Daily Schmankerl : La grandeur de Robert Lewandowski du Bayern Munich ; La Juventus a bâclé l’accord avec Erling Haaland; Dortmund envisage la perspective américaine; L’AC Milan et la Fiorentina veulent Luka Jovic du Real Madrid ; et plus!

Parfois, lorsque vous observez la grandeur sur une longue période de temps, elle commence à se normaliser alors qu’elle ne devrait vraiment pas.

Robert Lewandowski du Bayern Munich a été si bon, pendant si longtemps, que les fans en viennent presque à s’attendre à ce qu’il fasse des choses merveilleuses à maintes reprises.

De temps en temps, cependant, il est bon de prendre du recul et d’apprécier à quel point quelqu’un ou quelque chose est formidable.

Grâce au club, les fans peuvent faire exactement cela avec cette vidéo de Lewandowski :

Imaginez que vous êtes un grand club avec la prochaine grande chose du monde fermement à votre portée… et puis vous la laissez filer. Eh bien, alors vous seriez à la Juventus, qui a rechigné à signer la star du Borussia Dortmund Erling Haaland pour un maigre 2 millions d’euros, tandis que le Norvégien était un jeune joueur à Molde:

Courtisé par de grandes équipes européennes alors qu’il était à Molde (Ligue norvégienne), Erling Haaland avait finalement choisi de rejoindre le Red Bull Salzbourg pour une saison avant que le Borussia Dortmund ne fasse sauter sa clause libératoire, assortie de 20 millions d’euros. Cependant, la Juventus Turin aurait pu signer l’attaquant norvégien selon les propos de l’ancien directeur général des bianconero Giuseppe Marotta, désormais en poste à l’Inter Milan. « L’un de mes plus grands regrets est l’affaire Erling Haaland. À l’époque, j’étais le directeur général de la Juventus et nous avions la possibilité de le signer pour 2 millions d’euros en provenance de Molde… c’était très proche. Maintenant, il est impossible de voir Haaland en Serie A – il n’y a aucune chance pour les clubs italiens de le signer l’été prochain », a-t-il expliqué lors du festival Trento Sport (nord-est de l’Italie).

Une semaine sans Bayern Munich ? (Haleter!)

C’est bon, nous avons encore des bavardages sur les Bavarois à chialer. Tom Adams se joint à moi pour le podcast Weekend Warm-up et voici la liste des sujets à l’ordre du jour :

La ligue pour adultes de Tom la question brûlante de savoir s’il boit de la bière après le match. Une discussion sur la forme du Bayern Munich avant la pause. Les rumeurs de transfert sur Niklas Süle et Karim Adeyemi – et ce que nous pensons qui devrait arriver avec ces deux joueurs en ce qui concerne le Bayern Munich. L’engagement de Hansi Flick envers l’Allemagne. Une critique rapide et sans spoil de la préquelle des Sopranos, Les nombreux saints de Newark.

Le Borussia Dortmund pourrait envisager un autre espoir américain – le milieu de terrain des Seattle Sounders Reed Baker-Whiting. Le BVB devra repousser Liverpool et Manchester City pour débarquer le joueur de 16 ans :

BVB est constamment à la recherche de nouveaux talents. Avec Jude Bellingham et Giovanni Reyna, Dortmund compte déjà deux joyaux dans son équipe. Tous deux ont été nominés pour le trophée Kopa du meilleur joueur de l’année de moins de 21 ans. Reyna a quitté les États-Unis pour Dortmund en 2019. Les noirs et les jaunes vont bientôt s’aider à nouveau outre-mer. Selon le portail mlssoccer.com, Dortmund serait intéressé par Reed Baker-Whiting des Seattle Sounders. L’Américain de 16 ans a signé son premier contrat professionnel à Seattle en mai. Baker-Whiting a été utilisé quatre fois au cours de la saison MLS actuelle. Cependant, les Dortmunders ont apparemment une concurrence de grande classe. Le Liverpool FC et Manchester City ont également le milieu de terrain sur la liste, selon le rapport. Cependant, Baker-Whiting ne peut pas s’installer en Europe avant l’âge de 18 ans, car il n’a pas de passeport européen. En Christian Pulisic, qui a déménagé à Chelsea, BVB avait déjà eu de bonnes expériences avec un talent américain.

Le Bayern Munich a été lié au défenseur écossais Aaron Hickey pendant un certain temps avant que le jeune ne signe finalement avec Bologne. Il semble qu’Aston Villa s’en est pris au hockey l’été dernier :

Aston Villa a tenté de signer Aaron Hickey de Bologne pendant la fenêtre de transfert d’été, selon Corriere dello Sport (via Sport Witness). Hickey a rejoint Bologne en provenance des Hearts de la Premiership écossaise en septembre 2020 pour un montant de 1,5 million de livres sterling. L’équipe de Serie A a battu la concurrence des géants allemands du Bayern Munich pour obtenir la signature de l’arrière gauche. Hickey a commencé les sept matches de Serie A de Bologne jusqu’à présent cette saison, marquant deux fois (via WhoScored). Le directeur de Villa Dean Smith a actuellement Matt Targett et le vétéran polyvalent Ashley Young disponibles au poste d’arrière gauche. Le rapport indique qu’en été, les rivaux de Glasgow, le Celtic et les Rangers, ont « recherché » Hickey, 19 ans. Mais « Aston Villa s’est également manifesté », pour découvrir que Bologne le considérait comme « absolument non transférable ». Mais il dépassera bientôt l’équipe de milieu de tableau et sera prêt à devenir un club plus grand, générant sans aucun doute un bénéfice sain pour Bologne.

