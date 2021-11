James Rodriguez n’a peut-être pas été au Bayern Munich depuis si longtemps, mais il a certainement eu des ennuis.

Nous avons vu les détails du scandale des « Miami Nights » émerger, mais cela s’est rapidement transformé en une publicité de midi à l’époque des années 80 : « Mais attendez… IL Y A PLUS ! »

Apparemment, Rodriguez a joué un rôle principal dans les hijinks :

Des détails sont apparus sur le groupe du Bayern Munich – dirigé par James Rodriguez – qui a ouvertement défié le nouveau manager Niko Kovac en 2018 après avoir succédé aux géants allemands. Bild ajoute que la nuit même, la « bête de fête » de Rodriguez est apparue au premier plan et que le meneur de jeu a également filmé les bouffonneries de la nuit et les a partagées sur le groupe « Miami Nights ».

Je dois dire… quel mal de tête ce type était.

Un jour, le Bayern Munich veut le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic, le lendemain non. Les dernières nouvelles, cependant, indiquent que les Bavarois sont au moins en train de donner un coup de pied aux pneus du joueur de 29 ans :

Le Bayern Munich aurait rejoint la liste des clubs intéressés par le transfert gratuit du milieu de terrain de l’Inter Brozovic l’été prochain. Cela selon le diffuseur italien Sky Sport Italia, qui rapporte que les géants allemands envisagent de déménager pour le joueur de 29 ans à l’expiration de son contrat s’il ne convient pas d’une prolongation avec les Nerazzurri.

Avec le Bayern Munich en pause cette semaine, vous vous attendriez à ce qu’il y ait très peu de sujets à discuter pour un podcast de fans du Bayern, mais vous vous trompez ! Il s’avère que ce club n’est jamais vraiment exempt de controverse, et nous, ici à BPW, sommes obligés d’en discuter.

Dans cet épisode, Samrin et Ineednoname discutent :

Comment le Bayern Munich devrait gérer son quintette de joueurs non vaccinés, dont Joshua Kimmich. Les conséquences de permettre aux joueurs de l’équipe de rester sans vaccin, notamment en ce qui concerne l’isolement obligatoire et la Ligue des champions. Si Hansi Flick devait continuer à appeler des joueurs non vaccinés pour l’Allemagne. Pourquoi le Bayern a autant de stars non vaccinées est une terrible RP. La dynamique de l’équipe entourant la décision du vaccin, et pourquoi il n’est pas vraiment facile pour Nagelsmann ou les patrons du Bayern de convaincre Kimmich and co. se faire vacciner. Passons à l’Allemagne : quelles sont les chances de Flick à la Coupe du monde ? Sujets de préoccupation avant Qatar 2022. Jonas Hofmann est-il la réponse à l’arrière droit pour l’Allemagne ? Dernier sujet – Kingsley Coman jouant à l’aile droite pour la France, et ce que cela pourrait signifier pour le Bayern. Le débat Pavard vs Coman, lancé par vous savez qui. Envelopper la cosse avec quelques divagations.

Il semble que l’Inter Milan cherche à nouveau à faire venir l’ailier de l’Eintracht Francfort Filip Kostic :

L’Inter Milan regarde le marché des renforts pour l’année prochaine et l’un des joueurs que Gusseppe Marota aime le plus est sans aucun doute Filip Kostic, actuel joueur de l’Eintratch Francfort. Le Serbe est à un niveau impressionnant depuis quelques saisons et est devenu l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga, il est normal que de nombreux grands clubs posent des questions sur lui, même s’il semble que les Allemands ne le laisseront pas sortir si facilement. Selon le média italien « La Gazzetta dello Sport », l’Inter recherche des footballeurs de longue distance pour améliorer leurs groupes et celui qu’ils aiment le plus est Kostic, qui peut également jouer sur l’une ou l’autre piste. L’équipe Neroazurro espère pouvoir sortir l’ailier serbe en échange d’environ 10 millions d’euros, même s’il semble que ce chiffre ne pourra pas convaincre l’Eintracht, qui exigerait un chiffre entre 15 et 20 millions d’euros pour laisser son joueur va.

Alors… J’ai pratiqué une multitude de sports en grandissant, y compris à l’université. J’ai entraîné une multitude de sports depuis que je suis au lycée. J’ai également arbitré le baseball et le basket-ball au niveau des jeunes (une longue histoire, mais j’avais besoin d’heures de service communautaire pour obtenir mon diplôme d’études secondaires et je m’y suis accroché pendant un certain temps). Et même si j’ai été royalement baisé par de mauvais appels dans toutes les facettes de ma vie sportive, j’ai toujours eu assez de respect pour les officiels pour ne pas franchir la ligne, quoi qu’il arrive… parce que, vous savez, c’est stupide de le faire.

