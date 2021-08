Daily Schmankerl: la Juventus lorgne Corentin Tolisso du Bayern Munich; Le PSG fera un dernier effort pour Erling Haaland ?; Un Français trop cher pour le Bayern Munich ; et plus!

Sur la base d’un rapport de la Gazzetta Dello Sport, Forza Italian Football a écrit une histoire détaillant que la Juventus pourrait s’intéresser au milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso si Weston McKennie passe à autre chose. Avec la date limite qui approche à grands pas, il semble que beaucoup de dominos devraient tomber pour que tout cela se produise :

La Juventus a commencé à dresser une liste de joueurs à poursuivre si le milieu de terrain américain Weston McKennie quitte le club cet été. McKennie pourrait quitter la Serie A et a été lié à plusieurs clubs de Premier League et serait désireux de quitter la Juventus si une offre était faite. Il est moins intéressé par West Ham United et Aston Villa, mais est intrigué par un déménagement à Tottenham Hotspur S’il partait, La Gazzetta dello Sport rapporte que Corentin Tolisso du Bayern Munich est une option sérieuse. Le Français a été lié à divers clubs tels que Manchester United au cours de l’été.

Les situations de transfert fluides entre le Bayern Munich et Marcel Sabitzer et les Bavarois et Jonas Hofmann rendent difficile de comprendre ce qui se passera avec Tolisso – et à quel point le Bayern Munich serait susceptible de le laisser partir.

Si Tolisso restait, il serait presque garanti qu’il quitte le club en transfert gratuit l’été prochain.

Alors que Kylian Mbappe serait en pourparlers pour un transfert au Real Madrid, le Paris Saint-Germain se demande – prétendument – ​​s’il doit ou non ouvrir son vaste coffre-fort pour faire une offre à la star du Borussia Dortmund Erling Haaland :

Pour le moment, il n’y a AUCUNE négociation entre Team Haaland et le PSG. Mon point de vue a toujours été que seule une “offre fantastique” peut l’éloigner de Dortmund cet été Mbappe au Real Madrid pourrait changer la donne Mais Dortmund est clair : il restera https://t.co/CCaPlktvHS – Jan Aage Fjortoft ️‍ (@JanAageFjortoft) 27 août 2021

Les nouvelles concernant le Bayern Munich ne manquaient pas cette semaine, le club ayant eu une semaine active dans les médias.

Qu’il s’agisse de la prolongation du contrat de Joshua Kimmich, de l’actualité des transferts en cours, de deux matchs et de la Ligue des champions, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en attente :

Ce que l’accord de Kimmich signifie aller de l’avant. La performance du Bayern Munich contre le FC Köln et le Bremer SV. Les dernières nouvelles sur Marcel Sabitzer et Jonas Hofmann. Les juteux matchs de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich aurait été intéressé par l’ailier/milieu offensif du Stade Brest 29 Romain Faivre, mais le prix demandé de 15 millions d’euros était tout simplement trop élevé :

Comme indiqué ailleurs, le Bayern a en effet Romain Faivre sur son radar. Cependant, avec des frais de plus de 15 millions d’euros, un accord pour l’amener à Munich est peu probable car c’est trop cher pour FCB [Podcast Meine Bayern-Woche, @Plettigoal] pic.twitter.com/o77gUieC8T – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 août 2021

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Angelo Stiller, a été convoqué par l’équipe allemande des moins de 21 ans :

Après avoir battu le FC Köln et le Bremer SV, le Bayern Munich s’est lancé ce week-end en Bundesliga avec le Hertha Berlin.

Les Bavarois accueilleront Die Alte Dame et devraient reposer certains joueurs clés. Robert Lewandowski et Leon Goretzka n’ont même pas fait le déplacement à Brême pour le match DFB-Pokal (et c’est probablement une bonne chose qu’ils aient été retenus compte tenu du score final de 12-0), ce qui pourrait être dangereux pour le Hertha Berlin.

Imaginez-vous face à Robert Lewandowski avec des jambes fraîches ?

Aïe.

Les choses pourraient devenir difficiles pour le Hertha Berlin. Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un rapide coup d’œil à la forme récente des deux côtés. Une estimation de la composition de Julian Nagelsmann pour le match. Un pronostic sur le jeu.

Julian Nagelsmann et Robert Lewandowski se sont amusés sur le campus :