Daily Schmankerl: Hansi Flick n’a aucun problème avec Joshua Kimmich qui se retourne; Un jeune écossais méprise le Bayern Munich; Manchester United «pas assez bon» pour obtenir Erling Haaland; Lucas Vazquez à l’AC Milan ?; & PLUS!

Le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich a fait irruption chez les entraîneurs de l’équipe lorsque Leon Goretzka a été blessé et n’a pas été retiré de la défaite 3-2 des Bavarois en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mercredi.

Hansi Flick a abordé la question lors de sa conférence de presse et était pour le moins imperturbable.

“Une fois ou une autre, il franchit également la ligne verbalement, comme contre Paris”, a déclaré Flick. “Mais ça va.”

En effet, ça l’est.

Un jeune écossais est-il passé au dessus du Bayern Munich en faveur d’un futur potentiel avec le Celtic ou les Rangers? Cela ressemble vraiment à ça.

Le site Web de football écossais Not The Old Firm a discuté avec le patron de St.Mirren, Jim Goodwin, qui a indiqué que le milieu de terrain de 16 ans Dylan Reid avait laissé passer une chance de déménager au Bayern Munich:

Le Bayern Munich et le Celtic se sont intéressés à leur travail de jeunesse – et Jim Goodwin dit que c’est un honneur à l’académie de St Mirren. Dylan Reid, 16 ans, a été suivi par le Celtic et de grands clubs dans le sud, tandis que le jeune a également été expulsé en Allemagne pour une visite des installations du Bayern Munich avant de signer un nouvel accord à St Mirren jusqu’en 2023. Le patron de St Mirren a expliqué: «Il y avait plein de clubs intéressés par lui. Dylan s’est rendu en Allemagne pour voir les installations du Bayern et comme vous pouvez l’imaginer, lui et sa famille ont été époustouflés par l’infrastructure proposée. Mais ce n’était pas une décision financière pour Dylan.

Il ne semble pas que Manchester United sera capable de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland – du moins selon Jamie O’Hara:

Erling Haaland ne semble pas manquer de prétendants cet été, mais Manchester United est dans l’ordre hiérarchique selon Jamie O’Hara. L’ancien milieu de terrain des Spurs O’Hara pense que Man Utd n’est “ pas assez bon ” pour attirer l’attaquant du Borussia Dortmund. «Ils ne peuvent pas avoir Haaland – parce qu’ils ne sont pas assez bons», a-t-il déclaré à talkSPORT. «Pourquoi va-t-il à Man United? Pourquoi? C’est bien d’avoir besoin de lui, mais vous avez le Real Madrid, le Barca, Man City. Ils ont besoin de lui. [United] a payé 100 millions de livres pour Paul Pogba et il est allé là-bas en pensant qu’ils vont passer au niveau supérieur. Et cela n’a pas fonctionné et il est sans trophée. Haaland ne va pas aller à Manchester United et penser: “Nous pourrions gagner quelque chose, nous pourrions ne pas le faire, il va quelque part où il pourrait tout gagner.”

Le directeur de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré que les Spurs – en tant que club – envisageaient de se joindre à un boycott des réseaux sociaux, mais a également déclaré qu’il pensait que les entreprises exploitant les plates-formes devaient prendre position contre les abus en ligne:

Jose Mourinho a déclaré que Tottenham envisageait de se joindre à un boycott des médias sociaux après que Davinson Sanchez soit devenu le dernier joueur à recevoir des abus racistes. Le joueur de 24 ans a publié une photo de messages discriminatoires sur Instagram après le match nul 2-2 de dimanche à Newcastle avec les mots «rien ne change». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait personnellement envisagé de quitter les réseaux sociaux, l’homme de 58 ans a déclaré: «Je n’y ai pas pensé. Je pense que ceux qui peuvent avoir un impact sur cela et résoudre le problème sont les géants des médias. Je pense que tout est entre leurs mains pour mettre fin à cette triste situation car les médias sociaux peuvent être amusants, ils peuvent rassembler les gens, ils peuvent amener des gens de différents continents à avoir l’air de vivre dans la même rue. «Je m’amuse, j’essaie d’être positif et c’est comme ça que ça devrait être. Malheureusement, ce n’est pas comme ça mais je crois que [changing] les choses ne vont pas être avec les individus. Ce ne sera même pas avec l’éducation, car honnêtement, j’ai le sentiment que les nouvelles générations ne sont pas le problème. «Je pense que les nouvelles générations sont beaucoup, beaucoup plus dans le monde que nous voulons sans discrimination, sans intimidation, je pense que ce n’est pas un problème d’éducation pour les plus jeunes. Il appartient aux géants des médias de prendre une décision et de se battre. S’ils veulent gagner ce combat, ils le gagnent pour nous tous.

L’ancien tueur à gages du Bayern Munich, Mario Mandzukic, va probablement chercher une nouvelle maison cet été:

Pourtant, pour marquer son tout premier but pour l’AC Milan, l’ancien attaquant international croate Mario Mandzukic (34 ans), selon La Gazzetta dello Sport, est très peu susceptible de marquer une prolongation d’un an de la direction des Rossoneri. L’ancien tueur à gages de la Juventus et du Bayern Munich, à moins de réussir à faire changer d’avis le club, sera à nouveau un agent libre, une fois la saison en cours terminée.

Lucas Vazquez a été fortement lié au Bayern Munich, mais l’AC Milan et Manchester United sont également dans le mélange pour la star du Real Madrid:

Milan aurait entamé des pourparlers pour signer Lucas Vazquez en tant qu’agent libre, mais l’Inter, le Bayern Munich et Manchester United sont également en course pour signer l’ailier du Real Madrid. Selon Calciomercato.com, le directeur technique des Rossoneri, Paolo Maldini, a déjà contacté l’entourage du joueur, même si la priorité de l’Espagnol reste de rester au Real Madrid. Cependant, le joueur de 30 ans n’a pas encore conclu d’accord pour prolonger son séjour dans la capitale espagnole. L’entourage de Vazquez a exigé un nouvel accord de quatre ans, 5 millions d’euros par an, mais ni le Real Madrid ni Milan ne sont prêts à en offrir autant pour le moment. Les géants de la Serie A peuvent mettre sur la table un contrat de 4 millions d’euros par an, soit le salaire plus élevé qu’ils peuvent offrir à un joueur, à l’exception de Zlatan Ibrahimovic et Gigio Donnarumma. Selon le rapport, Milan n’est pas le seul club intéressé car l’Inter, le Bayern Munich et Manchester United ont également jeté leur dévolu sur le joueur de 30 ans.

