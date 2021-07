Daily Schmankerl : Joshua Kimmich du Bayern Munich veut 20 millions d’euros ; L’avenir de Jérôme Boateng est encore trouble ; Un échange de Paulo Dybala contre Antoine Griezmann ?; Alvaro Odriozola à l’AC Milan ?; et plus!

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), la star du Bayern Munich Joshua Kimmich demande un salaire de 20 millions d’euros par saison.

Ceci, bien sûr, est conforme à une demande similaire de Leon Goretzka. La seule différence entre les joueurs à l’heure actuelle est que l’accord de Goretzka se termine en 2022, tandis que celui de Kimmich se termine en 2023. Si le club hésite à répondre aux demandes de Kimmich, il pourrait repousser les négociations d’un an pour gagner du temps pour déterminer comment procéder :

Joshua Kimmich, qui se représente actuellement, s’est entretenu pour la première fois avec Hasan Salihamidžić. Les demandes de Kimmich s’élèvent également à environ 20 millions d’euros/an. Cependant, contrairement à Goretzka, le contrat de Kimmich n’expire qu’en 2023, il est donc encore temps [@SPORTBILD] pic.twitter.com/fmSnaNvpOQ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 juillet 2021

Il semblerait impensable que le Bayern Munich laisse partir Kimmich et/ou Goretzka, mais le club semble déterminé à maintenir les salaires de ses joueurs en ligne.

Ce n’est peut-être pas la meilleure – ou la plus facile – colline pour mourir ces jours-ci.

Les exigences salariales de Jerome Boateng pourraient être trop élevées pour le Hertha Berlin :

Les nouveaux plans signifient également qu’une autre idée de transfert sera probablement mise en attente pour le moment : Jérôme Boateng (32/sans club) ne serait probablement plus nécessaire si Boyata restait en défense centrale. De plus: l’ex-star du Bayern Boateng joue dans une ligue différente en termes de salaire, devrait être à la recherche d’un club qui lui offre la première classe. Bobic a déclaré au début du transfert d’été : « Jérôme est dans une sphère complètement différente. Cela n’a aucun sens du tout. »

L’ancien arrière droit du Bayern Munich et actuel défenseur du Real Madrid, Alvaro Odriozola, pourrait envisager un prêt pour rejoindre l’AC Milan :

L’arrière droit du Real Madrid, Alvaro Odriozola, envisage un prêt à Milan, selon El Transistor. Les Blancos sont prêts à sanctionner le départ du joueur de 25 ans, avec une option d’achat susceptible d’être incluse dans tout accord final. Odriozola est sous contrat pour rester au Real jusqu’en 2024, mais n’a disputé que 13 matches de championnat pour le club la saison dernière.

Le Bayern Munich devrait-il lancer un aviateur à Los Blancos pour faire venir quelqu’un pour faire baisser Bouna Sarr d’un cran sur le tableau des profondeurs?

L’Euro 2020 est passé et le football n’est pas rentré chez lui, il est allé à Rome. L’Italie a été couronnée championne après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but à Wembley, clôturant ce qui était un tournoi vraiment remarquable où l’action a crescendo tout aussi bien que l’interprétation de Nessun Dorma par Andrea Bocelli lors de la cérémonie d’ouverture au Stadio Olimpico avant Itlay contre Turquie. le 11 juin. Il y a eu des surprises, des déceptions et tout le reste. Beaucoup de joueurs ont eu des tournois étonnamment fantastiques, et d’autres, pas tellement. En fin de compte, cela a commencé à Rome et a été ramené à Rome avec l’équipe Azzurri de Roberto Mancini, que beaucoup avaient considérée comme les soi-disant «chevaux noirs» de ce tournoi.

Du point de vue de l’Allemagne, la joie d’avoir échappé au groupe F avec la France et le Portugal a été rapidement étouffée lorsque les hommes de Joachim Low ont été éliminés par l’Angleterre lors de la défaite 2-0 en huitièmes de finale à Wembley. Bien que cela ait pu être une déception, l’Allemagne peut désormais s’attendre à une nouvelle ère sous Hansi Flick, où il remportera pour la première fois les qualifications pour la Coupe du monde pour Qatar 2022 en septembre.

Merci à tous pour votre soutien continu à Bavarian Podcast Works et assurez-vous de nous laisser vos commentaires dans la section commentaires ou sur Twitter.

Dans cet épisode, Jake et Tom discutent : Récapitulatif de l’Euro 2020 : nous parlons des équipes qui nous ont impressionnés et déçus Nous choisissons nos trois joueurs les plus remarquables du tournoi Il n’est jamais trop tard pour se tourner vers la finale de la Coupe du monde 22 Que faisons-nous attendre de l’Allemagne au tournoi de l’année prochaine ?

Selon un rapport, le FC Barcelone et la Juventus pourraient envisager un accord d’échange impliquant Antoine Griezmann et Paul Dybala :