Ce que vous verrez ci-dessous franchit la ligne… d’une manière énorme :

Premièrement, ce crétin devrait aller en prison. Il a pris un départ en courant de 50 mètres, a planté un mec qui ne regardait pas, puis s’est tenu au-dessus de lui comme si c’était quelque chose qu’un enfant de 12 ans ne pouvait pas faire à cette distance.

Deuxièmement, il y a une épidémie effrayante en cours que personne ne reconnaîtra ni ne résoudra de problème ici aux États-Unis : nous n’avons pas assez de responsables pour grandir avec le sport. C’est devenu un problème majeur qui s’aggrave. Mais pourquoi?

Voici la réponse : la plupart des officiels ont la motivation de vouloir gagner de l’argent supplémentaire – et beaucoup (pas tous) se soucient vraiment des joueurs et du sport qu’ils arbitrent. Il y a un « amour du jeu » général. L’engagement de temps contre la récompense monétaire, cependant, n’est pas grand.

Pour la quantité d’abus verbaux (et parfois physiques) que ces personnes subissent, il est plus facile d’utiliser Uber, Lyft, Door Dash, Amazon, Instacart ou quoi que ce soit d’autre. En termes simples, pourquoi traiter avec un groupe de joueurs, d’entraîneurs et de parents idiots autorisés quand vous pouvez prendre le repas de quelqu’un et le livrer pour à peu près le même salaire dans le même laps de temps ?

Si nous – en tant que société quelque peu évoluée – ne pouvons pas arriver au point où nous pouvons regarder des enfants jouer à des jeux sans agresser physiquement ou verbalement un officiel, nous devrions sauter d’une falaise.

Nous tous.

Le gars dans la vidéo est un idiot et un idiot, mais les autres parents qui l’ont vu se dandiner en lui écrasant les fesses et n’ont rien fait pour l’empêcher ne sont que des lâches aussi.

Soyez de meilleures personnes.

Selon Sport1, le Bayern Munich fait partie des clubs qui poursuivent le jeune argentin Julian Alvarez. Le Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur et la Juventus seraient également dans le mix. Alvarez est un avant-centre de 21 ans pour River Plate :

Il pourrait devenir la prochaine grande superstar argentine dans les meilleures ligues européennes : Julián Álvarez. Le joueur de 21 ans au service de River Plate a déjà été associé à divers grands clubs tels que le Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur et la Juventus Turin et devrait désormais également être étroitement surveillé par le FC Bayern Munich, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Alors que la Juventus Turin aurait déjà soumis une offre pour le talent de Buenos Aires, les clubs de Bundesliga sont toujours réticents. Cela pourrait cependant changer bientôt, car Álvarez joue actuellement un rôle important en Argentine. Avec 15 buts et six passes décisives en 16 matchs, le jeune est actuellement le meilleur buteur de la ligue et a même réussi un tour du chapeau dans les douze minutes qui ont suivi la victoire 5-0 des leaders de la ligue contre le CA Patronato avant la pause internationale. L’avant-centre de 1,70 mètre prend également pied dans l’équipe nationale et a fait cinq apparitions pour Albisceleste depuis ses débuts cet été. Les meilleurs clubs européens peuvent donc lentement se positionner au vu de son contrat, qui court jusqu’à fin 2022, pour convaincre Julián Álvarez de déménager. Avec des frais de transfert fixes de 20 à 25 millions d’euros, il devrait être beaucoup moins cher que certains autres grands talents.

La trêve internationale est enfin terminée et nous sommes de retour dans les affaires de Bundesliga. Le Bayern Munich affrontera Augsbourg ce week-end, avec de nombreux joueurs clés qui ont réalisé des performances exceptionnelles pour leur pays. Oui, Augsbourg n’a pas été génial jusqu’à présent cette saison, mais ils ont les outils pour frustrer le Bayern, et leur bloc défensif compact pourrait être difficile à briser.

Cependant, avec les garçons du Bayern sous forme de buts libres, nous espérons qu’ils pourront marquer plus de buts tout en gardant une cage inviolée contre leurs rivaux bavarois. Un défi de taille, mais qui est certainement faisable, compte tenu de la forme et de la profondeur de cette équipe.

Voici les points clés abordés dans le podcast :

Un récapitulatif de la pause internationale et de la situation des joueurs du Bayern La forme du Bayern et d’Augsbourg avant le match La situation des blessures du Bayern Munich Joueurs clés et alignements prévus Une prédiction du score final