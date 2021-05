Daily Schmankerl: Jerome Boateng en pourparlers avec Tottenham Hotspur; Le Bayern Munich parmi les prétendants de Marcos Llorente ?; Arjen Robben est toujours le meilleur; Les fans de Liverpool veulent Leon Goretzka; et plus!

Jerome Boateng du Bayer Munich pourrait-il être proche d’un accord avec Tottenham Hotspur? Il semble que les côtés latéraux parlent au moins activement:

Jérôme Boateng est lié à plusieurs clubs depuis que le Bayern Munich a confirmé que l’arrière central serait autorisé à quitter le club bavarois en tant qu’agent libre après cette campagne. Tottenham Hotspur en faisait partie et il y a un mois, Sky Deutschland a rapporté que les Spurs avaient eu des “ discussions concrètes ” pour le défenseur.

Tottenham Hotspur, l’AS Monaco et la MLS font partie des groupes les plus étroitement associés à un déménagement pour Boateng. Étant donné qu’il s’agira du dernier gros contrat de Boateng, Tottenham Hotspur pourrait être le plus logique, mais il ne serait pas non plus choquant de voir l’un des géants italiens se lancer dans la course.

Selon AS, le Bayern Munich s’intéresse au milieu de terrain de l’Atletico Madrid Marcos Llorente:

L’Atlético de Madrid négocie pour améliorer le contrat de Marcos Llorente. La belle performance du milieu de terrain madrilène a conduit les responsables à ajuster ses conditions contractuelles. L’intérêt des clubs les plus importants d’Europe (Manchester United, PSG et Bayern Munich) pour l’acquisition de ses services a également conduit à des discussions qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

Ce type de mouvement semblerait étrange (et franchement douteux) compte tenu des contraintes financières du Bayern Munich. Llorente est sous contrat avec Atleti jusqu’en 2024 et s’il offrirait à Julian Nagelsmann une certaine profondeur pour la saison prochaine, son coût n’est probablement pas quelque chose que le Bayern Munich voudrait absorber.

Bien qu’il soit l’un des grands talents de tous les temps que les Pays-Bas aient jamais produits, l’ancienne star du Bayern Munich Arjen Robben ne se sent pas un peu drôle de faire du vélo pour se rendre au travail:

Robben a récolté deux passes le week-end dernier et a été nommé «homme du match» pour le FC Gronigen.

Les fans de Liverpool aimeraient voir le club faire un geste pour Leon Goretzka:

Remplacer Gini ne sera pas une tâche facile pour les Reds. Liverpool devrait envisager un transfert pour Leon Goretzka du Bayern Munich. L’Allemand de 26 ans s’est imposé comme un pilier du milieu de terrain du Bayern ces dernières années. Bien sûr, la seule préoccupation de Goretzka est son bilan de blessures inquiétant. Cependant, il pourrait être disponible pour un prix avantageux étant donné que cet été, il entrera dans la dernière année de son contrat. Nous avons réussi à attraper Thiago à bon marché dans les mêmes circonstances. Goretzka a joué un rôle essentiel dans la domination récente du Bayern, le faire remplacer Gini Wijnaldum serait une décision impressionnante et ambitieuse.

Nous savons tous que le Bayern Munich n’a pratiquement aucun moyen de permettre à Goretzka de s’approcher d’un transfert, il serait donc très improbable que Liverpool se rapproche de l’international allemand.

Il y a aussi la spéculation que le Bayern pourrait se rapprocher de Gini Wijnaldum, mais la crédibilité de cette rumeur pourrait être remise en question:

