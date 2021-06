Daily Schmankerl : Lars Lukas Mai du Bayern Munich populaire sur le marché des transferts ; Un exode massif du Borussia Dortmund ?; Matthijs de Ligt au FC Barcelone ?; Chelsea prend contact avec Erling Haaland ; et plus!

Le journaliste de Tz Philipp Kessler a publié un rapport indiquant que le défenseur du Bayern Munich Lars Lukas Mai suscite l’intérêt de quelques clubs en Belgique, de clubs de deuxième division en Allemagne et de certains autres clubs en Espagne.

Mai, qui a passé cette saison en prêt à Darmstadt, a été suffisamment impressionnant lors de son passage en 2. Bundesliga pour attirer pas mal d’équipes :

#Basel und #Arnheim wollen Lukas #Mai, Vereine aus der 2. BL in DE sowieso. Eine heiße Fährte führt aber nach Spanien. Dort sind spielstarke IV wie er begehrt. Neben einer Leihe ist auch ein Verkauf möglich. Beim #FCBayern hat er noch bis 2023 Vertrag. @JonasBA90 @mano_bonke

#Bâle et #Arnheim veulent Lukas #Mai, tout comme les clubs du 2e BL en DE. Mais une piste chaude mène à l’Espagne. Il y a des IV forts comme lui en demande. En plus d’un prêt, une vente est également possible. Au #FCBayern il a encore un contrat jusqu’en 2023. @JonasBA90 @mano_bonke