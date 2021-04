Daily Schmankerl: la liste de souhaits de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich révélée; Jerome Boateng et Luka Jovic à l’Inter Milan ?; La Juventus veut Robert Lewandowski; et plus!

Le nouveau patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déjà déclaré qu’il ne chercherait probablement pas à amener des membres de son effectif actuel du RB Leipzig avec lui en Bavière, mais l’entraîneur a quelques joueurs qu’il aimerait voir sur Säbener Straße la saison prochaine – dont un joueur Die Roten Bullen:

Cependant, Nagelsmann n’est pas tout à fait terminé avec un seul ajout. Le joueur de 34 ans aimerait également voir Nordi Mukiele de RB Leipzig et Myron Boadu d’AZ Alkmaar en Bavière:

Selon Fijaches, Nagelsmann souhaite également amener Nordi Mukiele avec lui du RB Leipzig. Le Français est capable de jouer à travers la défense, mais il est plus à l’aise à l’arrière. Il est considéré comme le meilleur remplaçant du départ de David Alaba.

Verdict: Je suis très sceptique quant à ce rapport de Fijaches pour être honnête.

Jeudi, nous avons vu les rumeurs selon lesquelles Chelsea et Manchester United faisaient partie des clubs de premier plan à avoir pris contact avec l’agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi.

Apparemment, la Juventus était également dans le mix:

L’avenir de Robert Lewandowski serait moins que concret avec le Bayern Munich, et il pourrait même y avoir une sortie sur les cartes dans la fenêtre à venir. Telle est la théorie selon Sky Sports (via Fichajes), qui pense que l’attaquant est devenu frustré par la dispute entre le manager Hansi Flick et le réalisateur Hasan Salihamidzic.

TuttoJuve ajoute que la Juventus fera partie du peloton de chasse pour sa signature et pourrait bien vouloir faire venir le joueur de 32 ans pour remplacer Cristiano Ronaldo, qui, selon la rumeur, intéresserait également les clubs.