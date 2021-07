Daily Schmankerl : Inter Milan, Juventus, Naples avec Corentin Tolisso ; Fiete Arp de retour au Bayern Munich en 2022 ?; Cristiano Ronaldo rejoue avec la Juventus ; Josh Sargent reste avec le Werder Brême ; et plus!

L’Inter Milan aurait un intérêt sérieux pour le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso :

L’Inter pourrait être sur le point de relancer sa poursuite du milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso, car un accord bon marché semble très plausible pour le Français, selon un article paru dans les médias allemands.

Comme cela a été rapporté par le tabloïd allemand Sport Bild, l’Inter a fortement poursuivi Corentin Tolisso alors qu’Antonio Conte était toujours en charge du club. Cet intérêt pourrait maintenant revenir alors que le club recherche une couverture de milieu de terrain de plus haute qualité. Pour que Beppe Marotta fasse un pas pour le joueur, il devra d’abord décharger deux autres milieux de terrain. Les candidats les plus probables pour cela sont Arturo Vidal dans un club sud-américain et Stefano Sensi à la Fiorentina.