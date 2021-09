in

L’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick pourrait préparer un mélange intéressant pour le onze de départ de l’Allemagne contre le Liechtenstein :

Lors de l’entraînement final aujourd’hui, Hansi Flick a utilisé Kai Havertz comme numéro 10 derrière Timo Werner. Jamal Musiala a joué comme ailier droit avec l’équipe A — Leroy Sané à gauche

Ce serait certainement une ligne de front fascinante pour l’Allemagne.

Quant au Liechtenstein, Flick ne les prendra pas à la légère.

« Ils jouent très bien et sont bien organisés. Nous aurons besoin d’une certaine intensité et de courses profondes pour créer des lacunes et des trous dans leur défense. Les premiers jours, nous nous sommes davantage concentrés sur nous-mêmes. Nous sommes sûrs que nous nous sommes bien préparés », a déclaré Flick (tel que capturé par iMiaSanMia).

Le phénomène du campus du Bayern Munich, Arijon Ibrahimovic (toujours à seulement 15 ans), a inscrit deux buts et une passe décisive pour l’équipe allemande des moins de 17 ans lors de sa victoire 5-0 sur la Belgique :

Plus tôt cette année, nous avons vu l’attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting manquer un appel à l’équipe nationale du Cameroun parce qu’un idiot avait la mauvaise adresse e-mail dans le dossier de Choupo.

Maintenant, cependant, l’Eintracht Frankfurt est accusé d’un acte infâme par l’agent de Filip Kostic. L’agent de Kostic en déduit que Die Adler a donné à la Lazio la mauvaise adresse e-mail afin qu’ils n’aient pas à dire à Kostic que le club italien allait enchérir sur lui :

L’Eintracht Frankfurt a intentionnellement donné à la Lazio une mauvaise adresse e-mail afin qu’ils puissent dire à Filip Kostic que la Lazio n’a jamais fait d’offre officielle pour lui. L’agent Kostic l’a découvert et a envoyé au joueur une capture d’écran de l’e-mail, c’est pourquoi Kostic a refusé de s’entraîner. [Di Marzio] pic.twitter.com/NnwrOExJxk – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 1er septembre 2021

L’Eintracht Frankfurt a cependant démenti cette affirmation :

L’Eintracht Frankfurt nie avoir donné à la Lazio la mauvaise adresse e-mail lors de la négociation à propos de Filip Kostic. Au lieu de cela, la Lazio a oublié la lettre “K” dans l’adresse lors de l’envoi de son offre par courrier électronique. #SGE https://t.co/nwLQBML92f – Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 1er septembre 2021

L’ancien manager sextuple du Bayern Munich Hansi Flick commencera son mandat avec l’Allemagne moins deux partants prévus: Thomas Müller et Manuel Neuer.

Alors que Neuer devrait revenir ce week-end, Müller a quitté le camp et est rentré à Munich grâce à une blessure aux adducteurs. L’Allemagne est assez profonde pour remporter ses trois matchs pendant cette pause, mais il y aura beaucoup d’intrigues quant à la façon dont l’équipe joue et qui prendra le terrain.

Dans cet épisode, nous couvrons les éléments suivants:

Les blessures de Thomas Müller et Manuel Neuer. L’effet positif que Hansi Flick devrait avoir sur l’équipe. Une programmation projetée, y compris une théorie selon laquelle Flic pourrait utiliser les joueurs qu’il souhaitait que le Bayern Munich acquière sur certains partants de l’Euro. Un pronostic sur le match.

L’attaquant prometteur de Schalke 04, Matthew Hoppe, a déménagé à Majorque vers la fin de la fenêtre pour seulement 3 millions d’euros :

En espérant que la fine moustache de Marcel Sabitzer inspire d’autres joueurs du Bayern Munich à les faire pousser (toux * Joshua Kimmich * toux):