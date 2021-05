Daily Schmankerl: Jerome Boateng à l’AS Roma ?; Neuf chiffres pour la cible présumée du Bayern Munich Eduardo Camavinga ?; Chelsea et Tottenham Hotspur poursuivent l’international allemand Jonas Hofmann; La liste «à vendre» du FC Barcelone; et plus!

Selon un rapport de La Gazzetta dello Sport (tel que capturé par Forza Italian Football), le manager de l’AS Roma, Jose Mourinho, pourrait vouloir faire appel à l’ancien défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng:

Mourinho chercherait à se frayer un chemin d’arrière en avant en résolvant les problèmes de sa nouvelle équipe dans l’ordre, et le défenseur du Bayern Munich est une priorité élevée, selon La Gazzetta dello Sport.

Il était déjà extrêmement douteux que le Bayern Munich participe à la candidature du milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga étant donné le prix toujours croissant du joueur, mais avec les dernières rumeurs poussant ce chiffre à 100 millions ou plus, il est prudent de dire A quitté le tchat”:

Le PSG, pour le moment, semble être le favori, mais ne bouge pas de l’offre de 60 M € présentée il y a quelques jours. Le Real Madrid et le Bayern Munich, en revanche, se sont retirés de la course, jugeant la somme à investir trop élevée.

Malgré une saison pas à la hauteur des attentes, Eduardo Camavinga sera l’une des pièces prisées du marché d’été. Le milieu de terrain rennais de 18 ans ne renouvellera pas son contrat expirant en 2022 et le club breton pourrait donc être contraint de le vendre au plus offrant. Mais pas pour n’importe quel montant: selon RMC Sport, le président Holveck aurait tiré haut, demandant 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) pour l’un des meilleurs talents du football européen.

Chelsea et Tottenham Hotspur prépareraient un déménagement pour la star du Borussia Mönchengladbach et l’international allemand Jonas Hofmann:

L’intérêt pour Jonas Hofmann (28 ans) grandit. Le pilote allemand EM a réalisé la meilleure saison de sa carrière au Borussia, maintenant il pourrait changer. Les clubs du Chelsea FC, de Tottenham et de la Liga sont intéressés. Les Spurs sont allés à Hofmann à quelques reprises et ont suivi le développement pour devenir un acteur très performant à Gladbach. En termes de faisabilité financière d’un transfert, un passage en Premier League serait très probable selon le statut actuel. Il n’y a pas de clause de sortie dans le contrat, qui court jusqu’en 2023.

Le FC Barcelone aurait une liste de plus d’une douzaine de joueurs qu’il serait prêt à vendre ou à prêter cet été, notamment Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Junior Firpo, Neto, Samuel Umtiti, Matheus Fernandes, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto pourraient tous être vendus, tandis que Riqui pourrait partir en prêt:

Le président de Barcelone, Joan Laporta, devrait supprimer jusqu’à 10 étoiles lors d’un dégagement estival, dont Philippe Coutinho. L’équipe de Ronald Koeman est prête pour une refonte après avoir terminé le rythme en Liga et s’être écrasée du Lionel Messi lors des 16 dernières étapes. Et on espère qu’une refonte de l’équipe aidera à redresser les finances du club après l’impact de la pandémie.