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, est convaincu qu’il peut faire de bonnes offres à Matthias Ginter et Denis Zakaria :

Max Eberl, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, est convaincu qu’il pourra bientôt présenter à Denis Zakaria et Matthias Ginter une offre adéquate pour prolonger leur contrat. Bild a révélé à l’homme de 48 ans que des offres concrètes pour Ginter et Zakaria pourraient être préparées dans un proche avenir. Eberl mise sur les revenus de la vente de billets : « Les stades se remplissent à nouveau actuellement. Si les choses continuent comme ça, le prochain objectif est de faire des offres sensées à tous les deux. « Le Borussia n’a pas encore fait d’offre à l’un ou l’autre des joueurs en raison d’un manque de ressources financières dû à la pandémie de corona. Avec Zakaria en particulier, Eberl est optimiste sur le fait qu’il peut lui offrir de bonnes perspectives : « Il va de mieux en mieux. Lui et Adi Hütter se connaissent depuis Berne, nous pouvons lui montrer une très bonne perspective. La situation s’annonce un peu plus difficile avec l’expérimenté champion du monde Ginter : « S’il veut rejouer pour le championnat, alors je ne peux pas le lui promettre ici. Mais il est clair que c’est d’une importance capitale pour nous. Les contrats des deux prestataires expirent l’été prochain. Zakaria et Ginter pourraient alors quitter le club gratuitement.

Le saut de Luka Jovic au Real Madrid s’est avéré être une étude de cas pour « trop, trop tôt » et il semble maintenant que le club pourrait être prêt à le laisser passer à autre chose. La Fiorentina et l’AC Milan seraient intéressés par l’ancien joueur de l’Eintracht Frankfurt :

L’attaquant serbe, propriété du Real Madrid, pourrait quitter le club l’été prochain. Deux clubs italiens sont les mieux placés pour clôturer l’incorporation de Luka Jovic. Après s’être illustré notamment au cours des saisons où il a défendu l’équipe de l’Eintracht Francfort, où il a inscrit une quarantaine de buts en 93 matchs, Luka Jovic est revenu dans la capitale espagnole pour se tailler une place dans le onze du Real Madrid. Cependant, comme l’indiquent nos confrères de Diario As, le retour de Luka Jovic a coïncidé avec le meilleur moment de Karim Benzema au Real Madrid. L’attaquant français se présente comme l’un des principaux candidats au Ballon d’Or, et Luka Jovic vit cette croissance du Français dans sa propre chair. Si déjà Luka Jovic a peu montré au Real Madrid, où il a inscrit deux buts en près de 40 matchs, le grand moment de forme de Benzema ne l’aide pas à continuer à rajouter des minutes avec le bouclier du Real Madrid. Pour cette raison, deux clubs italiens suivent la situation de l’attaquant serbe. -AC Milan : L’AC Milan serait très intéressé par l’arrivée de Luka Jovic. Le club rossonero vise à remporter le championnat national italien et l’arrivée de Jovic augmenterait ses chances. -Fiorentina : Les rumeurs sur Dusan Vlahovic n’arrêtent pas de survoler le club de Florence. Par conséquent, Luka Jovic serait le remplaçant parfait de Vlahovic, les Italiens envisagent de remplacer l’attaquant serbe par son compatriote.

L’Allemagne a réussi à remporter une victoire contre une équipe roumaine extrêmement bien entraînée dans ce qui devient le premier match problématique du court mandat de Hansi Flick. Commençant avec cinq joueurs du Bayern Munich dans l’alignement, les Allemands ont chuté tôt sur un but de Ianis Hagi et ont eu du mal à imposer leur autorité sur le jeu. Alors que Serge Gnabry et Thomas Muller ont finalement retenu les trois points, des questions seront posées sur la nature de la performance.

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Comment Hansi Flick s’est complètement trompé sur sa composition et sa tactique. Donner crédit à la Roumanie pour une solide performance à l’arrière. Pourquoi Timo Werner et Marco Reus ne devraient plus partir pour l’Allemagne – du moins dans le rôle qu’ils ont actuellement. Le problème avec les arrières allemands en ce moment. Une belle propagande de Thomas Muller, que nous aimons toujours entendre. Quelques expériences que Hansi Flick doit faire dans les prochains jeux.

Chez BFW, nous sommes toujours fans de « vidéos hype » que les joueurs rassemblent avec leur « personne ». Le #StepOverKing Michael Cuisance est devenu connu pour ces derniers. Maintenant, il semble que Marc Roca saute dans ce train :

S’il commence à blesser ses coéquipiers à l’entraînement, nous devrons peut-être continuer sur ces vidéos.