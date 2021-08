Daily Schmankerl: Joshua Kimmich du Bayern Munich a-t-il fait allusion au déménagement de Marcel Sabitzer?; Eduardo Camavinga au PSG ?; La maman d’André Kramaric sur l’avenir d’Hoffenheim; Wolfsburg signe Luca Waldschmidt ; et plus!

La star du Bayern Munich Joshua Kimmich a prolongé son contrat jusqu’en 2025 hier, mais en parlant des titres qu’il s’attend à remporter, le milieu de terrain avait l’air de s’attendre à une nouvelle arrivée talentueuse sur le campus sous peu. Kimmich faisait-il référence à Marcel Sabitzer ? Il semble bien qu’il opérait avec des informations privilégiées :

Spannend, était #Kimmich zum Kader des #FCBayern sagte: “Ich sehe die Möglichkeit, in den nächsten Jahren Titel zu gewinnen – auch in Europa. Der Kader ist sehr, sehr gut, vielleicht würde der eine oderun) and noere (Neuzugtun .” #Sabitzer – Maximilian Koch (@Koch_AZ) 23 août 2021

Excitant ce que #Kimmich a dit à l’équipe du #FCBayern : “Je vois la possibilité de remporter des titres dans les prochaines années – également en Europe. L’équipe est très, très bonne, peut-être que l’un ou l’autre (nouveau venu) ferait encore bien. #Sabitzer

Luca Waldschmidt est de retour en Allemagne. Waldschmidt a quitté le SC Freiburg pour Benfica en 2020 dans ce que la plupart considérait comme un transfert terne. Maintenant, Waldschmidt a signé avec Wolfsburg et cherche à relancer sa carrière :

Les frais échangés entre Benfica et Wolfsburg seraient de 12 millions d’euros par Transfermarkt.

Il s’agit d’un autre accord qui rend le prix présumé de 10 à 20 millions d’euros pour Marcel Sabitzer de RB Leipzig encore plus ridiculement bon.

Andrej Kramaric semble assez évasif sur son avenir à Hoffenheim :

S’adressant à DAZN après le match nul 2-2 de Hoffenheim contre l’Union Berlin, Andrej Kramaric a discuté de son passage en Bundesliga mais n’a pas voulu répondre à une question sur son avenir. « Je suis ici depuis cinq ans et demi et je suis heureux. Nous avons eu beaucoup de succès même si ce n’était pas si bon l’an dernier », a déclaré Kramaric. Interrogé sur son avenir, le joueur de 30 ans a déclaré: “Je ne peux pas répondre à cela.” L’international croate n’a plus que 12 mois sur son contrat actuel avec Hoffenheim prêt à le réduire et à risquer de le perdre gratuitement l’été prochain. Depuis son arrivée de Leicester City en 2016, Kramaric a marqué 97 et créé 40 en 187 matchs pour Hoffenheim.

Kramaric, bien sûr, était lié au Bayern Munich la saison dernière et aurait un grand fan du patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, qui a qualifié Kramaric de meilleur joueur qu’il ait jamais entraîné.

Tant de joueurs cherchant à transférer… tant de connexions à Nagelsmann.

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pourrait bien jouer avec tout le monde lorsqu’il demandera au club de libérer ses formations en 4-2-3-1.

Lors de la victoire de son équipe contre le FC Köln, Nagelsmann a absolument changé les rôles et les responsabilités sans vraiment l’appeler comme cela était. Le nouveau patron en aura-t-il plus à la carte ? Nous couvrons cela et bien plus encore dans cet épisode de Bavarian Football Works. Voici le récapitulatif de ce que nous avons à disposition :

Les points les plus fins de la victoire du Bayern Munich sur le FC Köln, la formation et ce qui s’est bien ou mal passé pendant le match. Comment les ailes s’empilent et qui devrait commencer sur les flancs offensifs. Ce que signifierait la signature de Marcel Sabitzer et un aperçu de la façon dont il pourrait s’intégrer. Parler « Title Hamsters », dessert avant le dîner, et plus encore !

Eduardo Camavinga, cible unique du transfert du Bayern Munich, pourrait être en route pour….Paris Saint-Germain :

Le grand club français du PSG continue de travailler sur son « équipe du siècle ». En conséquence, Eduardo Camavinga devrait être amené à Paris cet été, un grand talent. Comme le rapporte le journal français L’Equipe, le changement du milieu de terrain de 18 ans devrait être pour ainsi dire réglé. En conséquence, le PSG verse environ 30 millions d’euros au Stade rennais pour les services du jeune.

Manchester United était également étroitement lié à Camavinga.

Hertha Berlin semble sur le point de vendre Matheus Cunha à l’Atletico Madrid :

Accord de principe entre Hertha BSC et l’Atlético Madrid pour un transfert de Matheus Cunha ! Hertha a accepté 30 millions d’euros plus les bonus – rien n’est signé cependant. Everton a tenté de détourner l’affaire au cours des dernières heures, mais le joueur préfère déménager en Espagne !#TransferUpdate – Max Bielefeld (@Sky_MaxB) 23 août 2021

Le Chelsea FC viserait le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham :

Chelsea surveillerait Jude Bellingham alors que les Blues préparent un transfert pour le milieu de terrain comme alternative à Declan Rice de West Ham. Les Londoniens de l’ouest n’ont réalisé jusqu’à présent que deux acquisitions sur ce marché estival. Le défenseur de Séville Jules Kounde est leur cible numéro un tandis que Chelsea s’intéresse également beaucoup au milieu de terrain des Hammers England, Rice. Maintenant, cela peut refroidir car ils auraient porté leur attention sur Bellingham, la sensation des Trois Lions du Borussia Dortmund. Dean Jones d’Eurosport déclare que les Bleus “ont un œil” sur le milieu de terrain de 18 ans après sa superbe première année en Bundesliga. Il a déclaré sur le podcast The Football Terrace : « J’ai parlé de Jude Bellingham dans le passé et celui-ci devient intéressant. Et nous verrons ce qui se passera à Dortmund cette saison sous Marco Rose. «Je sais qu’il est enthousiasmé par le projet là-bas et il s’améliore définitivement en tant que joueur. Mais Chelsea a également un œil sur Jude Bellingham. Si, pour une raison quelconque, Declan Rice ne fonctionne pas. Chelsea serait probablement confronté à une rude concurrence de Manchester United pour l’ancien homme de Birmingham City.

Ouf, c’était une course folle. Le deuxième match de Bundesliga du Bayern Munich cette saison les a opposés à une équipe fougueuse de Cologne qui n’avait pas peur d’attaquer et qui a défendu comme si leur vie en dépendait. Le troisième match de Nagelsmann de la saison a montré des signes de promesse, mais il manquait la domination et le football fluide que nous attendions du Bayern ces dernières années.

Il y avait beaucoup de plats à emporter du jeu, qui ont été couverts dans la nacelle. Voici quelques points importants qui sont abordés :

La composition : Un dos 3 ou un dos 4 ? Le manque de cohésion et beaucoup de rouille en première mi-temps. Une histoire de 3 ailiers et 2 moitiés. La défense du Bayern est sus, comme d’habitude. Un effort brillant de Cologne, qui est à prendre au sérieux. La magie de Chuck.