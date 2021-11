Daily Schmankerl: Karl-Heinz Rummenigge dit que le Borussia Dortmund ne compte pas sur un séjour prolongé pour Erling Haaland; Quand Eden Hazard quittera-t-il le Real Madrid ?; Ze Roberto pousse le Bayern Munich à acheter le Brésilien ; Le BVB lorgne sur le jeune du FC Barcelone ; et plus!

L’ancien patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim « Aki » Watzke, et Watzke pense que le BVB peut conserver Erling Haaland :

Karl-Heinz Rummenigge, de tous, a indiqué que le Borussia Dortmund ne s’attend pas nécessairement à ce qu’Erling Haaland parte. L’ancien PDG du FC Bayern écrit dans sa rubrique ‘Bild’ : « J’ai récemment pris un expresso avec mon ex-collègue Aki Watzke à Munich. Il m’a dit qu’il était très optimiste sur le fait que Haaland jouerait toujours pour le Borussia Dortmund la saison prochaine. Tous les meilleurs clubs européens sont à Haaland, y compris la Bavière. Rummenigge ne peut pas imaginer un double top avec le Norvégien et la machine à but munichois Robert Lewandowski : « Lewandowski et Haaland dans une seule équipe – je pense que c’est un non-sens, ça ne marche pas. Même le système ne ferait pas ça : depuis l’époque de Louis van Gaal, le succès du FC Bayern repose sur un 4-2-3-1, avec deux ailiers et un attaquant central. Haaland et Lewandowski ne peuvent pas agir ensemble dans ce système.

C’est possible, je suppose et ce serait formidable pour la Bundesliga, mais la détermination de Haaland – et sa relation avec Mino Raiola – sera mise à l’épreuve lorsque des prétendants aux poches profondes appelleront l’été prochain.

L’ancien manager du Bayern Munich (qui peut oublier cette course ?) Carlo Ancelotti dit essentiellement à Eden Hazard de ne pas laisser la porte le frapper dans le dos en sortant :

Eden Hazard a été l’un des grands échecs du Real Madrid tout au long de son histoire en termes de signatures, et c’est que l’ancien Chelsea a promis d’arriver comme la grande star qu’il était pour mener le club blanc au sommet. Pourtant, le joueur belge enchaînait blessure sur blessure et les minutes et opportunités qu’il a eues n’ont pas su en profiter ou montrer, même à distance, une bonne version, encore moins la meilleure. Carlo Ancelotti a été interrogé sur son éventuel départ en janvier, lors du marché d’hiver et l’Italien a accepté. « Jamais dans ma carrière je n’ai forcé un joueur à rester. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Si un joueur veut partir, il partira ». Apparemment, bien que ce ne soit pas une nouvelle, Hazard est également mécontent de sa situation et le Premier ministre attend d’aborder sa signature, peut-être en hiver. Sa vente serait un bon coup de pouce en termes de fonds, dont Madrid aura besoin face à l’arrivée d’autres joueurs de renom et d’éventuels renforts pour lesquels l’équipe présidée par Florentino Pérez devra débloquer une grosse somme.

Voici ce que nous avons en attente :

Un regard sur le risque qui vient d'être du mauvais côté d'une éruption dévastatrice. Les dernières nouvelles sur ce qui pourrait arriver avec Karim Adeyemi du Red Bull Salzbourg, ainsi que le tandem du Bayern Munich composé de Niklas Süle et Kingsley Coman.

Le Borussia Dortmund semble jeter un œil à pas mal de jeunes joueurs ces derniers temps. Le dernier prodige sur la liste des personnes recherchées par le BVB est Yusuf Demir du FC Barcelone :

Tel que rapporté par le Kronenzeitung en référence à Diario Gol, le BVB serait très intéressé par Yusuf Demir, qui ne joue actuellement aucun rôle pour les Catalans. Depuis fin septembre, l’attaquant de 18 ans n’a joué que 30 minutes dans l’ancien top club espagnol, et n’a cessé de bourdonner sur le banc en quatre matchs. Après l’entraînement de Ronald Koeman, le jeune n’a pas été inclus sous l’entraîneur par intérim Sergi Barjuan contre le Deportivo Alaves. On peut maintenant se demander si le Barca retirera désormais l’option d’achat de plus de 10 millions d’euros pour Demir, prêté par le Rapid Vienna, au cours de l’été prochain – et Dortmund l’a en fait cassé.

