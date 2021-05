Daily Schmankerl: Ivan Perisic est à vendre, le Bayern Munich est-il intéressé ?; Liverpool veut aussi Robert Lewandowski; Chelsea, Manchester City, Manchester United lorgne la star de Tottenham Hotspur Harry Kane; et plus!

L’Inter Milan cherche probablement à se séparer de Ivan Perisic, triple vainqueur du Bayern Munich. Le contrat du Croate court jusqu’en 2022, mais le club italien n’a aucun intérêt à le signer pour une prolongation et ne veut pas le perdre gratuitement. Les Bavarois pourraient-ils essayer de conclure un accord à taux réduit?

Selon La Gazzetta dello Sport, (l’Inter Milan) n’est en aucun cas intéressé à lui signer une prolongation d’accord, au-delà de la date limite actuelle de juin 2022: Perisic est donc libéré, sinon il reste sur place puis part en liberté.

Auparavant poursuivi par un tas d’autres clubs dans toute l’Europe, y compris Chelsea, Manchester United, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain et AS Monaco, Perisic ne semble pas avoir suscité davantage d’intérêt envers lui-même, à l’époque, malgré un saison gagnante riche de casquettes. Convient également à la fois comme milieu offensif et large, le joueur, d’une valeur d’environ 10 millions d’euros à l’époque, avait l’habitude de se débrouiller pour plus de clubs, s’ajoutant à ceux déjà mentionnés, à savoir le Bayern Munich, Wolfsburg, le Club Brugge, Sochaux, Roulers (Belgique), et son domicile, Hajduk Split, tout au long de ses années en tant que junior.