Daily Schmankerl : Hansi Flick vise le retour de l’Allemagne dans la gloire ; Que se passe-t-il avec Kingsley Coman du Bayern Munich ?; L’Inter Milan pourrait à nouveau décharger Ivan Perisic; Lionel Messi a probablement tué Paul Pogba au PSG; et plus!

L’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick n’est pas intéressé à débattre de la position de l’Allemagne par rapport à sa concurrence internationale ces jours-ci. Le joueur de 56 ans se concentre sur la reconstruction du football allemand en un mastodonte.

« Nous sommes actuellement 12e, mais le nouveau classement FIFA sortira fin août. L’objectif est de revenir au sommet du monde. Ce ne sera pas rapide, mais nous ferons tout notre possible pour revenir au sommet du monde », a déclaré Flick.

Le sextuple vainqueur voit également l’Italie et l’Espagne et des équipes qu’il peut utiliser comme modèles pour Die Mannschaft.

“La passion dont ils ont fait preuve à l’Euro était inspirante”, a déclaré Flick. « Ils ont essayé de mettre l’adversaire sous pression dès le début. Nous pouvons apprendre de tout le monde.

Plus tôt cet été, la bataille contractuelle en cours entre Kingsley Coman (principalement son camp) et le Bayern Munich faisait fureur.

Maintenant, cependant, tout est devenu mystérieusement… silencieux.

Nous savons que les Bavarois ont travaillé d’arrache-pied au conseil d’administration pour négocier avec Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Niklas Süle, mais le cas de Coman semble avoir été abandonné.

Aux dernières nouvelles, les deux parties étaient assez éloignées l’une de l’autre et parfois pendant les négociations, cela peut signifier qu’une pause est nécessaire. C’est peut-être tout ce que cela signifie ou peut-être que le Bayern Munich a réalisé que la gestion du camp de Coman (et ses exigences) pourrait ne pas faire partie de leur planification future.

Avec Manchester United et Chelsea – deux des meilleurs prétendants de Coman – tous deux faisant de grandes éclaboussures sur les autres joueurs, le marché du Français souvent blessé pourrait également être stérile pour le moment.

Quoi qu’il en soit, Coman revient tout juste d’une blessure et est prêt à débuter ce week-end contre le Borussia Mönchengladbach. Avec son contrat jusqu’en 2022/2023, le Bayern Munich pourrait également discuter de nouvelles discussions jusqu’à l’été prochain, lorsque la chaleur sera presque certainement des deux côtés pour conclure un accord – ou trouver un soumissionnaire avec une bonne proposition.

L’ancien triple vainqueur du Bayern Munich Ivan Perisic pourrait quitter l’Inter Milan (à nouveau):

Les ventes ne sont pas terminées à l’Inter, car il est rapporté que Marcelo Brozovic ou Ivan Perisic sont également sur le marché des transferts. Alors qu’il y avait des rumeurs de propositions de 70 millions d’euros pour Lautaro Martinez de l’Atletico Madrid et de Tottenham Hotspur, ainsi que de l’intérêt d’Arsenal, il semble que l’Inter soit réticent à laisser partir son autre attaquant vedette. Cela ne signifie pas que le reste de l’équipe est en sécurité, car TeleLombardia rapporte ce soir qu’au moins un des Brozovic et Perisic devrait également quitter San Siro cet été. Les deux internationaux croates ne sont sous contrat que jusqu’en juin 2022 et les négociations pour un renouvellement semblent vouées à l’échec. Alors plutôt que de les perdre sur des transferts gratuits, on leur dit de trouver d’autres clubs.

Si c’était abordable… Je reprendrais absolument Perisic avec le Bayern Munich.

En passant, la fuite de talents à l’Inter est insensée.

Nous avons une pré-saison complète à discuter dans ce premier épisode phare de la nouvelle saison. Il y avait des gagnants, il y avait des perdants, et il y avait des joueurs qui étaient juste comme ça. Il y a également eu quelques rumeurs de transfert juteuses qui ont flotté quelques semaines seulement avant la fermeture officielle de la fenêtre, nous avons donc dû en parler. Il y avait beaucoup à démêler dans ce décollage phare de la saison 4 !

Encore une fois, nous vous offrons le meilleur contenu audio en vous donnant un récapitulatif et un récapitulatif de ce match le plus récent. Dans cet épisode, nous discutons :

Pré-saison du Bayern Gagnants et perdants de la pré-saison du Bayern. Impressions à ce jour de Julian Nagelsmann L’avenir du combat Joshua Zirkzee et Michael Cuisance La rumeur de transfert de Marcel Sabitzer. Et bien sûr, nous nous sommes faufilés dans des plaisanteries de qualité!

Lionel Messi vient de faire sa première victime au Paris Saint-Germain et la légende argentine n’a même pas encore pris le terrain. Tout l’été, Paul Pogba aurait fait le saut de Manchester United au PSG. Maintenant, cependant, ce mouvement ne se produira probablement pas :

Il est de plus en plus improbable que le Paris Saint-Germain fasse une offre pour le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba dans cette fenêtre de transfert. Sky Sports News a rapporté en juillet que le club français était intéressé par la signature de Pogba et qu’il continuerait de surveiller sa situation, surtout s’il ne signe pas de nouveau contrat avant la fin de cette année.

Cela pourrait en fait avoir des implications avec le Bayern Munich, car Manchester United était l’un des clubs liés au milieu de terrain Corentin Tolisso. Si Pogba reste, les Diables rouges pourraient être moins enclins à soumettre une offre pour Tolisso.

Ce fut une semaine folle en termes d’actualités du Bayern Munich et nous parlons des plus grandes histoires absolues !

Que s’est-il passé, demandez-vous? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour le savoir. Les sujets brûlants que nous avons abordés cette semaine incluent :

La pré-saison de Joshua Zirkzee a été mauvaise, mais il aura une chance de recommencer avec un prêt au RSC Anderlecht. Joshua Kimmich et Leon Goretzka pourraient tous deux prolonger leurs contrats avec le club sous peu. La rumeur selon laquelle le Bayern Munich poursuit le milieu de terrain vedette du RB Leipzig, Marcel Sabitzer.