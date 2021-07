Daily Schmankerl : Julian Nagelsmann ne s’habillera pas si follement au Bayern Munich… tout le temps ; Lionel Messi et le FC Barcelone discutent d’un nouveau contrat ; Erling Haaland et le Real Madrid avec un pré-accord ? ; Robin Gosens revient sur Uli Hoeneß ; et plus!

Le patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a l’intention d’atténuer ses choix de garde-robe parfois excentriques.

« Cette question ne me concerne vraiment pas pour le moment. Mais fondamentalement, le style de vêtement doit correspondre au travail que vous avez. Maintenant, je suis dans l’un des plus grands clubs du monde. Je ne porterai probablement plus la veste colorée que j’avais pu porter dans mes clubs précédents. Mais je ne vais pas me changer complètement en tant que type. Il doit correspondre. Vous êtes une certaine personne, vous pouvez aussi diffuser cela, mais vous avez aussi un certain rôle. Je vais essayer de m’habiller proprement. Peut-être plus dans les couleurs les plus vives. Mais pas mortellement ennuyeux non plus.

Selon Christian Falk, chef de Sport Bild, le Borussia Dortmund ne se laissera pas influencer par une méga-offre de Chelsea de vendre la superstar norvégienne Erling Haaland :

Serait-il possible qu’un déménagement ne se produise pas en raison d’un accord préétabli entre Haaland, le Real Madrid et Dortmund ? Au moins un journaliste le pense :

Quelques jours seulement après qu’Uli Hoeneß a déclaré qu’il était “techniquement trop faible”, Robin Gosens a frappé Instagram pour dire qu’il travaillait sur sa technique :

Uli Hoeneß dimanche : “Gosens a joué un grand match parce que l’entraîneur portugais ne connaissait apparemment pas encore son nom. Il était introuvable dans d’autres matchs. Parce qu’il est techniquement trop faible quand les choses se compliquent” Gosens sur Instagram : Travailler un peu ma technique pic.twitter.com/gstQuz3k4Q – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 13 juillet 2021

C’est un bon amusement léger de Gosens. Certes, la critique de Hoeneß a un certain mérite, mais plutôt que d’obtenir son “back up”, Gosens a joué la sécurité avec un petit jab back tout en s’amusant.

Classez-le parmi les pires objectifs que vous verrez jamais :

Est-ce la malédiction du Gunnersaurus ?

Si vous aimez le Bayern Munich et que vous aimez Engelbert Strauss, c’est pour vous :

Le FC Bayern et Engelbert Strauss, la première marque européenne de vêtements de travail et d’utilitaires et partenaire officiel des champions d’Allemagne, ont créé une collection commune de vêtements de travail. La collection de vêtements de travail Strauss x FC Bayern sera disponible pour des millions de fans du Bayern à travers le monde à partir du 16 juillet 2021. La coopération entre le FC Bayern et Engelbert Strauss a débuté en 2020. Andreas Jung, membre du conseil d’administration du FC Bayern pour le marketing, le sponsoring et les événements : « Nous sommes fiers d’avoir développé cette collection avec Engelbert Strauss. Vous n’obtenez rien sans travail – cela s’applique sur le terrain de football ainsi que dans la vie en général. C’est formidable qu’Engelbert Strauss fasse partie de la famille du FC Bayern, et nous nous réjouissons à l’idée d’un avenir prometteur ensemble. Henning Strauss, PDG d’Engelbert Strauss et directeur créatif : « Strauss et le FC Bayern sont deux marques fortes, fabriquées en Allemagne. Des ingénieurs aux entrepreneurs, nous avons créé ensemble des chefs-d’œuvre pour les fans du FC Bayern du monde entier. Mais ce ne sont pas seulement les fans qui sont au centre de l’attention. L’équipe derrière l’équipe fait également partie du succès du Bayern Munich et donne son meilleur chaque jour dans les chefs-d’œuvre d’Engelbert Strauss.

Le Bayern Munich était lié à Denzel Dumfries du PSV Eindhoven, mais il semble qu’il pourrait se rendre à Everton s’il quitte les Pays-Bas :

Everton devrait rencontrer Denzel Dumfries du PSV Eindhoven cette semaine pour essayer de le convaincre de signer pour Everton. Il a un prix de 20 millions d’euros (17,1 millions de livres sterling). L’Inter Milan est également intéressé à le signer, mais Everton a plus de “pouvoir d’achat” qu’eux. (Source : Gazetta Dello Sport) pic.twitter.com/nHtNULoBKa – Everton Blue Army (@EvertonBlueArmy) 13 juillet 2021

Selon certaines rumeurs, l’Inter Milan s’intéresserait également à Dumfries (selon Transfer Market Web):

L’Inter hésite à répondre à la valorisation de Denzel Dumfries par le PSV – comme le rapporte Calcio Mercato. La formation néerlandaise demande 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling / 24 millions de dollars) pour l’arrière latéral, qui a brillé pour les Pays-Bas à l’Euro 2020 plus tôt cet été. L’Inter ne peut pas atteindre ce prix sans décharger d’abord les joueurs, car ils ont toujours des difficultés financières au milieu de la pandémie de coronavirus.

Lionel Messi et le FC Barcelone ont entamé des discussions sur un éventuel renouvellement :