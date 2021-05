Daily Schmankerl : Joshua Kimmich et Serge Gnabry sont « des frères de mères différentes » ; Le Bayern Munich se rapproche de Justin Che ?; Erling Haaland de respecter son contrat ; et plus!

Le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman lors d’une conférence de presse vendredi et le miteux de 24 ans a noté le lien fort entre le milieu de terrain Joshua Kimmich et l’ailier Serge Gnabry.

Le duo a joué ensemble au VfB Stuttgart pendant leur jeunesse et est depuis lors des amis proches.

«Ils sont toujours ensemble. Ce sont des frères de mères différentes », a déclaré Coman. Ils ont commencé à jouer ensemble à Stuttgart à un très jeune âge et ont gravi les échelons. Leur compréhension est incroyable.

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a déclaré qu’il respectait son contrat – mais a reconnu à quel point faire la Ligue des champions était important pour lui personnellement. Si Dortmund n’avait pas réussi à se qualifier, Haaland aurait-il fait un effort pour partir ?

S’adressant à Jan Ange Fjortoft, l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Braut Haaland a répondu à une question sur son avenir : « Dortmund dit que je resterai à 100% ? J’ai un contrat avec le club et je serai respectueux. La qualification pour la Ligue des champions était très importante pour moi. Je veux jouer en Ligue des champions et j’ai de grands buts. »

Le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé un rapport du podcast du journaliste de Sport1 Florian Plettenberg qui indique que le Bayern Munich est sur le point de signer un accord permanent avec le défenseur du FC Dallas.

Le Che, bien sûr, est prêté aux Bavarois depuis janvier :

La star du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, a suscité un vif intérêt de la part de Manchester United et pourrait déménager – selon certains rapports – cet été :

Manchester United serait en discussion avec les représentants de Jadon Sancho au sujet d’un éventuel transfert à Old Trafford pendant la fenêtre de transfert de cet été. Les Red Devils n’ont pas pu s’entendre sur des honoraires avec le Borussia Dortmund pour l’attaquant l’année dernière, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer conserverait toujours un intérêt ferme pour l’international anglais.

Sancho devrait évoluer sur le marché à venir, et un certain nombre de clubs, dont Chelsea et Liverpool, surveilleraient de près les développements. Cependant, selon Sky Sports News, Man United est en tête de la file d’attente de l’ancien jeune de Manchester City, qui a marqué 16 buts et enregistré 20 passes décisives en 38 sorties au niveau du club en 2020-21.