Daily Schmankerl : la Juventus rejoint le Bayern Munich, le Borussia Dortmund à la poursuite de Timo Werner de Chelsea ; Joshua Zirkzee a “annulé” Everton; Kai Havertz, Hakim Ziyech hors de forme ?; Robin Gosens est absent plus longtemps; et plus!

La Juventus serait en compétition avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund dans une course pour décrocher l’attaquant de Chelsea Timo Werner :

La Juventus serait intéressée par la signature de l’attaquant du Chelsea FC Timo Werner, qui est également une cible pour le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Selon un rapport du média espagnol Fichajes, Timo Werner reste un joueur très recherché sur le marché des transferts malgré ses difficultés à performer régulièrement pour Chelsea. L’attaquant allemand est le sujet d’intérêt de la Juventus, qui a rejoint le Bayern Munich et le Borussia Dortmund dans sa poursuite.

Werner, bien sûr, a marqué lors de la victoire de Chelsea 3-1 sur Southampton.

Le prêter une certaine crédibilité au rapport ci-dessus, Sport1 a sonné en disant que Werner pourrait pousser Chelsea dans un scénario « jouez-moi ou vendez-moi » d’ici la fenêtre de transfert d’hiver :

Timo Werner fait apparemment face à un ultimatum. C’est du moins ce que rapporte le Telegraph anglais. L’international allemand ne veut plus regarder sa situation à Chelsea plus longtemps. Selon le rapport, Werner vise un changement s’il n’est pas en mesure de jouer dans le onze de départ dans les semaines à venir. S’il y avait un mouvement, un retour en Bundesliga serait l’option la plus probable. Surtout si Robert Lewandowski quitte le FC Bayern ou Erling Haaland Borussia Dortmund en fin de saison. Werner n’a jamais vraiment pu décoller à Londres après avoir quitté le RB Leipzig 2020 et n’est au mieux qu’un deuxième choix depuis que Chelsea a signé Romelu Lukaku cet été.

Le Bayern Munich semble imparable et a remporté une nouvelle victoire déséquilibrée contre les champions ukrainiens du Dynamo Kiev en Ligue des champions. Nagelsmann a fait tous les bons choix jusqu’à présent, et cette équipe a l’air vraiment formidable et est certainement un prétendant aux triples. Oui, le nouvel entraîneur n’a pas encore été testé par une opposition d’élite, mais les premiers signes sont très prometteurs.

Le Bayern affrontera ensuite l’Eintracht Francfort à domicile, et nous pouvons nous attendre à une victoire d’une équipe qui semble surpuissante en ce moment.

Et sur cette note, nous avons eu pas mal de choses à discuter sur ce pod, la plupart étant plutôt positives (halètement !). Voici quelques-uns des sujets que nous avons abordés :

La forme incroyable de Niklas Süle et le fiasco de WhatsApp (encore). La superbe forme récente du Bayern. Le manque d’action de Sabitzer en première équipe et ce que cela signifie pour lui d’aller de l’avant. Plus de plaisanteries de Bouna Sarr. La situation du contrat de Coman et s’il reste ou part. La calomnie de Michael Cuisance. Cobra Kai, Game of Thrones et d’autres trucs.

Le drame à Chelsea ne s’arrête pas avec Timo Werner. Il semble que Kai Havertz et Hakim Ziyech soient… hors de forme ?

Ouais. Voici le mot :

Hakim Ziyech a peut-être perdu confiance en lui après avoir raté la victoire 3-1 de Chelsea sur Southampton, selon l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel. Trevoh Chalobah, Timo Werner et Ben Chilwell ont marqué pour les hôtes, qui ont rebondi après la défaite du week-end dernier contre Manchester City. Ziyech était un remplaçant inutilisé. Tuchel a justifié sa décision de laisser l’international marocain et Kai Havertz hors du match de samedi à Stamford Bridge. “Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour que les joueurs soient au meilleur de leur forme, mais à un moment donné, après beaucoup d’occasions, nous devons admettre que Kai et Hakim ne sont pas dans leur meilleure forme”, a déclaré l’entraîneur allemand. Football à Londres. «Ce n’est peut-être même pas de leur faute, c’est comme ça en ce moment. Ils luttent en ce moment pour être décisifs. Mais nous avons eu une période après la pré-saison où Kai et Hakim ont été très décisifs pour nous. Hakim a été un joueur clé tout au long de notre préparation et lors de son premier match contre Villarreal en Super Coupe, Kai a également délivré la passe décisive pour le but de Hakim. Ils ont peut-être perdu un peu de foi, de confiance, peu importe. Nous n’arrêterons pas d’essayer de les booster. Personne n’est en colère contre eux et personne n’a de grandes inquiétudes, mais nous devons faire attention à la forme réelle. »

Le joueur du Bayern Munich, Joshua Zirkzee, a récemment rappelé comment il avait « annulé » un éventuel transfert à Everton :

L’attaquant du Bayern Munich Joshua Zirkzee a révélé qu’il avait “annulé” un transfert potentiel à Everton lorsque le Bayern Munich est venu l’appeler. C’est une situation dont il a déjà parlé dans le passé, et il l’a encore fait dans une interview avec Het Nieuwsblad. “J’ai terminé la saison à Feyenoord et j’ai examiné les possibilités”, a-t-il déclaré. Ronald Koeman était l’entraîneur d’Everton à l’époque, donc en tant que Néerlandais, je pensais que j’y attirerais plus d’attention. Cependant, j’ai annulé Everton moi-même. Le Bayern est également venu me repérer, mais à ce moment-là, j’ai joué deux matchs de moindre importance. Je me suis alors dit : invitez-moi à une formation test, et je vous en convainrai. C’est comme ça que ça s’est passé.

Cette histoire contenait un peu plus d’informations sur ce que nous avions précédemment entendu à propos de la poursuite initiale de Zirkzee par Everton. Everton, bien sûr, est revenu en appelant Zirkzee des années plus tard, mais n’a pas pu conclure un accord pour le Néerlandais. Zirkzee est désormais prêté à Anderlecht.

La blessure de la star de l’Atalanta et de l’international allemand Robin Gosens pourrait être pire qu’on ne le pensait :

Robin Gosens ne jouera apparemment pas un autre match international pour l’équipe nationale allemande cette année. Comme le rapportent unanimement les médias italiens, le joueur de flanc s’est déchiré un tendon à la cuisse lors de la rencontre avec les Young Boys de Berne (1-0). Le temps d’arrêt peut donc s’étendre jusqu’à deux mois. Initialement, l’entraîneur Gian Piero Gasperini supposait que le joueur de 27 ans serait à nouveau disponible après la prochaine pause internationale. Au lieu de cela, le diagnostic inesthétique a été fait. Les matches internationaux de la DFB en novembre contre le Liechtenstein (11 novembre) et l’Arménie (14 novembre) risquent d’arriver trop tôt pour Gosens.

Le Bayern Munich affrontera l’Eintracht Frankfurt en Bundesliga ce week-end et les Bavarois chercheront à rester chauds.

Le Bayern Munich est sur une course incroyable où tout ce que Julian Nagelsmann a touché se transforme en or. Die Roten peut-il continuer? Je parierais pour dire qu’ils le peuvent.

Voici ce que nous avons en préparation pour l’épisode:

Un rapide coup d’œil à qui est sorti pour le Bayern Munich. La séquence de nuls folles dans laquelle l’Eintracht Frankfurt est mêlé. How Die Adler est moins talentueux que ces dernières saisons. Une appréciation de Filip Kostic. Qui pourrait commencer pour le Bayern Munich. Un pronostic sur le match.

