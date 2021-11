Daily Schmankerl : Kingsley Coman du Bayern Munich lorgné par Chelsea et le FC Barcelone ; Christian Eriksen envisage un retour à l’Ajax ? ; la poursuite d’Erling Haaland par Jahn Regensburg (!?); Harry Kane va rester avec Tottenham Hotspur ?; et plus!

L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman est en feu depuis son retour de sa dernière blessure. Le Français a été une menace absolue pour l’opposition et d’autres clubs en prennent note car sa sortie de Bavière semble plus probable.

Concrètement, le FC Barcelone et Chelsea s’intéressent à Coman :

La pression sur le directeur sportif Hasan Salihamidzic (44 ans) est grande. Les conseillers de Coman envisageraient la possibilité de laisser son contrat expirer afin que Coman puisse déménager gratuitement. L’avantage de cela serait que l’international français pourrait obtenir beaucoup d’argent de main de son nouveau club. Les meilleurs clubs surveillent l’évolution de très près. Au FC Barcelone, on parle de Coman, ainsi qu’au FC Chelsea. Pour les Bavarois, le scénario d’un départ sans transfert serait le GAU avec la valeur marchande actuelle de Coman de 55 millions d’euros (source : transfermarkt.de). Et cela répéterait ce qui s’est passé l’été dernier avec David Alaba (29 ans) : le Bayern a laissé éclater les pourparlers avec les conseillers d’Alaba, le père George (61 ans) et Pini Zahavi (78 ans), car ils avaient fait des exigences excessives. Un signe fort, mais aussi extrêmement coûteux : Alaba avait également une valeur marchande de 55 millions, mais est ensuite devenue gratuite lors d’un transfert.

Le talent de Coman est indéniable, mais sa demande de salaire (de 16 à 20 millions d’euros selon ce que vous croyez) pourrait le rendre trop riche pour le sang du Bayern Munich.

Après un incident effrayant cet été à l’Euro, Christian Eriksen envisage un retour sur le terrain – ce n’est peut-être pas avec l’Inter Milan :

Christian Eriksen est actuellement toujours sous contrat avec les champions italiens de l’Inter Milan. Le joueur de 30 ans est hors de combat depuis le Championnat d’Europe en raison d’un arrêt cardiaque. Eriksen vit maintenant avec un défibrillateur près de son cœur. Selon les derniers rapports en provenance d’Italie, Eriksen n’apparaîtra plus pour l’Inter car la réglementation en Italie ne permet pas de jouer avec un défibrillateur. Eriksen s’exprime maintenant car le Danois ne pense pas à abandonner. Selon le Corriere dello Sport italien, Eriksen est ouvert à un retour dans son ex-club Ajax Amsterdam. Aux Pays-Bas, les joueurs sont autorisés à jouer avec une assistance cardiaque. Amsterdam accueille déjà un tel joueur. L’ancien international néerlandais Danny Blind joue également avec un défibrillateur. Eriksen a joué pour l’Ajax Amsterdam de 2009 à 2013. A l’Inter, Eriksen a encore un contrat jusqu’en 2024.

Le Bayern Munich sera de retour ce week-end après avoir battu Benfica en UEFA Champions League. Face à eux, la seule équipe de Bundesliga à n’avoir pas encore affronté la défaite, le SC Freiburg. Christian Streich aurait sans aucun doute un tour ou deux dans son sac contre le Bayern de Nagelsmann, et espère que son Fribourg bien entraîné, qui siège confortablement à la 3e place du classement de la Bundesliga, pourra causer des problèmes aux Bavarois.

Ce sera une bataille tactique du plus haut calibre et sera encore un autre test important dans la première saison de Nagelsmann. Voici les points clés abordés dans le podcast :

Mon amour pour Fribourg et pourquoi elles sont si bonnes Un gros test pour Nagelsmann Bayern Les formes des deux équipes avant le match Joueurs clés et alignements prévus Une prédiction du score final

Eh bien… créditez le directeur général de Jahn Regensburg, Christian Keller, d’avoir essayé :

Erling Haaland au SSV Jahn Ratisbonne ? Le directeur général de longue date du Haut-Palatinat, Christian Keller, a même demandé courageusement une fois à l’attaquant de football norvégien. « Nous faisons du scoutisme en Autriche. Nous avons vu Haaland dans l’un de ses premiers matchs lorsqu’il a déménagé à Salzbourg », a déclaré Keller au Mittelbayerische Zeitung dans une interview. «J’ai ensuite pris la liberté d’appeler le manager du club pour voir si Haaland pourrait être éligible à un prêt. Il a alors éclaté de rire. Mais cela valait la peine d’essayer », a déclaré Keller à propos des efforts du club de deuxième division du Haut-Palatinat.

Cette histoire a été révélée parce que Keller met fin à son mandat avec le club dimanche.

On a supposé qu’Harry Kane chercherait à quitter Tottenham Hotspur au cours de l’été, mais l’embauche d’Antonio Conte semble faire réfléchir Kane :

Faire demi-tour avec Harry Kane ? L’attaquant voulait en fait déménager cet été et déménager de Tottenham à Manchester City. Finalement, le transfert n’a pas fonctionné car le propriétaire du club, Daniel Levy, a décliné toutes les offres. Maintenant, l’attaquant veut apparemment rester avec les Spurs pendant une période plus longue. Selon The Sun, la star est ravie de l’arrivée du nouvel entraîneur Antonio Conte au sein du club londonien. Kane devrait croire que Tottenham peut enfin jouer pour les titres avec l’Italien en pirogue. Conte devrait déjà prévoir les premiers renforts de l’escouade. Franck Kessié de l’AC Milan serait sur le point de signer avec les Spurs, selon Sun et Daily Mail. De plus, Kane sera renforcé dans l’attaque par Dusan Vlahovic de la Fiorentina.

Il semble que Vlahovic soit lié à à peu près tout le monde ces jours-ci… Le Bayern Munich fait partie des prétendants présumés.

Thomas Müller et Robert Lewandowski ont tous deux été honorés par WhoScored :

Le Bayern Munich a remporté une victoire 5-2 sur Benfica en Ligue des champions dans un match qui aurait facilement pu être une marge de victoire de quatre ou cinq buts en faveur des Bavarois.

Benfica est sorti tôt, mais s’est donné un coup de poing et a laissé le Bayern Munich revenir dans le match. La seconde mi-temps a également été entièrement dominée par les Bavarois.

Voici ce que nous avons en attente :

La formation de Julian Nagelsmann était sauvage. Certes, Lucas Hernandez et Niklas Süle étaient blessés, mais je n’avais pas prévu que Tanguy Nianzou serait appelé, trois ailiers (Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane), Thomas Müller sur le banc et aucun Jamal Musiala. La solide première mi-temps du Bayern Munich s’est terminée sur une note décevante avec le but de Benfica et le penalty manqué de Robert Lewandowski. Le bon début de deuxième mi-temps qui a ouvert la voie à la victoire. L’attaque offensive grouillante du Bayern Munich.