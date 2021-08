Daily Schmankerl : la clause libératoire d’Erling Haaland pourrait augmenter ; Manchester United envisage deux milieux de terrain du Bayern Munich pour une fenêtre de rêve; Une liste de joueurs qui ont besoin d’un transfert ; et plus!

Avec la frénésie des nouvelles entourant le prétendu désir de Robert Lewandowski du Bayern Munich de quitter le club pour un nouveau défi qui a éclaté jeudi, beaucoup de gens commencent à se demander si cela offrirait aux Bavarois une opportunité de sécuriser l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Haaland, cependant, pourrait être un peu plus cher à obtenir qu’on ne le pensait à l’origine par Sport1. Si le phénomène norvégien atteint certaines étapes, sa clause libératoire pourrait s’élever à 90 millions d’euros – ce qui reste franchement une bonne affaire pour quiconque veut la payer :

Presque tous les meilleurs clubs veulent Haaland – mais le BVB ne l’abandonnera pas (encore). Malgré des rumeurs répétées, le Norvégien de 21 ans ne sera définitivement pas vendu cet été. Les patrons du BVB l’avaient déjà annoncé au joueur Papa Alf-Inge et au conseiller Mino Raiola lors d’une réunion à Dortmund en avril. Le fait est que la clause de sortie s’appliquera l’année prochaine. Du coup, malgré le contrat, l’attaquant peut aller jusqu’en 2024 pour une indemnité de transfert d’au moins 75 millions d’euros. Comme SPORT1 l’a appris, cette somme peut – en fonction du succès – monter jusqu’à 90 millions d’euros.

Si Lewandowski part réellement après cette saison (il n’y a aucun coup que le Bayern Munich le vend maintenant), s’attaquer à Haaland n’est pas seulement une évidence, mais un must. Quel que soit le deck PowerPoint que le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic doit mettre en place pour que cela se produise, il doit commencer maintenant. Si Lewandowski part vraiment, le Bayern Munich ne peut pas laisser Haaland quitter l’Allemagne.

Le Norvégien est certainement “la prochaine grande chose” dans le football mondial.

Et peut-être… juste peut-être… mes idées cinglées et mes théories sur les chapeaux en papier d’aluminium pourraient être valables.

Manchester United espère – souhaite – avoir la possibilité de signer à la fois Leon Goretzka et Corentin Tolisso :

Le point de vente espagnol Fichajes a rapporté qu’« il y a encore quelques touches à sceller » dans la liste actuelle de Solskjaer, et le club cherchera à y remédier « dans la dernière ligne droite » de la fenêtre actuelle. Le rapport suggérait que le départ possible de Paul Pogba « tôt ou tard » laisserait un vide, et Manchester United était peut-être déjà à la recherche de joueurs qui pourraient le remplacer. Pour le moment, les Diables rouges envisagent un transfert pour le Bayern Munich Corentin Tolisso, mais le rapport ajoute qu’il n’est “pas le seul” sur leur radar. Outre Tolisso, le club lorgne également son coéquipier Leon Goretzka.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, cependant, Manchester United n’a pas encore contacté Tolisso pour un déménagement :

Manchester United ne travaille actuellement pas pour recruter Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco cet été. Pas d’entretiens ni de contacts directs pour l’instant, idem pour Corentin Tolisso. #MUFC – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 août 2021

Le milieu de terrain robuste Thomas Delaney semble quitter le Borussia Dortmund pour Séville :

Le Bayern Munich sera de retour en Bundesliga ce dimanche, et contre Cologne, il cherchera à poursuivre sur la lancée de sa passionnante victoire 3-1 contre Dortmund qui lui a valu la DFL Supercup.

Cologne a commencé la saison avec une victoire dominante 3-1 contre le Hertha Berlin, et ne sera donc pas un adversaire facile. Les défenseurs du Bayern auront les mains pleines avec l’attaque rapide de Cologne, mais les Bavarois ne sont pas en reste non plus et viseraient à troubler l’opposition avec un pressing intense et une attaque implacable. Lewandowski en particulier se dressera pour porter sa forme de buteur d’élite dans ce match.

Oui, Nagelsmann nous a montré une partie de ce qu’il pourrait réserver aux fans cette saison lors de la victoire contre Dortmund, mais il n’en reste pas moins qu’il n’a pas encore remporté de match de Bundesliga avec le Bayern (je sais, l’équipe n’en a joué qu’un jeu, mais quand même), et ce sera maintenant le meilleur moment pour gagner.

C’est à peu près à l’époque de la fenêtre de transfert où chaque joueur qui a besoin de changer de décor commence à voir son nom jeté dans le moulin à rumeurs. Assez drôle, plusieurs des joueurs répertoriés par ESPN avaient une sorte de lien avec le Bayern Munich :

Manchester United : Jesse Lingard Manchester City : Bernardo Silva Liverpool : Xherdan Shaqiri (anciens élèves du Bayern Munich) Arsenal FC : Hector Bellerin (récemment lié au Bayern Munich) Chelsea FC : Callum Hudson-Odoi (toujours lié au Bayern Munich) Tottenham Hotspur : Harry Winks FC Barcelone : Philippe Coutinho (ancien joueur du Bayern Munich) Real Madrid : Luka Jovic (lié au Bayern Munich dans le passé) Atletico Madrid : Saul Niguez (récemment lié au Bayern Munich) Bayern Munich : Corentin Tolisso (joueur du Bayern Munich) Borussia Dortmund : Julian Brandt (anciennement lié au Bayern Munich) Paris Saint-Germain : Mauro Icardi Juventus : Paulo Dybala (anciennement lié au Bayern Munich) Inter Milan : Alexis Sanchez (anciennement lié au Bayern Munich)