Daily Schmankerl : Kingsley Coman au PSG ? ; Le FC Barcelone fixe le prix du Bayern Munich pour obtenir Marc-André ter Stegen ; Manchester United veut Erling Haaland du Borussia Dortmund, Timo Werner de Chelsea ; et plus!

Cela ressemble à la fois à un babillage sur les réseaux sociaux et potentiellement légitime : Kingsley Coman du Bayern Munich serait ouvert à un déménagement au Paris Saint-Germain si Kylian Mbappe quitte la ville. Le contrat de Coman se termine en 2023 et les rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait passer cet été si le Bayern Munich ne lui offre pas un salaire à la Robert Lewndowski :

Kingsley Coman intéressé à l’idée d’un retour au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. À voir ce qu’en pense le club. (@Djaameel56 @ObservateurPnm) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) 12 décembre 2021

Il semble plausible que Coman s’intéresse au PSG. Après tout, il est français et cherche des tonnes d’argent, mais nous ne savons toujours pas à quel point il est sérieux pour s’éloigner du Bayern Munich.

Alors que Coman a déclaré publiquement qu’il avait « plusieurs options » pour poursuivre sa carrière, il n’a pas encore dit ouvertement qu’il souhaitait quitter le Bayern Munich pour l’instant.

Si le Bayern Munich veut le gardien du FC Barcelone et international allemand Marc-André ter Stegen, il devra débourser 70 millions d’euros :

Le Bayern Munich devra débourser 70 millions d’euros pour éloigner Marc-André ter Stegen de Barcelone l’été prochain. Selon un rapport du média catalan El Nacional, Barcelone exigera une somme de 70 millions d’euros pour se débarrasser de Marc-André ter Stegen lors du mercato de l’été prochain. Le gardien de 29 ans est courtisé par le Bayern Munich, qui était considéré comme le successeur à long terme de Manuel Neuer. Marc-André ter Stegen s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde depuis qu’il a rejoint Barcelone en provenance du Borussia Mönchengladbach en juillet 2014. Après avoir été initialement limité aux seules sorties en Europe et aux compétitions de coupe, l’international allemand a été le premier choix. gardien de but des Blaugrana au cours des six dernières années. À ce jour, ter Stegen s’est rendu 297 fois pour Barcelone, gardant 120 draps propres dans le processus. Cependant, les performances du joueur de 29 ans ont laissé beaucoup à désirer l’année dernière, ce qui a contraint Barcelone à peser la possibilité de le vendre. Et les prétendants ne manquent pas dans la poursuite du joueur, le Bayern Munich étant l’un des prétendants potentiels.

D’accord … ce n’est pas exactement un flash d’information que Manchester United voudrait de la star du Borussia Dortmund Erling Haaland, mais ajoutez les Red Devils à la liste des équipes qui lorgnent à la fois Haaland et Timo Werner du Chelsea FC :

Erling Haaland est l’un des quatre joueurs sur la liste restreinte de Manchester United pour remplacer Edinson Cavani s’il part pour Barcelone, rapporte le Daily Mail. Haaland est rejoint par Joao Felix, Timo Werner et Alexander Isak, selon le journal.

Le Bayern Munich a connu une autre grosse semaine.

Après une victoire quelque peu controversée sur le Borussia Dortmund à Der Klassiker, les Bavarois ont affronté le FC Barcelone en Ligue des champions – et ont ensuite envoyé les Catalans faire leurs valises en Ligue Europa.

Alors que c’était la grande nouvelle de la semaine, nous en avons encore plus :

Un regard sur les retombées de la grande victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone. Joshua Kimmich est aux prises avec les séquelles de son combat avec COVID-19, alors peut-être que les gens devraient le licencier en le martelant et espérer qu’il se sentira mieux bientôt. Quelques réflexions sur la rumeur de poursuite de Nico Schlotterbeck et ce que cela pourrait signifier pour le noyau actuel de défenseurs du Bayern Munich sur la liste – et en prêt. Un aperçu rapide de la nouvelle saison de It’s Always Sunny In Philadelphia et des autres comédies qui me font toujours rire aux éclats une ou plusieurs fois par épisode.

Le phénomène du Bayern Munich Jamal Musiala a été sélectionné dans l’équipe de la semaine de Bild pour sa performance contre Mayence 05 :

Coman a été choisi pour l’équipe de la semaine du botteur :

Dans une étrange tournure des événements, l’ancien ailier du Bayern Munich Douglas Costa a programmé sa réception de mariage le même jour qu’un match – puis est devenu amer que Gremio ne le libère pas pour y assister:

Douglas Costa, prêté par la Juventus, a marqué un but pour Gremio dans le match décisif avec la colère au ventre, dont l’issue n’a pas suffi à maintenir son équipe en tête du championnat. Costa n’avait pas voulu participer au match. Au lieu de cela, sa réception de mariage était prévue dans un hôtel de luxe à Rio de Janeiro. Cependant, le club lui a refusé le congé spécial qu’il avait demandé. En conséquence, Costa a supprimé l’insigne du club sur ses profils de médias sociaux après avoir manifestement dit au revoir aux fans de Gremio après son but en célébrant le but. Costa est en fait toujours prêté à Gremio jusqu’à l’été prochain. Mais le vice-président Denis Abrahao a déjà fait savoir que Costa ne se présenterait plus pour Gremio. « Pour autant que je sache, Douglas a un contrat », a-t-il déclaré à Globo esporte. « C’est sans aucun doute un grand joueur, il l’a encore prouvé. C’est dommage qu’il ne continue pas. « Costa est toujours lié à la Juventus jusqu’en 2023.

Je veux dire… ça ressemble totalement à quelque chose que Costa ferait, n’est-ce pas ?

Cela ressemblait à un tour de montagnes russes, mais juste après un déjeuner copieux. La performance du Bayern Munich contre Mayence n’a pas été impressionnante, professionnelle et a eu beaucoup de moments forts, mais les hôtes ont remporté une victoire 2-1 grâce à un certain brio individuel et à un renversement momentané de la marée en seconde période. . Mayence a été fantastique et a poussé le Bayern Munich à se battre pour remporter la victoire. La défense a été particulièrement stellaire, avec Alexander Hack et Moussa Niakhate étant les showrunners.

Kingsley Coman et Jamal Musiala ont tous deux marqué un grand but chacun et ont assuré la victoire du Bayern à domicile. Cette victoire signifie que le Bayern a 6 points d’avance sur Dortmund en tête du classement, ce qui constitue un coussin confortable avant les deux derniers matchs de l’Hinrunde.

Voici les principaux points de discussion de ce podcast :

La pression soutenue de Mayence et la presse organisée La défensive du Bayern Munich rougit Super suspect défendant Milieu de terrain inexistant et ailes sous-performantes Le rôle de Musiala et ce dont Nagelsmann a besoin pour trier les joueurs clés de chaque équipe