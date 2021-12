Daily Schmankerl : l’ancien du Bayern Munich Philippe Coutinho manque de temps au FC Barcelone ; La poursuite de Federico Chiesa par Chelsea s’intensifie; Ivan Perisic en mouvement ? ; Ralf Rangnick de Manchester United envisage plus de talents RB Leipzig; et plus!

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho pourrait manquer de temps au FC Barcelone. Le titulaire brésilien aurait un mois pour montrer à Xavi qu’il peut jouer :

Selon Diario Sport, Philippe Coutinho a un mois pour persuader Xavi de rejoindre son équipe de Barcelone. Lors de la défaite 3-1 des Blaugrana contre Villarreal à La Ceramica samedi soir, le Brésilien a gagné et a marqué un penalty, jouant avec une confiance et une conviction que nous n’avons pas vues de lui depuis longtemps. Coutinho a déménagé à Barcelone en provenance de Liverpool en janvier 2018, mais a eu du mal à reproduire la forme qui lui a valu son gros coup d’argent en premier lieu. Cependant, le retour de Xavi au Camp Nou marque le début d’une nouvelle ère et Coutinho a semblé être de bonne humeur ce week-end. Vers la fin du match, il a même tenté un coup de pied aérien plein de flair qui a failli atterrir.

Testez-vous et voyez comment les joueurs ont fait :

Le Chelsea FC serait prêt à bondir sur la star de la Juventus Federico Chiesa :

Le champion d’Europe du Chelsea FC Federico Chiesa (24 ans) s’emparera-t-il de la Juventus Turin ? L’intérêt des « Bleus » n’est pas nouveau, mais voilà que l’international italien alimente apparemment lui-même les rumeurs de transfert. Chiesa suit désormais les comptes de réseaux sociaux du Chelsea FC ainsi que certains joueurs du club de l’entraîneur Thomas Tuchel, dont Kai Havertz, Christian Pulisic, N’Golo Kante, Mateo Kovacic et Saul Niguez. Certains médias prennent cela comme le signe d’un changement possible. Selon des informations en Italie, Chelsea est prêt à payer jusqu’à 100 millions d’euros pour Chiesa. L’ailier, qui a contribué de manière significative à la victoire des Italiens avec des performances exceptionnelles aux Championnats d’Europe, est prêté par la Fiorentina à la Juve jusqu’à la fin de la saison. Cependant, il existe une obligation d’achat de 40 millions d’euros si certains objectifs sportifs sont atteints : Turin doit atteindre au moins la quatrième place du championnat et Chiesa soit marquer dix buts et dix passes décisives, soit terminer 60 % de tous les matches en au moins 30 minutes.

La Juventus, bien sûr, peut atténuer toutes ces inquiétudes en inversant sa saison. Si le club italien ne peut pas le faire, Chelsea, le Bayern Munich et une foule d’autres pourraient être sur le point de jeter des tas d’argent à Chiesa.

Les discussions sur le retour d’Ivan Perisic de l’Inter Milan en Bundesliga s’intensifient, mais la réalité est qu’il n’y aura peut-être pas de marché pour lui. Tottenham Hotspur est également une option potentielle :

Ivan Perisic revient-il en Bundesliga ? La Gazzetta dello Sport avait récemment signalé que le joueur de 32 ans pensait à un engagement renouvelé en Allemagne, où il a joué pour le Borussia Dortmund (2011-2012), le VfL Wolfsburg (2013 à 2015) et le Bayern (2019-20). Selon les informations de SPORT1, il n’y a rien à redire sur les rumeurs. Le contrat du Croate avec l’Inter Milan expire cet été et une éventuelle prolongation est en cours. Perisic peut également imaginer aller à Tottenham, où il jouerait sous la direction de son ancien entraîneur Antonio Conte.

Alors que Perisic vieillit un peu, je ne serais pas opposé à ce que le Bayern Munich le ramène si le prix global est correct.

Alors qu’une autre année mouvementée dans le football touche à sa fin, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se préparent à nouveau pour un match qui est sans aucun doute le plus important du football allemand. Les gens peuvent ne pas aimer le nom Der Klassiker parce que, techniquement, ce jeu n’est pas un derby classique – mais vous ne pouvez pas nier que le match a une histoire suffisamment convaincante pour être sa propre chose à ce stade. Il n’y a jamais eu de match entre le Bayern et le BVB qui soit considéré comme à faible enjeu, ce qui est bien pour les fans car les choses ne deviennent jamais ennuyeuses.

Voici nos points de discussion avant le match :

La situation des jeux fantômes en Allemagne et les rapports selon lesquels le Klassiker pourrait se retrouver avec une capacité limitée. Absents clés pour le Bayern Munich et le BVB, en particulier la situation avec Joshua Kimmich. Le retour d’Erling Haaland, et les problèmes qu’il pourrait causer à la défense du Bayern. Les problèmes du Bayern avec le milieu de terrain pour ce match, y compris les informations selon lesquelles Goretzka ET Kimmich pourraient être absents – qui les remplace et de quoi devons-nous nous inquiéter ? Pourquoi le gegenpressing est la kryptonite du Bayern et comment le BVB pourrait exploiter cette faiblesse. Comment Dortmund s’est comporté cette saison, y compris la performance décevante de Marco Rose (surtout en Europe). Une prédiction de score final pour le match.

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, est vraiment intrigué par le talent de RB Leipzig, dont Christopher Nkunku et Amadou Haidara :

Dans une excellente nouvelle, la star de l’Inter Milan Christian Eriksen est de retour à l’entraînement individuel :

Christian Eriksen a commencé à s’entraîner sur le terrain d’entraînement de son club de jeunes au Danemark après sa rééducation après avoir subi un arrêt cardiaque à l’Euro 2020, a déclaré jeudi un porte-parole du club. Eriksen, 29 ans, n’a plus joué depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque alors qu’il courait près de la ligne de touche gauche lors du match d’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 contre la Finlande en juin et a reçu un traitement salvateur sur le terrain. « C’est naturel pour lui puisqu’il a joué ici dans sa jeunesse et qu’il habite au coin de la rue. Nous sommes très heureux de pouvoir lui fournir des installations de formation », a-t-il déclaré.