Daily Schmankerl : İlkay Gündoğan envisage de prendre sa retraite d’Allemagne ; le Bayern Munich encadrant Jeremy Doku du Stade Rennais ; Arsenal et Chelsea défient le PSG en fin de match contre Sergio Ramos; Un accord d’échange impliquant Cristiano Ronaldo et Paul Pogba ; et PLUS !

Le milieu de terrain de Manchester City İlkay Gündoğan envisagerait de se retirer du jeu international et rencontrera l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick pour déterminer s’il doit continuer. Il a déjà été rapporté que Flick allait tourner la page au milieu de terrain et utiliser Leon Goretzka et Joshua Kimmich comme partants.

Être remplaçant dans l’équipe nationale à ce stade de sa carrière n’est peut-être pas quelque chose qui intéresse Gündoğan :

Après Toni Kroos, Ilkay Gündogan envisage également une retraite internationale. L’avis de Hansi Flick sera déterminant. Gündogan veut avoir un échange intensif avec l’entraîneur avant de prendre sa décision [Bild] pic.twitter.com/pyq7rczX2P – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 3 juillet 2021

Le Bayern Munich garderait un œil sur l’ailier belge Jeremy Doku, qui était l’un des rares joueurs à utiliser l’Euro comme plate-forme pour se vendre. Le joueur de 19 ans joue son ballon de club pour le Stade Rennais, il y a donc de fortes chances que les Bavarois aient déjà un bon livre sur le jeune étant donné depuis combien de temps le Bayern Munich recherche le coéquipier de Doku, le milieu de terrain Eduardo Camavinga :

L’Arsenal FC et le Chelsea FC feraient un effort tardif pour recruter l’agent libre du Real Madrid Sergio Ramos. Il y a eu de nombreux rapports indiquant que le joueur de 35 ans se dirigeait vers le Paris Saint-Germain, mais les clubs anglais pourraient être prêts à ouvrir leurs chéquiers pour le vétéran défenseur :

Les prétendants au défenseur Sergio Ramos, qui s’est libéré du Real Madrid après 16 ans de militantisme, se multiplient. L’Espagnol est proche du PSG depuis un certain temps, mais ces derniers jours des problèmes sont apparus concernant l’impact qu’il pourrait avoir dans le vestiaire de l’équipe parisienne et la durée du contrat. Pour cette raison, comme le rapporte l’édition anglaise de Goal, deux clubs londoniens se dirigeraient vers le joueur : Arsenal et Chelsea. Les Gunners ont déjà contacté Ramos pour tester le terrain, tandis que les Bleus seraient à la fenêtre en attendant les événements.

Manchester United et la Juventus pourraient-ils jouer avec l’idée d’un accord d’échange impliquant Paul Pogba et Cristiano Ronaldo :

Le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba et l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo ont été liés à un accord d’échange cet été, les contrats des deux joueurs devant expirer à la fin de la saison prochaine.

Lorsque le Bayern Munich a accueilli une équipe de joueurs du FC Dallas pour s’entraîner l’hiver dernier, Tanner Tessmann était parmi les quelques privilégiés à avoir l’opportunité de se rendre à Munich :

Le FC Dallas et le milieu de terrain international américain Tanner Tessmann sont sur le point d’être transférés en Serie A à Venise, ont indiqué plusieurs sources à ESPN. Plusieurs sources ont également indiqué que les frais proposés dépassaient 3 millions de dollars, mais une source a averti qu’il restait encore du travail à faire pour conclure l’accord. En janvier dernier, Tessmann s’est entraîné avec le Bayern Munich pendant l’intersaison de la MLS.

Tessmann, bien sûr, était également un botteur vedette du football américain et avait reçu une offre de bourse de la NCAA Power Clemson.