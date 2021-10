Daily Schmankerl : Kingsley Coman du Bayern Munich à Liverpool ? Corentin Tolisso part aussi ?; Donny van de Beek au Borussia Dortmund ?; Le gardien de but détruit son coéquipier en colère pendant le match ; Le FC Barcelone va vendre Sergio Busquets ?; et plus!

L’ancienne star du Bayern Munich Bixente Lizarazu ne peut pas comprendre pourquoi Kingsley Coman voudrait verrouiller la Bavière en faveur de Liverpool :

«Je conseille du fond du cœur à Kingsley de rester avec le Bayern. Il est dans un club incroyable qui remporte des titres chaque année et dispute la Ligue des champions », a déclaré Lizarazu, vainqueur de la Coupe du monde 1998. « (Au Bayern, il n’y a) pas seulement une équipe de haut niveau autour de lui mais un club sérieux, bien organisé qui lui offre tout. Quand on voit ce qui se passe à Barcelone, il a vraiment de la chance d’être dans un club comme le Bayern.

Le10 Sport a affirmé en septembre qu’il est peu probable que Coman prolonge un contrat qui expire en 2023. Il est entendu que l’ailier de vif-argent rêve d’un passage en Premier League, avec Liverpool et Manchester City de Pep Guardiola en tête de la file d’attente.

Abendzeitung a capturé un rapport de Christian Falk de Sport Bild détaillant que Coman et Corentin Tolisso devraient partir l’été prochain. Tolisso, bien sûr, n’est pas un choc. Le contrat du Français se termine en juin :

La même chose s’applique apparemment au coureur d’ailes Kingsley Coman. Les négociations contractuelles avec les Français traînent depuis quelques mois. Plus récemment, les chances étaient à nouveau meilleures en raison d’un nouveau changement de consultant, mais son document de travail ne court que jusqu’en 2023. Cela pourrait faire de lui un candidat commercial attrayant.

Le Borussia Dortmund pourrait envisager une décision pour Donny van de Beek de Manchester United :

À défaut d’avoir un impact à Manchester United, le milieu de terrain offensif international néerlandais de 24 ans Donny van de Beek, signé par les Red Devils, de l’Ajax, en septembre 2020, pourrait déjà être sur le point de partir en janvier. À cette fin, selon le Daily Mirror, Newcastle est maintenant à ses trousses, envisageant peut-être de faire une période de prêt à mi-saison.

Toujours en contrat avec Old Trafford jusqu’en juin 2025, Van de Beek est toujours suivi par le Borussia Dortmund et l’Inter Milan. Acheté à l’époque avec 39 millions d’euros d’indemnité de transfert, il a jusqu’à présent plafonné 39 fois pour United, coupes comprises, n’y inscrivant qu’un seul but.