Daily Schmankerl : la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, à la recherche d’un nouveau défi ? Marco Rose a dit de planifier avec Erling Haaland; Le Real Madrid regarde Mo Salah ; Tanner Tessmann au Venezia FC ; et plus!

Marc Behrenbeck de Sky Germany a examiné les récentes rumeurs concernant la star du Bayern Munich Robert Lewandowski et Behrenbeck pense que le Hitman polonais pourrait être à la recherche d’un nouveau défi :

« C’est un joueur spécial, mais il sait qu’il ne rajeunit pas. Il a 32 ans et a un contrat de deux ans supplémentaires, et ce serait la dernière chance de terminer un grand déménagement dans un autre club. C’est pourquoi il essaie, avec son agent, de faire bouger les choses.

« Son agent Pini Zahavi a parlé à tous les grands clubs de Premier League, mais le Bayern sait qu’ils ont peut-être le meilleur attaquant du monde, donc ils ont besoin de lui et ne le laisseront pas partir. Il a été élu meilleur joueur du monde cette saison et je le suis ici depuis plusieurs années ici en Allemagne.

“Il pense qu’un déménagement à l’étranger dans une autre ligue, peut-être la Premier League ou l’Espagne, serait la prochaine étape. Mais nous savons aussi que le Bayern ne voudra pas le laisser partir. Je ne le vois pas vraiment partir. Lewandowski a rêvé de déménager au Real Madrid – cela a toujours été son grand rêve – mais d’un autre côté, nous connaissons l’intérêt de Chelsea et de Manchester City.

«Nous avons eu une interview exclusive avec Julian Nagelsmann mercredi et il a déclaré qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles Robert Lewandowski aurait quitté le Bayern Munich depuis qu’il a rejoint le club, mais nous savons également que le joueur réfléchit à un transfert. La raison la plus importante est qu’il pense que son histoire est terminée ici à Munich après avoir gagné tout ce qu’il y a à gagner ici.

Lewandowski a été lié à des clubs comme le Real Madrid et Manchester City, mais il semble difficile de croire qu’il existe même une faible possibilité que les Bavarois renvoient le Hitman polonais cet été … ou même l’été prochain.

Les dernières nouvelles à ce sujet indiquent cependant que Zahavi devrait rencontrer le Bayern Munich pour discuter d’une prolongation :

Il n’y a peut-être pas de duo plus emblématique qu’Arjen Robben et Franck Ribery :

Philipp Lahm a également posté ce message élégant sur les réseaux sociaux :

Es war mir eine Ehre, lieber @ArjenRobben. Zusammen haben wir viele Erfolge beim @FCBayern gefeiert. Donc ein starkes bayrisch-niederländisches Flügel-Duo wird es so schnell nicht mehr wieder geben. ⚽️ Ich wünsche dir und deiner Familie eine schöne Zeit nach der Karriere. pic.twitter.com/tVX4GxrjEJ

Le nouveau patron du Borussia Dortmund, Marco Rose, a été invité à planifier avec Erling Haaland dans le cadre de sa formation malgré les rumeurs liant la star norvégienne à Chelsea et au Real Madrid :

Le Real Madrid a apparemment ajouté Mo Salah de Liverpool à la liste des joueurs (qui comprend apparemment également Lewandowski et Haaland) qu’il poursuivrait s’il ne pouvait pas débarquer Kylian Mbappe :

Les géants de la Liga sont impatients d’avoir un autre attaquant dans leurs livres et pourraient lancer un raid sur Liverpool si un vainqueur de la Coupe du monde ne peut pas être attiré loin du Paris Saint-Germain.

Sasa Kalajdzic du VfB Stuttgart était l’une des stars de la Bundesliga la saison dernière et le joueur de 24 ans pourrait encore être vendu cet été :

Sasa Kalajdzic rejoint la préparation du VfB Stuttgart pour la saison samedi. La question de savoir s’il restera ou non au VfB n’a pas encore été résolue. Une chose est sûre : il n’y a qu’un nombre limité de personnes dans le pays et à l’étranger qui pourraient gérer le transfert d’au moins 25 millions d’euros pour l’Autrichien de 24 ans. Le directeur sportif Sven Mislintat ne veut pas fixer de date limite à laquelle la passionnante question K devrait être clarifiée. “De toute façon, une date limite ne sert à rien, alors quelqu’un fait une offre intéressante et vous avez l’air mauvais.”