Daily Schmankerl: la Juventus lorgne Corentin Tolisso du Bayern Munich; Le FC Barcelone veut Christian Pulisic ; Karim Adeyemi visite le PSG ; Le Real Madrid va vendre Luka Jovic à l’AC Milan ?; et plus!

La Juventus se lance dans le mix pour signer Corentin Tolisso :

La Juventus évaluerait la possibilité de recruter le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso l’été prochain. Le joueur de 27 ans est entré dans la dernière année de son contrat à l’Allianz Arena, les Bianconeri étant censément en tête de la course pour s’assurer ses services. Tolisso n’a pas répondu aux attentes du Bayern depuis qu’il a rejoint le club lyonnais en 2017. La carrière du milieu de terrain français en Bundesliga a été marquée par de fréquents revers de blessure et des performances à l’envers. Les Allemands hésitant à lui proposer un nouveau contrat, il deviendra joueur autonome à la fin de la saison.

La Juventus pourrait être un point d’atterrissage décent pour le Français, mais il semble encore y avoir trop de milieux de terrain déjà sur la liste. Avec la façon dont ses dernières années se sont déroulées (blessures, joueur de banc), Tolisso pourrait envisager un mouvement où il serait plus certain que le temps de jeu soit constant.

La star du Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi, serait sur le point de conclure un accord avec le Borussia Dortmund, mais l’international allemand a fait vibrer les observateurs lorsque nous avons fait un voyage à Paris et a été aperçu en train de regarder le Paris Saint-Germain jouer au Parc des Princes :

« Il était en partie là-bas en privé avec des amis, mais il a également regardé la victoire 2-0 du PSG contre Monaco dans le stade », explique l’expert de Sky Transfer Marc Behrenbeck et poursuit: « Il voulait juste avoir une idée de la ville, du club et de la stade. » Le transfert d’Adeyemi est-il en danger ? Probablement pas, car selon Sky Info il n’y a pas eu de négociations entre le PSG et Adeyemi dans ce contexte. Au lieu de cela, le joueur de 19 ans veut passer au vainqueur en titre de la Coupe DFB et, selon Sky Info, il existe également un accord fondamental entre les deux parties.

Il semble vraiment qu’Adeyemi se dirige vers le Borussia Dortmund, mais c’était un sacré hareng.

Kingsley Coman a été sélectionné dans l’équipe de la semaine de Bundesliga de WhoScored :

Après beaucoup d’exaspérations de la part de l’UEFA, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions est enfin terminé et le Bayern Munich affrontera définitivement le RB Salzbourg au prochain tour. Ce tirage au sort a été plutôt mouvementé et a suscité des tonnes de controverses – au début, le Bayern a attiré l’Atletico Madrid après tout. Quoi qu’il en soit, nous devions simplement discuter de tout cela dans une émission de réaction immédiate. Amusez-vous.

Voici nos points de discussion du tirage au sort :

INNN se débat en essayant de comprendre ce qu’est Salzbourg et comment ils pourraient s’empiler. Schnitzel explique certains des joueurs importants du club autrichien et comment ils se sont comportés cette saison. Un débat sur la cible du Bayern Karim Adeyemi – est-il vraiment bon, ou juste exagéré ? Soulagement que nous n’ayons pas à affronter l’Atletico Madrid. Clown de l’UEFA pour leur tirage raté. Un examen du reste des matches des huitièmes de finale, y compris nos choix pour qui passera et pourquoi. INNN et Schnitzel ne sont pas d’accord sur leurs favoris pour la Ligue des champions. Nous passons à un aperçu du match contre Stuttgart, où INNN et Schnitzel ne sont pas du tout d’accord sur la tactique de Nagelsmann. Sérieusement, si vous voulez les deux côtés de l’argument, écoutez ce pod.

Le FC Barcelone pourrait chercher à faire venir l’attaquant du Chelsea FC et star de l’USMNT Christian Pulisic :

Selon le Mundo Deportivo espagnol, les Catalans caressent l’engagement de Christian Pulisic. En conséquence, l’Américain fait partie d’une large offensive de transfert des Blaugrana. Le joueur de 23 ans ne devrait pas non plus être opposé à un changement. En raison de la grande concurrence au Chelsea FC autour de Kai Havertz, Hakim Ziyech, Mason Mount et Callum Hudson-Odoi, Pulisic a du mal avec les bleus. Après sa blessure à la cheville, le joueur offensif n’était dans la formation de départ que deux fois en six matchs et a dû mijoter sur le banc pendant plus de 90 minutes lors du dernier match contre Leeds United. Les Catalans auraient contacté Pulisic et essaieraient apparemment d’amener l’ancien joueur du BVB à Barcelone en hiver. Sur un total de 87 matchs pour Chelsea, Pulisic a marqué 19 buts et en a préparé 15 autres.

Pulisic devra vraiment réfléchir à sa prochaine destination. Le Pennsylvanien est trop talentueux pour risquer de se diriger vers une autre équipe où il sera coincé dans une impasse.

L’ancienne star de l’Eintracht Frankfurt et actuel joueur du Real Madrid Luka Jovic pourrait se diriger vers l’AC Milan :

Luka Jovic est tout sauf incontesté au Real Madrid. Souvent, l’ex-professionnel de Francfort mijote sur le banc. Son plus grand concurrent à l’avant, Karim Benzema, est tout simplement trop fort et constant. Même si Jovic est utilisé de temps en temps, on ne sait pas s’il restera avec le Real. Maintenant, il pourrait y avoir un autre transfert entre les Espagnols et l’AC Milan. Comme le rapporte calciomercato.com, les Milanais ont probablement eu un œil sur le Serbe de 23 ans. Il y a un an, il aurait été sur le point de déménager dans la ville de la mode. Les négociations n’auraient pas encore eu lieu. Jovic pourrait devenir particulièrement intéressant pour le club de Serie A si le prix n’est pas trop élevé. Jovic serait alors le troisième changement entre les deux clubs ces dernières années. Theo Hernandez est arrivé à l’AC en provenance des champions du record d’Espagne en 2019. Plus tôt cette saison, Brahim Diaz a été prêté aux Rossoneri par le Real pour deux ans.

Jovic est encore un autre jeune joueur, qui vient de choisir un mauvais moment – ​​et un mauvais club – pour y aller. Espérons que le talentueux attaquant pourra trouver un endroit où il passera plus de temps sur le terrain que sur le banc.