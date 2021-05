Daily Schmankerl: Joachim Löw au Real Madrid ?; Le PSG rejoint le Bayern Munich pour scoping Emerson; Ibrahima Konate à Liverpool ?; Florian Thauvin au Mexique ?; Drame Eden Hazard; et plus!

La star du Bayern Munich, David Alaba, n’est peut-être pas le seul grand nom à se rendre au Real Madrid cet été. Selon un rapport de Goal, Joachim Löw est sur la liste des candidats pour remplacer Zinedine Zidane:

L’une des alternatives envisagées est celle de Raúl. Son identification avec les valeurs du club, son impact sur les fans et son évolution avec Juvenil A et Castilla sont passionnants dans les bureaux. Ils aiment aussi (Joachim) Löw, qui cessera de gérer l’Allemagne à la fin de l’Eurocup, et Allegri, actuellement libre. Ce sont deux profils qui ont toujours attiré Florentino Pérez.

Si vous vous souvenez, Löw a laissé tomber un œuf de Pâques il y a quelques semaines quand il a dit qu’il allait travailler sur son espagnol. Évidemment, cela ne veut rien dire en réalité, mais le vainqueur de la Coupe du monde 2014 est probablement conscient que son nom sera lié à de nombreux emplois cet été.

À la minute où j’ai vu cette image, j’avais les fourrures psychédéliques qui résonnaient dans ma tête:

Il y a quelques jours à peine, le Bayern Munich était très vaguement lié à l’espoir du FC Barcelone Emerson, actuellement prêté au Real Betis. Si les Bavarois veulent vraiment l’arrière droit, ils devront peut-être se préparer à une guerre d’enchères:

De nombreux rapports indiquent que le défenseur du RB Leipzig, Ibrahima Konate, se rendra à Liverpool, mais rien d’officiel n’a encore été annoncé:

La star de Hoffenheim, Andrej Kramaric, ne va pas transpirer son avenir avant la fin de la saison:

Bien que son contrat avec TSG Hoffenheim ne soit valable que jusqu’au 30 juin 2022, Andrej Kramaric (29 ans) ne ressent aucune envie de clarifier son avenir très tôt. «Mon contrat est toujours en cours depuis plus d’un an. Nous n’avons pas à nous stresser », a déclaré l’attaquant dans le magazine du club TSG. «Bien sûr, j’y pense beaucoup, mais d’abord l’accent est mis sur le reste de la saison. Après cela, nous aurons plus de discussions et verrons ce qui se passe. Je ne peux que souligner encore et encore à quel point je me sens à l’aise ici. Le passage à TSG a été le meilleur qui me soit jamais arrivé. »