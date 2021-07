Daily Schmankerl : Julian Nagelsmann veut de la flexibilité au Bayern Munich ; Le Real Madrid prépare une braderie pour payer Kylian Mbappe ; Le Borussia Dortmund s’enfuit contre Marcel Sabitzer du RB Leipzig; et plus!

Le nouveau manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a entendu les rumeurs.

Un retour à trois ??? A Munich???

Lors de sa conférence de presse d’introduction, le nouveau patron a voulu mettre les choses au clair : il veut de la flexibilité — et la possibilité que les joueurs restent dans leurs positions préférées. Vous pouvez lire dans la deuxième partie de cette déclaration ce que vous voulez, mais il semble que nous n’allons pas voir Joshua Kimmich s’aligner à l’arrière droit de sitôt:

️ @J__Nagelsmann sur un éventuel système de jeu : “Il s’agit d’être flexible et de laisser les joueurs jouer dans leurs positions idéales. Nous choisirons des formations dans lesquelles les joueurs se sentent à l’aise. Ils veulent tous continuer à développer leur jeu.” #MiaSanMia pic.twitter.com/9DZebeUbfR

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Javi Martinez est devenu officiel avec le Qatar SC :

Je ne reprocherais jamais à personne de gagner de l’argent… Javi Martinez a totalement gagné le droit de décider où il veut jouer. Pourtant, j’ai l’impression qu’il aurait pu jouer un rôle précieux pour un club dans une ligue du Top 5.

Quoi qu’il en soit, espérons que Martinez obtiendra tout ce qu’il veut de sa nouvelle maison.

Le Borussia Dortmund serait intéressé par le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer :

Sabitzer pourrait changer la donne pour le Borussia Dortmund et serait également un coup énorme pour les espoirs de titre du RB Leipzig. Je ne sais pas si Sabitzer signifierait autant pour le Borussia Dortmund que pour le RB Leipzig, mais il aurait certainement un impact positif.

Le Real Madrid est prêt à se débarrasser de quelques atouts précieux dans l’espoir de sécuriser la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Alvaro Odriozola, Luka Jovic, Eden Hazard, Martin Odegaard, Raphael Varane et Mariano Diaz sont tous sur le marché :

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, est prêt à superviser une série de ventes estivales pour financer une offre pour l’attaquant du PSG Kylian Mbappe. L’international français est dans la dernière année de son contrat avec le PSG et s’apprête à quitter Paris cet été. Selon Marca, Florentino est prêt à faire affaire avec le PSG, mais doit d’abord déplacer plusieurs joueurs pour financer un transfert qui atteindra plus de 100 millions d’euros. Alvaro Odriozola, Luka Jovic, Eden Hazard, Martin Odegaard et Mariano Diaz sont tous sur le marché en ce moment. Le Real est déjà en train de vendre Raphael Varane, avec des pourparlers à un stade avancé avec Manchester United.