Si vous avez une bonne mémoire BFW, vous vous souviendrez que RLD a présenté Demir en mars dernier comme un joueur que le Bayern Munich devrait signer.

Le Bayern Munich s’est rendu au Portugal, théâtre de sa victoire en UEFA Champions League en 2020, pour affronter Benfica lors de la journée précédente ; ils ont battu l’équipe portugaise, 0 – 4. Les buts sont arrivés très tard dans ce match avec l’inspiration de Leroy Sané.

Depuis lors, beaucoup de choses se sont déroulées; Le Bayern a été démantelé par le Borussia Mönchengladbach dans le DFB Pokal. La défaite, une défaite record pour les Bavarois, 5-0, a révélé des faiblesses dans l’équipe de Julian Nagelsmann, notamment l’incapacité de jouer avec une presse incessante. Bien que ce match ait été unique, la ligne de fond n’avait pas l’air trop solide contre Union Berlin non plus. Reste à savoir où va le Bayern à partir de là, bien que marquer des buts ne semble pas être un problème.

Antonio Rüdiger dit qu’il est en pourparlers avec le Chelsea FC malgré les nombreux clubs qui l’entourent, dont le Bayern Munich :

Jouant pour Chelsea depuis 2017/18, le défenseur central international allemand de 28 ans Antonio Rudiger a traversé de nombreuses circonstances différentes au cours de son mandat de quatre ans et comptant pour les Blues, mais son séjour dans les royaumes de Stamford Bridge semble maintenant plus solide que jamais. À cette fin, l’ancien backliner de l’AS Roma et de Stuttgart a déclaré au Guardian : « La chose la plus importante pour mon avenir est que maintenant je suis très heureux ici, avec Chelsea. Ma prolongation de contrat ? Mon agent est actuellement en pourparlers avec Marina Granovskaia à ce sujet ». Les anciens du Borussia Dortmund, qui vaudraient actuellement 35 millions d’euros, sont quant à eux suivis par un groupe de grands clubs européens, dont le Bayern Munich, l’Inter Milan, la Juventus, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

L’ancien du Bayern Munich Ze Roberto fait pression pour que le club signe l’un de ses compatriotes brésiliens:

Zé Roberto recommande le Brésilien Gerson de l’Olympique de Marseille au FC Bayern. « Celui qui pourrait vraiment s’intégrer là-bas est Gerson. C’est un joueur moderne, j’aime beaucoup son football », a déclaré l’ancienne star du Bayern dans une interview à « O Fluluminese ». Gerson a déménagé de Flamengo Rio de Janeiro à Marseille l’été dernier. Le Français a payé une indemnité de transfert de 25 millions d’euros pour le milieu de terrain central. Le joueur de 24 ans a joué dix fois en championnat jusqu’à présent cette saison, marquant un but et préparant deux autres buts.

Wow, c’était assez d’action pour durer 3 matchs. Le match du Bayern Munich contre l’Union Berlin en Bundesliga n’était rien de moins qu’un spectacle. C’est pour cela que les fans de football affluent dans les stades. Ce fut certainement un régal pour le football neutre et une grande victoire pour la Bundesliga. Les Bavarois sont sortis tous armés dans ce qui était une victoire décisive après la défaite chaotique contre Mönchengladbach en milieu de semaine. Cela devrait être un énorme coup de pouce pour le moral de l’équipe et devrait aider à stabiliser le navire de Nagelsmann, qui a dû faire face à des marées turbulentes ces derniers temps.

Il y avait beaucoup de points à discuter, compte tenu de la nature de bout en bout et mordante de ce jeu. Voici quelques-uns des principaux points abordés dans le module :

Le plan de jeu incroyable de l’Union et son style de jeu résilient et granuleux Robert Lewandowski, le phénomène de propagande de Thomas Müller, et pourquoi il est le meilleur à son poste. Les problèmes du Bayern en matière de défense, en particulier le côté droit. Absence de Julian Nagelsmann sur le terrain et effets possibles sur le retour du Bayern à la victoire et l’importance de la victoire