide n’a pratiquement pas joué à Manchester City ces derniers mois et pourrait peut-être relancer sa carrière en Espagne. City aimerait garder l’attaquant, mais Pep Guardiola est prêt à coopérer avec un départ s’il obtient une cible de rêve en retour. L’entraîneur espagnol avait déjà profité des services de Frenkie de Jong en 2019, qui avait alors échangé l’Ajax contre le FC Barcelone. En Espagne, le milieu de terrain traverse une période difficile et se situe dans la tranche médiane décevante. Cependant, selon le journal espagnol, il n’y a pas encore d’accord et on ne sait pas comment le FC Barcelone voit l’accord. De Jong connaît une période moindre sous le maillot de la superpuissance catalane. Il y a deux ans, le milieu de terrain avait été repris de l’Ajax pour plus de 75 millions d’euros, où il était le pivot du succès en Ligue des champions.

Il est encore extrêmement difficile d’imaginer De Jong déménager au Bayern Munich. Manchester City, cependant, pourrait être un lieu d’atterrissage parfait pour le Néerlandais.

Le FC Barcelone semble prêt à se remettre dans la course pour Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg :

Les clubs de Bundesliga ont-ils un concurrent au poker pour Karim Adeyemi ? Selon El Nacional, les Catalans veulent soumissionner pour l’étoile filante du RB Salzbourg en janvier. Cependant, le joueur de 19 ans a récemment clairement indiqué qu’il ne voulait rien précipiter avec sa prochaine étape. Selon les informations de SPORT1, le BVB est actuellement en pole position pour courtiser l’attaquant, le RB Leipzig et le FC Bayern sont également intéressés par le joueur national allemand. Le Paris Saint-Germain aurait également tâté. Au Barça, le jeune pourrait attirer une légende avec le nouvel entraîneur Xavi. Des frais de transfert pourraient être problématiques pour le club car il a accumulé une énorme montagne de dettes.

L’AS Roma joue avec le milieu de terrain de Gladbach Denis Zakaria :

L’équipe de Serie A, la Roma, a pris contact avec le Real Madrid pour Lucas Vazquez et les contacts restent actifs avec le Borussia Mönchengladbach pour Denis Zakaria. Le Corriere dello Sport a rapporté que même si Jose Mourinho conserve la confiance et la foi de l’équipe, il souhaite que le club renforce l’équipe et il aime garder une distinction entre la première équipe et la deuxième équipe. Pour cette raison, ils ont pris contact avec le Real Madrid pour Vazquez et c’est un joueur que Mourinho voulait chez Spurs. Carlo Ancelotti a donné son feu vert à la vente du joueur et la Roma a également parlé au Real de l’avenir de Borja Mayoral. Mourinho apprécie la polyvalence de Vazquez en tant que joueur. Les contacts avec Gladbach pour Zakaria restent vivants, mais Mourinho aime aussi Nacho et Ceballos, mais Ancelotti n’est pas disposé à laisser partir le milieu de terrain.

Zakaria était lié au Bayern Munich la saison dernière, mais il semble que le navire ait navigué étant donné la profondeur actuelle du milieu de terrain en Bavière.

L’attaquant du Chelsea FC Callum Hudson-Odoi a refusé une invitation de l’équipe d’Angleterre U-21 et a attiré la colère de l’entraîneur de l’équipe senior Gareth Southgate :

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a soutenu Callum Hudson-Odoi après avoir refusé un appel à l’équipe anglaise des moins de 21 ans. L’entraîneur senior de l’Angleterre Gareth Southgate a réprimandé Hudson-Odoi pour sa décision. Selon Tuchel, « je ne me suis pas impliqué dans cette discussion. C’était entre la fédération et Callum et puis ça s’est terminé avec Petr Cech aussi, donc j’en étais content. Je n’avais aucun intérêt à m’impliquer ou à connaître les raisons exactes. « Je peux comprendre si les gens ne le comprennent pas ou s’ils ne l’aiment pas. Callum est conscient quand il prend une décision comme celle-ci que tout le monde ne sera pas content, mais vous devriez le lui demander. Il a probablement de bonnes raisons pour lesquelles il pense qu’en ce moment c’est mieux pour lui personnellement de rester ici et de se battre pour sa place. C’est facile de juger de l’extérieur mais il faut entendre les deux côtés. Il est clairement sur la bonne voie. Vous pouvez le voir dans les matchs et à quel point il est efficace. Je le sens très concentré. Il a attendu longtemps ces chances et maintenant qu’elles sont arrivées, la meilleure réaction de sa part est de continuer et de montrer la cohérence dont nous avons besoin de sa part.

Hansi Flick a appelé le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah au camp allemand, ce qui donne du crédit à l’idée que le manager pourrait renvoyer quelques joueurs chez eux plus tôt:

Les matchs contre le SC Freiburg sont rarement faciles ; mais le Bayern Munich a trouvé le moyen de battre l’équipe fribourgeoise de Christian Streich 2 – 1. Leon Goretzka, excellent ce jour-là, a ouvert le score ; Robert Lewandowski a ajouté une seconde en retard, ce qui aurait beaucoup d’importance, car Fribourg obtiendrait un but en retard via Janik Haberer.

Les changements apportés par les deux entraîneurs. L’importance de Leroy Sané et comment Julian Nageslmann le déploie dans l’équipe. Le rôle évolutif de Robert Lewandowski dans cette équipe. La position du SC Fribourg dans le tableau et pourquoi ce n’est pas un hasard. Ce que le SC Freiburg a vraiment bien fait dans ce match.

