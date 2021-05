Daily Schmankerl: Hansi Flick du Bayern Munich est juste un bon mec; Douglas Costa à Gremio; BVB ne craignait pas de perdre Erling Haaland; Une offre du Bayern à Gini Wijnaldum; Arsenal veut Denis Zakaria; et plus!

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, est un entraîneur fantastique pour un certain nombre de raisons, mais peut-être plus que tout, il n’a que ses joueurs et ce dont ils ont besoin. Lorsque certains joueurs l’ont approché pour que leurs partenaires et / ou enfants rejoignent potentiellement la quarantaine obligatoire de l’équipe, le sextuple gagnant de 56 ans a donné son approbation:

Grand geste de Flick! Selon nos informations, les joueurs internationaux ont demandé à leur entraîneur si leurs partenaires et leurs enfants sont admis dans l’hôtel (conformément à toutes les règles d’hygiène). Flick l’a permis. Les joueurs sont heureux. #FCBayern – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 12 mai 2021

Lorsque vous avez besoin d’un joueur pour creuser pour vous et vous donner le meilleur de lui-même, les joueurs doivent savoir que vous êtes de leur côté … que vous feriez tout ce que vous pourriez pour eux en tant qu’entraîneur.

J’ai le sentiment que les joueurs de Flick laisseraient toujours tout sur le terrain pour leur entraîneur.

Rumeurs … oh rumeurs … Le Bayern a apparemment offert à Georginio Wijnaldum un contrat de trois ans:

Ce n’était pas gênant que le conseiller de la star de Liverpool Georginio Wijnaldum ait fait une offre alléchante au Bayern. “Wijnaldum est un transfert gratuit et garde toutes les options ouvertes”, a déclaré Humphry Nijman à Sport1 la semaine dernière. «Le FC Bayern est un super club. Si vous vous intéressez à lui, n’hésitez pas à nous parler. “ Le FC Bayern n’a apparemment pas eu besoin d’en être informé deux fois et aurait préparé une offre. Le nouveau champion allemand aurait déjà contacté Wijnaldum et présenté au Néerlandais un contrat de trois ans, rapporte l’initié des transferts Ekrem Konur sur Twitter. En conséquence, des négociations sont en cours sur le salaire annuel de la star du milieu de terrain. Wijnaldum vise un nouveau défi après cinq ans à Liverpool. Le joueur de 30 ans passera-t-il des rouges aux rouges?

Le PDG du Borussia Dortmund ne s’inquiète pas de la perte de Erling Haaland cet été par son club:

Le PDG du Borussia Dortmund, Watzke à Bild: «Je m’attends clairement à ce qu’Erling Haaland jouera pour nous l’année prochaine. Et je ne m’inquiète pour rien d’autre. Je suis totalement détendu ». ⚫️ #BVB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 mai 2021

Les pourparlers récurrents entre Douglas Costa et Gremio sont apparemment … de retour et Costa pourrait officiellement rentrer chez lui:

On dit depuis un certain temps que Douglas Costa pourrait quitter le Bayern Munich. Selon les médias de son pays d’origine, le Brésilien a maintenant accepté une offre de Gremio Porto Alegre. Lors d’une réunion dans sa ville natale de Porto Alegre, Douglas Costa (30 ans) et Gremio se sont mis d’accord sur les conditions, a rapporté mercredi le portail sportif brésilien «Globoesporte». Le portail «Gaucha ZH» de Porto Alegre avait précédemment diffusé la nouvelle de la rencontre. Douglas Costa, qui a grandi à Gremio, a été prêté par le Bayern pour cette saison par la Juventus Turin.

En fin de compte, Costa a apparemment déjà dit «Peace out!» en Bavière et semble être prêt pour un retour officiel au Brésil:

Le temps de Douglas Costa au Bayern est terminé. Le Brésilien n’a pas voyagé avec l’équipe au camp d’entraînement et est rentré chez lui à Porto Alegre aujourd’hui. Costa a récemment acheté une maison là-bas et jouera pour Grêmio à l’avenir [@mano_bonke, @kessler_philipp] pic.twitter.com/SzOrX4XGjs – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 mai 2021

Le Bayern Munich a été lié au milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria, mais les Bavarois ne sont que l’une des nombreuses équipes à avoir enregistré le joueur de 24 ans. Maintenant, Arsenal rejoint la liste des clubs qui lorgnent Zakaria avec le Bayern, Manchester United, Liverpool et l’Inter Milan:

Déjà suivi par de nombreux clubs de premier plan, dont le Bayern Munich, Manchester United, Liverpool et l’Inter Milan, le défenseur central et demi-arrière international suisse Denis Zakaria (24 ans) aurait également été ciblé par Arsenal. Se démarquant des rangs du Borussia Mönchengladbach depuis la saison 2017/18, le lanceur né en 1996 vaut environ 40 millions d’euros et, toujours en accord avec un club allemand jusqu’en juin 2022, pourrait être distribué pour une somme légèrement inférieure.

Si c’était les États-Unis, il y aurait eu une sorte de bagarre:

Les personnes réservées pour leurs vaccinations Covid à Home Park se sont accidentellement retrouvées en tête de la file d’attente pour les abonnements de saison Plymouth Argyle lundi. Depuis janvier, Home Park a vu des milliers de personnes faire la queue à l’extérieur du terrain après que le stade ait été transformé par le NHS dans la lutte contre le virus. Mais hier, de nombreuses personnes se sont retrouvées parmi les fans de l’Armée verte et ont été déconcertées lorsqu’elles ont atteint le devant de la file, pour se rendre compte qu’elles avaient accidentellement fait la queue pour un abonnement. Le billet de saison 21/22 de Plymouth Argyle a été mis en vente le lundi 10 mai à 10h, ce qui a vu de nombreux fans de football attendre avec impatience devant la billetterie de Home Park. Malgré une «bonne gestion» en place, plusieurs personnes qui se présentaient à un rendez-vous de vaccination ont déclaré avoir attendu dans la mauvaise file d’attente.

Ce que j’ai appris de cela – mis à part le fait que Plymouth a besoin d’une meilleure signalisation pour diriger les gens vers où aller -, c’est que la mascotte de Plymouth Argyle s’appelle Pilgrim Pete.

Mark Uth a probablement hâte de sortir de Schalke 04 le plus tôt possible. Hoffenheim pourrait être prêt à reprendre son ancien attaquant:

Déjà suivi par le FC Köln, l’attaquant allemand de 29 ans, Mark Uth, a été pris pour cible par un autre de ses anciens clubs, notamment Hoffenheim. Quittant Schalke 04 après trois saisons, Mark Uth n’est certainement pas disposé à suivre l’équipe de Gelsenkirchen dans les royaumes de deuxième niveau.

Avec Andrej Kramaric considéré comme une possibilité de quitter Sinsheim, il pourrait être logique pour Sebastian Hoeneß de ramener un vétéran comme Uth.

Uth aurait été l’un des joueurs de Schalke 04 pourchassés par les fans lors d’une violente explosion le mois dernier.